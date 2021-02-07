За неделю в Петербурге на 88% увеличилось количество пациентов с коронавирусом, обратившихся за медпомощью

Если 6 февраля было зафиксировано 2466 заразившихся коронавирусом пациентов, то 30 января этот показатель составлял 1314. При этом число госпитализаций снизилось на 15% до 421 в сутки. «Количество свободных коек под COVID-19 увеличилось в Санкт-Петербурге до 5637 — 44,9 % от всего коечного фонда», — добавили в Смольном.