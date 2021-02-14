В России заработал сайт о шизофрении, где можно узнать о симптомах, диагностике и лечении психического расстройства

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» запустила сайт о шизофрении, который предназначен для врачей, пациентов и их близких. Об этом пишут «Такие дела».
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На портале представлена основная информация о психическом расстройстве, его симптомах, диагностике и лечении, а также об особенностях жизни людей с шизофренией. «Когда речь идет о серьезных заболеваниях <..> они окружены разными мифами, псевдофактами, откровенно сенсационными заявлениями, которые порой мешают получить адекватную информацию и своевременно начать лечение теми способами, которые доказаны многочисленными исследованиями», — пояснила руководитель PR-отдела компании Анна Похитонова.
Создатели сайта считают, что он поможет «снизить уровень стигматизации пациентов с шизофрений в обществе и их социальную изолированность».
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