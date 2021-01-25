Личный опыт: «Я узнала, что больна ВИЧ в 14 лет — он передался мне от матери при рождении. Она не принимала лечение»

Мама с психологом сели напротив меня и сообщили: «Катя, у тебя ВИЧ»

ВИЧ-инфекция передалась мне от матери при рождении — во время беременности она не принимала антиретровирусные препараты. Но о своем статусе я узнала только в 14 лет. Тогда на протяжении нескольких месяцев к нам домой приходила психолог, она разговаривала со мной, узнавала о моих отношениях с матерью, отношении к жизни. Однажды они вдвоем с мамой сели напротив меня и сообщили: «Катя, у тебя ВИЧ». Я ответила, что и так обо всем давно знаю, но это было не так — на самом деле я очень испугалась, но не хотела, чтобы мама за меня переживала. Эта встреча с психологом была последней, больше она к нам не приезжала — видимо, ее задачей было подготовить меня к новости, а потом сообщить её.

У моих родителей были проблемы с наркотиками — отец умер когда мне было 7 лет, а чуть больше трёх лет назад от СПИДа умерла мать. После их смерти опеку взял мой старший брат, но с 16 лет я начала жить отдельно. Когда именно матери передался вирус — неизвестно, но у моего брата отрицательный ВИЧ-статус.