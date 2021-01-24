Ученые выявили различия смертности от COVID-19 у представителей разных рас

К 30-му дню лечения скончались 511 человек — это 29% от общего числа. Согласно данным исследования, азиаты и чернокожие пациенты были моложе. Выходцы из Азии в 1,54 раза, а пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и подключались по сравнению с белыми.

Вероятность смерти у пациентов азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, при этом у чернокожих в 1,3 раза выше. У представителей этнических меньшинств риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии был выше на 50–80% по сравнению со белыми людьми того же возраста.

Ученые добавили, что в исследовании было представлено большое число пациентов, но более подробную разбивку по этнической принадлежности не удалось сделать. Также подчеркивается, что исследование проводилось в одном регионе Британии, где коронавирус оказывал более сильное влияние.