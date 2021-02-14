Ученые предположили, что вакцины могут «устареть» из-за новых штаммов коронавируса

Вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч заявил, что вакцины от коронавируса могут «устареть» из-за появления новых штаммов. Об этом сообщает Bloomberg.
«Причина, по которой многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», — пояснил эксперт. Как он отметил, сейчас специалисты рассматривают возможность обновления вакцин, чтобы они эффективнее защищали от мутированного вируса.
Его мнение поддерживает ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард, занимающийся испытанием вакцин. Как считает Поллард, разработчики находятся в поисках универсального препарата, но компании пока не знают, какие именно мутации могут появиться в ближайшее время. «Мы понимаем, какие мутации происходят сейчас. Но вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета», — добавил он.
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