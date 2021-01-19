Контрол-фрик: как вести список дел так, чтобы ваши задачи действительно выполнялись

Составьте действительно полезный список дел

Перечислите не только то, что необходимо сделать, но и то, что хочется.

Продумайте план того, что действительно можно успеть за день. Не путайте его с мечтами о том, что хотелось бы успеть. Чересчур амбициозные списки приводят к разочарованию.

Включайте в список то, что можно сделать за день в один или два приема.

Развивайте гибкость, чтобы успешно подстраиваться под непредвиденные обстоятельства и отвлечения.

Экономьте время, объединяя однотипные действия (звонки, мелкие поручения, работу с электронной почтой) и выполняя их за один раз.

Выбирайте несколько задач с разной степенью важности, в том числе и несрочные.

В конце дня переносите невыполненные задачи в список дел на завтра или на другую дату.

Периодически пересматривайте список, чтобы не забывать о делах.

Несмотря на то, что список как инструмент тайм-менеджмента прост в использовании и дарит очевидные преимущества, многие до сих пор им пренебрегают.

Будьте дальновиднее

Список дел на день помогает справляться с будничными задачами. Но есть еще три типа списков, благодаря которым легче справляться с долгосрочными задачами, целями, мечтами, обещаниями и проектами — как рабочими, так и личными.

Список дел на месяц

Список дел на месяц — идеальная возможность записать все несрочные, но важные цели, которые состоят из нескольких шагов. Представим, что сейчас февраль, а вы хотите привести в порядок финансы. Это довольно размытая задача, но она включает в себя множество небольших действий, нужных для выполнения цели. Их можно встроить в еженедельный или ежедневный график:

Договориться о встрече с юристом, чтобы пересмотреть завещание.

Заполнить анкету по подбору пенсионного вклада, которую прислал бухгалтер.

Подать заявку на рефинансирование ипотеки, так как появились предложения со сниженной ставкой.

Проанализировать все доходы и расходы.

Списки дел по проектам

Список дел по проекту прекрасно подходит для задач, которые принесут плоды спустя долгое время (месяцы и годы, а не дни и недели). Присвойте каждому проекту название и составьте список значимых событий. К примеру, если проект — ремонт офиса, они могут быть такими:

Составить общий бюджет.

Выбрать архитектора, который будет следить за ходом работ.

Опросить сотрудников и выяснить, что нужно (и возможно) изменить.

Получить первую визуализацию проекта.

Каждое из знаковых событий порождает связанный с ним список конкретных задач, которые можно переносить в список дел на месяц, неделю и день.

Списки дел «Когда-нибудь потом»

У всех нас есть планы на день, когда мы выйдем на пенсию, разбогатеем или будем располагать свободным временем. Это то, чем мы хотим заняться когда-нибудь потом. Даже если кажется, что до того дня еще целая вечность, все равно запишите эти планы. Возможно, руки до них так никогда и не дойдут. Но, перенеся идеи на бумагу, вы перестанете тратить умственные силы на то, чтобы держать их в голове.