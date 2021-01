Контрол-фрик: как вести список дел так, чтобы ваши задачи действительно выполнялись

Перестройте систему приоритетов

Рей Джонсон в своей книге «Логика CEO: Думать и действовать как глава корпорации» (CEO Logic: How to Think and Act Like a Chief Executive) пишет:

«Проблемы по управлению временем решает правильная расстановка приоритетов, а не компьютеры, эксперты по эффективности или графические расписания. Не нужно работать быстрее или продуктивнее, чтобы лучше использовать время. Нужно тратить больше времени на правильные задачи...»

Многие назначают задачам приоритеты, но большинство распределяет их по срочности и неотложности, по категориям «А», «Б» и «В» в зависимости от того, какой пожар нужно потушить раньше. Проблема такого подхода в том, что он нацелен лишь на действия, которые влияют на вас прямо сейчас. Цели и проекты, что повлияют в будущем, остаются без внимания. Чтобы перестроить систему приоритетов, научитесь отличать срочные задачи от важных.

Срочные задачи требуют немедленных действий и внимания.

требуют немедленных действий и внимания. Важные задачи приближают человека к важной цели.

Срочные задачи, которые не относятся к целям

У всех есть задачи, которые срочно нужно выполнить, но зачастую они не очень важны. Другими словами, от их выполнения меньше отдачи по сравнению с важнейшими карьерными и личными целями. Система приоритетов, которая относит такие задачи (срочные, но не связанные с целями) к категории «А», заставит вас бесконечно разбираться с неотложными делами или поддерживать привычный порядок вещей. К сожалению, тогда у вас не получится уделять достаточно внимания задачам, которые приближают вас к целям. Чтобы перестроить систему приоритетов, отнесите срочные, но неважные (т.е. не относящиеся к цели) задачи к категорию «В».

Срочные задачи, которые относятся к целям

Некоторые срочные дела в списке связаны с вашими целями. Другими словами, у них высокая отдача. Чтобы перестроить систему приоритетов, занесите срочные и важные (т. е. относящиеся к цели) задачи в категорию «А».

Несрочные задачи, которые относятся к целям

Представьте одно дело, которое, если делать его регулярно, заметно улучшит жизнь. Наверняка оно важное, но несрочное. Зачастую от вложенных в такие дела времени и сил очень много отдачи, но им не уделяют достаточно внимания, потому что вокруг много задач срочнее.

Чтобы перестроить систему приоритетов, записывайте относящиеся к цели, но несрочные задачи в категорию «Б».

Представим, что среди ваших важнейших карьерных и личных целей есть такие:

Изменить процесс адаптации новых сотрудников отдела продаж.

Увеличить продажи на 10% в этом квартале.

Научиться кататься на водных лыжах.

Запланировать поездку на Гавайи с семьей следующим летом.

Если придерживаться критериев, обозначенных выше, список дел может выглядеть следующим образом:

Открыть банковский вклад (срочно, не относится к цели) — В

Посмотреть гостиницы на Гавайях (относится к цели, не срочно) — Б

Нанять новых сотрудников в отдел продаж — А

Узнать мнение сотрудников о плюсах и минусах текущего процесса адаптации — Б

Перезвонить недовольному клиенту (срочно и важно) — А

Найти в интернете школы водных лыж — Б

Упражнение: запишите в таблицу шесть задач, которые вы выполнили вчера. Расставьте приоритеты (А, Б или В), опираясь на систему, описанную ваше.