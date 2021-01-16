В России появился тест, выявляющий «британский» штамм коронавируса

В России Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест-систему, выявляющую «британский» штамм коронавируса за 1,5 часа — в три раза быстрее, чем обычные тесты. Об этом сообщает ТАСС.
«Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за полтора часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени. Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания», — отметили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, тест может различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов».
Напомним, «британский» штамм коронавируса выявлен уже и в России. О первом случае заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.7 в России стало известно 10 января. 8 января мэр Лондона Садик Хан сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в Лондоне в связи с переполненными больницами, где лежат пациенты с коронавирусом.
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