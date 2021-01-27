По словам ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко, исследования первой в мире вакцины против аллергии на кошек уже полностью завершены. Следующий шаг — подача документов на регистрацию препарата. «Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет», — приводит РИА «Новости» его слова.

О создании первой в мире вакцины против аллергии на кошек стало известно в 2018 году. Проект получил название Cats Project, работу над ним ведет международная коллаборация ученых из Сеченовского университета и Венского медицинского университета. Цель проекта — создать эффективную аллерговакцину нового поколения от аллергии на кошку. За 2019 год ученые завершили оценку клинической функциональной значимости аллергокомпонетов вакцины. Доклинические исследования были начаты в 2020 году.

«Мы завершили очень сложный и фундаментальный этап наших исследований, получены и отобраны компоненты вакцины, у нас есть данные по их клинической значимости, связи с симптомами и функциональной активностью. Все это, безусловно, приближает нас к нашей конечной цели — созданию более безопасной и более эффективной вакцины от аллергии на кошку», — сообщил тогда директор института патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета Рудольф Валента.

Аллергия на кошек широко распространена во всем мире, а в России достигает 20% населения. Как отмечают разработчики вакцины, примечательно, что при таких показателях у проекта Cats Project так и не появилось конкурентов. Итогом должна стать эффективная и безопасная аллерговакцина нового поколения, которая позволит предотвратить аллергию и выработать у пациента защитные антитела, которые будут препятствовать развитию заболевания. Также она будет показана и уже заболевшим людям — у них тоже будут вырабатываться защитные антитела, которые будут блокировать развитие клинических симптомов.