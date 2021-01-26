Самый умный будильник и запись в поликлинику без очередей: 9 удобных приложений для здоровья

Заполняем память на iPhone (и не только) c пользой! «Собака.ru» выбрала 9 русскоязычных ЗОЖ-приложений для тех, кто хочет бросить курить, вовремя распознавать депрессивные симптомы, просыпаться в быструю фазу сна и заставить себя больше читать.
1. Lifesum
Для тех, кто ищет более здоровую альтернативу любимым продуктам
Бесплатно, включает премиум-подписку за 749 рублей в месяц и 2390 рублей в год.
Сначала Lifesum (им пользуются более 45 миллионов людей по всему миру) предлагает пройти тест, с помощью которого вы сможете подобрать себе план питания: например, средиземноморскую или скандинавскую диету, сахарный детокс или пробное вегетарианство. В приложении есть дневник питания, счётчик калорий и удобный сканер штрих-кодов для продуктов. А еще более 1000 полезных рецептов (правда, при бесплатной подписке доступны немногие).
2. Clue
Отслеживать менструальный цикл и лучше узнавать свое тело
Бесплатно, включает премиум-подписку за 699 рублей в месяц или 2850 рублей в год.
Clue менее популярен, чем его конкурент Flo, хотя интерфейс у него более минималистичный и понятный. Приложение прогнозирует даты предстоящей менструации, ПМС и позволяет узнать больше о влиянии цикла на организм. Вы отмечаете свои симптомы (головные боли и спазмы, эмоции, аппетит, энергию и сон), а Clue, фиксируя их, представляет анализ того, как цикл сказывается на физическом и психическом здоровье. В последнем обновлении также появилась функция отслеживания беременности.
3. Здоровье.ру
Записаться в поликлинику и почитать достоверные рекомендации от врачей
Бесплатно
Приложение, созданное медиками и разработчиками из Петербурга, позволяет записаться в поликлинику без очередей, следить за здоровьем и получать персональные рекомендации от ведущих врачей. В Здоровье.ру есть лента с полезными статьями, а также бесплатные оздоровительные курсы, подготовленные ПСПбГМУ им. Павлова. Во время пандемии в приложении появился раздел COVID-19 с актуальной статистикой заражений в стране и городе.
5. Sleep Cycle
Самый умный будильник
Бесплатно первые 7 дней, потом 1490 рублей в год.
Ночью медленные фазы сна чередуются с быстрыми, и ваше состояние с утра зависит от фазы, в которую вы проснулись. Sleep Cycle умеет анализировать сон по звукам, вибрациям и движениям, а затем выбирать идеальное время для пробуждения. Чтобы проснуться отдохнувшим, достаточно положить телефон рядом с собой на кровать, тумбочку или пол. Sleep Cycle считается лучшим умным будильником на рынке — его хвалили CNN, The Guardian, The Wall Street Journal, BBC и The New York Times.
6. Начни бегать. AxiomRun 5k
Для тех, кто давно хотел начать бегать и не знал, с чего начать
Бесплатно, для полного доступа нужна единоразовая покупка от 179 до 899 рублей.
Начинающим бегунам разработчики рекомендуют фокусироваться не на технике, а на увеличении продолжительности бега. В AxiomRun 5k есть 4 уровня: бег на 20, 30, 40 и 60 минут. Чтобы перейти на следующий уровень, даётся всего 4 недели, в каждой — по 3 тренировки. Приложение ведёт подробную статистику — отслеживается расстояние, GPS-маршрут, потраченные калории, скорость и темп бега или ходьбы. В AxiomRun 5k есть готовый план занятий для начинающих, но при желании вы можете создать индивидуальный.
7. Kwit
«Жизнь без курения»
Бесплатно, премиум-подписка 2028 рублей в год.
Это приложение в игровой форме помогает отказаться от курения — за каждый день без сигарет вы получаете очки опыта и достижения. Kwit отслеживает, сколько дней вы провели без никотина, и считает сумму денег, которую вам удалось сэкономить. В приложении есть дневник (но доступен он только в премиум-подписке), где можно отмечать, когда и как сильно вам хочется покурить, а потом анализировать эти данные. Поддерживать мотивацию помогают карточки, которые появляются при встряхивания телефона.
8. Йога | Down Dog
Инструктор по йоге в вашем телефоне
Бесплатно первые 11 дней, после — 799 рублей в месяц или 4690 рублей в год.
С помощью Down Dog вы каждый раз получаете совершенно новое занятие йогой. Все тренировки — уникальны, и ни одно занятие не будет повторяться. Down Dog умеет подстраиваться под вас — нужно выбрать любой понравившийся вид практики среди 11 представленных, часть тела, на которой хотите сфокусироваться, а также удобный темп и музыку. В приложение есть доступ к 3-дневным курсам введения в йогу для тех, кто только начал ею заниматься.
8. Habit Minder
Приложение, которое помогает изменить привычки
Бесплатно, но доступ ко всем функциям за 599 рублей в год (первые 7 дней бесплатно).
Чтобы обрести новую полезную привычку, нужны время и это приложение, уверяют разработчики. В Habit Minder созданы трекеры более 50 полезных привычек: больше читать, расслабляться, заниматься спортом, пить воду, благодарить. Выбирая привычку, вы также определяете ее частоту и количество минут, которое готовы ей уделять. В бесплатном доступе можно выбрать всего 3 привычки, но в расширенной версии выбор не ограничен.
9. Антидепрессия
Самопомощь для людей, страдающих от депрессии и субдепрессивных состояний
Бесплатно.
Это приложения разрабатывалось специалистами Союза охраны психического здоровья — сначала вы проходите тест для определения опасных особенностей вашего мышления, а после получаете профилактические рекомендации. Работа негативного мышления показывается в игровой форме, а о самой депрессии рассказывается доступным языком. Также тут собраны техника релаксации и удобный дневник мыслей для записей о ситуациях, мыслях, эмоциях и телесных ощущениях. Внутри приложения возможно обратиться за помощью специалиста, если все методы не приносят положительного эффекта.
Автор: Карина Сиразетдинова.
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