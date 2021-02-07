За неделю в Петербурге на 88% увеличилось количество пациентов с коронавирусом, обратившихся за медпомощью

В Петербурге количество пациентов с COVID-19, которые обратились за медицинской помощью, увеличилось на 88% по сравнению с прошлой неделей. Об этом свидетельствуют данные из отчета городского координационного совета.
Если 6 февраля было зафиксировано 2466 заразившихся коронавирусом пациентов, то 30 января этот показатель составлял 1314. При этом число госпитализаций снизилось на 15% до 421 в сутки. «Количество свободных коек под COVID-19 увеличилось в Санкт-Петербурге до 5637 — 44,9 % от всего коечного фонда», — добавили в Смольном.
Также уточняется, что детская клиническая больница № 4 имени Филатова начнет снова принимать неинфекционных больных. С 15 февраля 198 коек подготовят для пациентов по хирургическому профилю.
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