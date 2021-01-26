Самый умный будильник и запись в поликлинику без очередей: 9 удобных приложений для здоровья

6. Начни бегать. AxiomRun 5k

Для тех, кто давно хотел начать бегать и не знал, с чего начать

iOS, Android

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Начинающим бегунам разработчики рекомендуют фокусироваться не на технике, а на увеличении продолжительности бега. В AxiomRun 5k есть 4 уровня: бег на 20, 30, 40 и 60 минут. Чтобы перейти на следующий уровень, даётся всего 4 недели, в каждой — по 3 тренировки. Приложение ведёт подробную статистику — отслеживается расстояние, GPS-маршрут, потраченные калории, скорость и темп бега или ходьбы. В AxiomRun 5k есть готовый план занятий для начинающих, но при желании вы можете создать индивидуальный.