Каким бывает интимное омоложение и почему стесняться не надо

руководитель гинекологической службы Американской Медицинской Клиники

Раньше для восстановления после родов были доступны гинекологический массаж или операция, но высокодозированные лазеры совершили революцию в гинекологии. Эта процедура показана почти всем молодым мамам — никаких ограничений при кормлении грудью нет — для быстрого восстановления слизистой и мышц влагалища. Эффективнее всего начинать курс в раннем послеродовом периоде, когда идёт перестройка и ещё не сформирована грубая рубцовая ткань. При необходимости мы сочетаем СО2-лазер с хирургическим лечением для восстановления мышц тазового дна. Как правило, это требуется пациенткам уже после вторых, третьих родов.