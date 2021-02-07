Вирусологи: масочный режим в России могут ослабить к концу весны

По мнению вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, в России получится избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны. Ученый считает, что сейчас люди стали осторожнее — большинство носит маски и самоизолируется. «Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры», — предположил Аграновский.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что масочный режим могут отменить уже в апреле-мае. По его словам, лишь осенью может произойти новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями. «Надо смотреть, будет ли всплеск по коронавирусу и сколько будет тяжелых больных. Опыт борьбы с пандемией показал, что маска — надежная вещь, которая защищает не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ и от гриппа. Я думаю, что есть возможность, что масочный режим в отдельных учреждениях будет вводиться уже на постоянной основе. У нас целевой показатель — коллективный иммунитет более 70% по антителам», — рассказал Болибок.

