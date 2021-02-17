10 советов по уходу за кожей в мороз — как питать, очищать и защищать от повреждений

1. Не бойтесь жирных питательных кремов

В главном зимнем маст-хэве — питательном креме — присутствуют жирорастворимые витамины А и Е, различные масла (дерево ши, авокадо, жожоба), Омега-3 жирные кислоты. Такие средства плотные и жирные, а использовать их можно один или два раза в день — в зависимости от марки и рекомендаций производителя косметики.

Если вы покоряете лыжные трассы в Токсово в 20-градусный мороз, не забудьте и про специальные защитные средства от холода— их можно найти у многих производителей, в том числе у Bioderma, Avene или Weleda. Защитный крем формирует на лице пленку благодаря присутствию в составе разнообразных масел и церамидов. Аккуратнее с защитными средствами, в которых есть минеральные масла — например, парафин или вазелин. Они создают на лице слишком плотную оболочку, затрудняя испарение воды, блокируя обмен кислорода, повышая салообразование и создавая риски воспалительных процессов.

2. Увлажняйте кожу по вечерам или за 30 минут до прогулки

При всей важности питательных средств никто не отменял увлажняющие кремы и сыворотки. Наносите их по вечерам или за 30 минут до выхода на улицу. Это время необходимо для того, чтобы крем полноценно впитался — в противном случае холод может привести увлажненную кожу к обезвоживанию.

3. Наносите крем после каждого (!) контакта с водой

Каждый раз, когда вы моете лицо, руки или все тело, вы нарушаете защитную пленку, состоящую из жирных кислот и аминокислот, холестерина и молочной кислоты. И лишаете кожу собственной накопленной влаги. После такого вторжения важно использовать увлажняющее средство.

4. Приобретите косметику с эмолентами

Когда воздух в вашей квартире высушен центральным отоплением, влага с кожи испаряется тоже очень бысто. Помочь может косметика с эмолентами — этот компонент препятствует потере влаги. Наносите его перед сном, чтобы обеспечить полноценное увлажнение без потерь.