Как перестать завидовать другим, живя в эпоху социальных сравнений? Объясняет психолог

Что делать, если чувство зависти не дает вам покоя?

Во-первых, принять чувство зависти. Зависть совершенно нормальная эмоциональная реакция, свойственная всем людям. Вряд ли мы встретим человека, который не испытывал бы этого чувства.

С детства нам нередко рассказывают, что завидовать плохо. В итоге переживание зависти может сопровождаться виной и стыдом. Полезно признать, что зависть — это естественная реакция, она, как и многие другие чувства, говорит нам не о том, что мы неправильные, а том, что мы живые люди, испытывающие разные эмоции. Более того, зависть может быть полезна для нас. Например, признавая зависть, мы можем понять то, что для нас важно, усовершенствовать свои навыки или отнестись к объекту зависти не как к сопернику, а как к образцу для подражания, превратить зависть в восхищение.

Может быть полезным наблюдать и относится безоценочно к действиям других людей. Например, можно сказать: «Шеф похвалил Катю» вместо «Я хуже Кати» или «Я плохо справляюсь». То есть полезно просто описывать собственные действия, действия других людей, не вынося им оценки.

Чувство зависти, как правило, связано с наличием определенных убеждений относительно себя и других. Например: «Я непривлекательный», «не важный», «не способный», «я должен стараться из-за всех сил, чтобы добиться успеха».

Кроме того, переживанию зависти свойственны определенные автоматические мысли и когнитивные искажения.