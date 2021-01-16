В России появился тест, выявляющий «британский» штамм коронавируса

«Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за полтора часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени. Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания», — отметили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, тест может различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов».