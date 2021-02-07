Эксперты ВОЗ нашли «важные улики» в ходе расследования по коронавирусу в Ухане

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили китайский город Ухань, где впервые зарегистрировали вспышку новой коронавирусной инфекции и обнаружили «важные улики» в ходе расследования происхождения вируса. Об этом пишет Bloomberg.
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Фото: Shutterstock
Как рассказал один из участников миссии, зоолог Питер Дашак из Нью-Йорка, ученые посетили «горячие точки»: Уханьский институт вирусологии, а также рынок морепродуктов Хуанань и крупнейший в городе рынок Байшачжоу. До этого расследованием причин возникновения коронавируса занимались китайские ученые, которые «работали за кулисами, копали информацию, изучали и подготавливали ее».
Участники миссии разделились на три группы, которые изучали потенциальную роль животных в происхождении и распространении коронавируса и результаты проб окружающей среды. При этом на рынке морепродуктов в Ухане, который остался практически нетронутым после вспышки заболевания, ученые нашли «важные улики». Китайские коллеги, ранее взявшие образцы на рынке, определили места, где были найдены следы SARS-CoV-2. Эти данные пригодились экспертам ВОЗ, отметил Дашак. Выяснилось, что до появления первых больных были бессимптомные заразившиеся и те, у кого болезнь не отличалась от простуды.
Ученый пока не раскрывает все подробности исследования, результаты которого опубликуют до его отъезда 10 февраля.
Вспышка заболеваемости новой коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Большинство из первых заразившихся были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов. 9 января от пневмонии умер 61-летний мужчина, зараженный новой болезнью. Как утверждали врачи, проблемы со здоровьем у него появились еще до декабря, когда в Китае произошла вспышка неизвестного вируса.
Вскоре заболевание распространилось по всему миру. Спустя месяц, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса. «Мы пришли к выводу, что болезнь Covid-19 может быть расценена как пандемия», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
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