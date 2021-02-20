Каким бывает интимное омоложение и почему стесняться не надо

Интимное омоложение проводят не просто для красоты, но и ради женского здоровья: например, лазер — лучшее средство реабилитации после родов, а гиалуроновая кислота способна убрать неприятные физиологические изменения из-за менопаузы. Рассказываем подробнее, какие процедуры улучшает качество сексуальной (и не только!) жизни.
Вернуть объем половым губам, улучшить качество кожи
Что помогает: филлеры, лазер, биоревитализация, полимолочная кислота
Врачи-косметологи могут стереть возрастные изменения не только с лица: вернуть объем половым губам (с годами слой подкожно-жировой клетчатки в этой зоне может истончаться) помогают филлеры с гиалуроновой кислотой, для обновления кожи подойдет лазерное омоложение, для увлажнения — классическая биоревитализация, для борьбы с пигментацией — фототерапия. Важно знать, что сфера ответственности косметолога ограничивается кожей и большими половыми губами: работать глубже — например, со слизистой влагалища — может только врач с сертификатом по гинекологии.
Наталья Екшибарова
врач-косметолог клиники эстетической медицины DEGA
Тема интимного омоложения все еще вызывает стеснение: большинству пациенток требуется время и достаточное количество доверия к доктору, чтобы проконсультироваться по этому вопросу. Но ничего стыдного здесь быть не может! У врачей-косметологов есть множество инструментов для женского преображения, при необходимости мы подключаем к консультации коллег-пластических хирургов.
Восстановиться после родов
Что помогает: комплексное вульво-вагинальное омоложение на лазере Candela
Готовясь стать мамой, заранее обсудите с акушером-гинекологом план своего восстановления! Например, уже через 1,5-2 месяца после родов имеет смысл пройти комплексное лазерное омоложение. CО2-лазер воздействует не только на саму слизистую влагалища, но и стимулирует нервные окончания в подслизистом слое — благодаря этому удается добиться большего лечебного эффекта. В том числе уменьшить послеродовую релаксацию мышц влагалища, восстановить функцию мочевого пузыря, вылечить хронические воспалительные процессы, вызванные снижением питания тканей.
Лери Абесадзе
руководитель гинекологической службы Американской Медицинской Клиники
Раньше для восстановления после родов были доступны гинекологический массаж или операция, но высокодозированные лазеры совершили революцию в гинекологии. Эта процедура показана почти всем молодым мамам — никаких ограничений при кормлении грудью нет — для быстрого восстановления слизистой и мышц влагалища. Эффективнее всего начинать курс в раннем послеродовом периоде, когда идёт перестройка и ещё не сформирована грубая рубцовая ткань. При необходимости мы сочетаем СО2-лазер с хирургическим лечением для восстановления мышц тазового дна. Как правило, это требуется пациенткам уже после вторых, третьих родов.
Подготовиться к комфортной менопаузе
Что помогает: гормонотерапия, филлеры с гиалуроновой кислотой, плазмолифтинг
Отличная новость: причин бояться менопаузы сейчас гораздо меньше, чем 10–20 лет назад — все благодаря заместительной гормональной терапии и процедурам для интимного омоложения. Например, чтобы скорректировать возрастные изменения влагалища, нормализовать его PH, избавиться от сухости и улучшить лубрикацию, вам может быть достаточно одного-двух шприцев гиалуроновой кислоты. Еще одна антиэйдж-процедура — это интимный плазмолифтинг, во время которого вы получаете инъекции собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами. Целебные свойства плазмы петербургским врачам известны уже давно, врачи-гинекологи используют ее для улучшения трофики и кровоснабжения.
Юлия Шишкина
врач-гинеколог «СМ-Клиника»
В интимном омоложении важен комплексный подход: сначала мы должны провести необходимое лечение, избавиться от воспалительных процессов, подобрать заместительную гормонотерапию и уже после этого решать вопрос об инъекциях плазмы или гиалуроновой кислоты (ГК). Филлеры на основе ГК стали незаменимы в гинекологии: с помощью них мы можем скорректировать такие дефекты, как зияние половой щели или расхождение малых половых губ, размягчить послеродовые рубцы, справиться с атрофией слизистой. В итоге качество жизни — сексуальной и не только — значительно повышается.
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