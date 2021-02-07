Эксперты ВОЗ нашли «важные улики» в ходе расследования по коронавирусу в Ухане

Как рассказал один из участников миссии, зоолог Питер Дашак из Нью-Йорка, ученые посетили «горячие точки»: Уханьский институт вирусологии, а также рынок морепродуктов Хуанань и крупнейший в городе рынок Байшачжоу. До этого расследованием причин возникновения коронавируса занимались китайские ученые, которые «работали за кулисами, копали информацию, изучали и подготавливали ее».

Участники миссии разделились на три группы, которые изучали потенциальную роль животных в происхождении и распространении коронавируса и результаты проб окружающей среды. При этом на рынке морепродуктов в Ухане, который остался практически нетронутым после вспышки заболевания, ученые нашли «важные улики». Китайские коллеги, ранее взявшие образцы на рынке, определили места, где были найдены следы SARS-CoV-2. Эти данные пригодились экспертам ВОЗ, отметил Дашак. Выяснилось, что до появления первых больных были бессимптомные заразившиеся и те, у кого болезнь не отличалась от простуды.

Ученый пока не раскрывает все подробности исследования, результаты которого опубликуют до его отъезда 10 февраля.