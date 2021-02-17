10 советов по уходу за кожей в мороз — как питать, очищать и защищать от повреждений

Зимний уход за кожей окружен множеством заблуждений: кто-то уверен, что увлажняющие кремы противопоказаны в мороз, кто-то ничего не знает о разрушительном влиянии воды на эпидермис. Рассказываем, что должно быть в составе косметических средств в морозное время года, для чего нужны эмоленты на ночь и как справляться с холодовой экземой.
1. Не бойтесь жирных питательных кремов
В главном зимнем маст-хэве — питательном креме — присутствуют жирорастворимые витамины А и Е, различные масла (дерево ши, авокадо, жожоба), Омега-3 жирные кислоты. Такие средства плотные и жирные, а использовать их можно один или два раза в день — в зависимости от марки и рекомендаций производителя косметики.
Если вы покоряете лыжные трассы в Токсово в 20-градусный мороз, не забудьте и про специальные защитные средства от холода— их можно найти у многих производителей, в том числе у Bioderma, Avene или Weleda. Защитный крем формирует на лице пленку благодаря присутствию в составе разнообразных масел и церамидов. Аккуратнее с защитными средствами, в которых есть минеральные масла — например, парафин или вазелин. Они создают на лице слишком плотную оболочку, затрудняя испарение воды, блокируя обмен кислорода, повышая салообразование и создавая риски воспалительных процессов.
2. Увлажняйте кожу по вечерам или за 30 минут до прогулки
При всей важности питательных средств никто не отменял увлажняющие кремы и сыворотки. Наносите их по вечерам или за 30 минут до выхода на улицу. Это время необходимо для того, чтобы крем полноценно впитался — в противном случае холод может привести увлажненную кожу к обезвоживанию.
3. Наносите крем после каждого (!) контакта с водой
Каждый раз, когда вы моете лицо, руки или все тело, вы нарушаете защитную пленку, состоящую из жирных кислот и аминокислот, холестерина и молочной кислоты. И лишаете кожу собственной накопленной влаги. После такого вторжения важно использовать увлажняющее средство.
4. Приобретите косметику с эмолентами
Когда воздух в вашей квартире высушен центральным отоплением, влага с кожи испаряется тоже очень бысто. Помочь может косметика с эмолентами — этот компонент препятствует потере влаги. Наносите его перед сном, чтобы обеспечить полноценное увлажнение без потерь.
5. Бороться с потерей влаги помогают эмоленты
При высушенном центральным отоплением воздухе влага с кожи очень быстро испаряется. Тут на помощь приходит косметика с эмолентами — этот компонент препятствует потере влаги, смягчает и увлажняет кожу. В кремах, маслах, мазях и бальзамах содержится наибольшее количество эмолентов — они лучше всего удерживают влагу и восстанавливают защитный барьер кожи.
6. SPF 30 — не только летом, но и петербургской зимой
Санскрин особенно важен для тех, кто занимается зимними видами спортами — солнечные лучи отражаются от снега, а вы подвергаетесь высокому риску пигментации. Для темных зимних дней достаточно нанести основу под макияж, в которой есть такие фильтры, как диоксид титана или оксид цинка. Они снизят случайное воздействие ультрафиолетовых лучей и создадут физический барьер, усиливая защиту от атмосферных загрязнений.
7. Бальзам для губ — в каждой сумке
Сохранить влагу и избавиться от трещин на губах помогут средства с вазелином, глицерином или эфирными маслами в составе. А самые нежелательные ингредиенты, которые могут привести к раздражению губ и аллергической реакции — ментол и камфора. SPF не менее 15 также важен в составе бальзама.
8. Уделяйте внимание не только наружному уходу
Дарья Лукина
врач-косметолог клиники высшей категории ГрандМед
Зимой я рекомендую пациентам принимать Омега-3 и витамин D (в идеале подобрать дозировку после лабораторных исследований), а также следить за питанием. Кроме того, причиной сухости кожи в это время года может быть недостаток воды в организме. Многие из нас соблюдают питьевой режимом летом, а вот с приходом холодов напрочь про это забывают. Если вы пьете достаточно воды, принимаете необходимые нутриенты, покупаете отличную косметику, а кожа все равно катастрофически обезвожена, имеет смысл проверить гормоны щитовидной железы и показатели железа в крови.
7. Очищайте кожу не так тщательно
Из-за сухого воздуха зимой кожа может стать особенно чувствительной или раздражённой. В таких случаях стоит упростить уход за ней: ваш липидный барьер должен быть в порядке, чтобы реагировать на сыворотки, тоники и другие косметические средства. Вы можете использовать очищающее средство только по вечерам, а утром ограничиваться увлажняющим и солнцезащитным кремом.
9. Не задерживайтесь в ванне и не превышайте температуру воды в ней
Тёплая ванна или душ в завершении унылого февральского дня — это, конечно, прекрасно. Но важно, чтобы температура воды не была выше 37 градусов. По данным Медицинского колледжа Бейлора, слишком горячая вода повреждает защитный барьер кожи и может спровоцировать развитие экземы. Кроме того, не следует интенсивно тереть кожу после ванны или душа. Промакивайте тело мягким полотенцем, тогда часть влаги сможет впитаться в верхний слой кожи.
10. При холодовой аллергии обратитесь к дерматологу
При холодовой крапивнице на теле появляются пятна, при холодовой экземе — зудящие пузырьки с корочками и трещинами. В обоих случаях мороз является аллергическим фактором, поэтому основная профилактика такого состояния — убрать контакт с аллергеном. Уменьшите количество прогулок на холодном воздухе, не купайтесь в холодной воде, ни в коем случае не ходите без перчаток и увлажняйте кожу перед каждым выходом на улицу. Если самостоятельно справиться с последствиями холода не удается, проконсультируйтесь с врачом-дерматологом о стратегии лечения — вам могут понадобиться антигистаминные препараты, лечебная косметика с пантенолом или даже гормональные мази.
Автор: Карина Сиразетдинова.
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