Вирусологи: масочный режим в России могут ослабить к концу весны

Россияне смогут отказаться от масок ближе к концу весны, считают ученые. Однако для смягчения коронавирусных ограничений должны быть соблюдены некоторые факторы, пишет РБК со ссылкой на вирусологов.
Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева выделила среди обязательных факторов для снятия масочного режима наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.
«Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего, к лету пойдет резкий спад. Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет», — отметила она.
По мнению вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, в России получится избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны. Ученый считает, что сейчас люди стали осторожнее — большинство носит маски и самоизолируется. «Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры», — предположил Аграновский.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что масочный режим могут отменить уже в апреле-мае. По его словам, лишь осенью может произойти новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями. «Надо смотреть, будет ли всплеск по коронавирусу и сколько будет тяжелых больных. Опыт борьбы с пандемией показал, что маска — надежная вещь, которая защищает не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ и от гриппа. Я думаю, что есть возможность, что масочный режим в отдельных учреждениях будет вводиться уже на постоянной основе. У нас целевой показатель — коллективный иммунитет более 70% по антителам», — рассказал Болибок.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.