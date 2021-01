Самый умный будильник и запись в поликлинику без очередей: 9 удобных приложений для здоровья

5. Sleep Cycle

Самый умный будильник

iOS, Android

Бесплатно первые 7 дней, потом 1490 рублей в год.

Ночью медленные фазы сна чередуются с быстрыми, и ваше состояние с утра зависит от фазы, в которую вы проснулись. Sleep Cycle умеет анализировать сон по звукам, вибрациям и движениям, а затем выбирать идеальное время для пробуждения. Чтобы проснуться отдохнувшим, достаточно положить телефон рядом с собой на кровать, тумбочку или пол. Sleep Cycle считается лучшим умным будильником на рынке — его хвалили CNN, The Guardian, The Wall Street Journal, BBC и The New York Times.