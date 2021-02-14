Ученые предположили, что вакцины могут «устареть» из-за новых штаммов коронавируса

«Причина, по которой многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», — пояснил эксперт. Как он отметил, сейчас специалисты рассматривают возможность обновления вакцин, чтобы они эффективнее защищали от мутированного вируса.