Ученые выявили различия смертности от COVID-19 у представителей разных рас

У пациентов с коронавирусом из разных этнических групп наблюдаются различия в течении COVID-19. Это следует из исследования специалистов из университета королевы Марии в Лондоне и одного из крупнейших фондов Национальной службы здравоохранения Великобритании Barts Health. Результаты работы опубликовали в медицинском журнале BMJ Open.
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Авторы исследования проанализировали данные 1737 пациентов старше 16 лет, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Все они лечились в период с 1 января по 13 мая 2020 года в одной из больниц фонда Barts Health. Отмечается, что 538 из них (31 процент) были выходцами из Азии, 340 пациентов (20 процентов) — чернокожими, а еще 707 человек (40 процентов) — белыми.
К 30-му дню лечения скончались 511 человек — это 29% от общего числа. Согласно данным исследования, азиаты и чернокожие пациенты были моложе. Выходцы из Азии в 1,54 раза, а пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и подключались по сравнению с белыми.
Вероятность смерти у пациентов азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, при этом у чернокожих в 1,3 раза выше. У представителей этнических меньшинств риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии был выше на 50–80% по сравнению со белыми людьми того же возраста.
Ученые добавили, что в исследовании было представлено большое число пациентов, но более подробную разбивку по этнической принадлежности не удалось сделать. Также подчеркивается, что исследование проводилось в одном регионе Британии, где коронавирус оказывал более сильное влияние.
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