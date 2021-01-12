«Лица-подушки»: что нужно знать о филлерах, чтобы инъекции красоты не испортили ваше лицо

1. Никогда не соглашайтесь на процедуру по необычно низкой цене

Вероника Государская. Цена контурной пластики филлерами складывается из трех составляющих: стоимость препарата + профессионализм врача-косметолога + опыт его работы. Если цена ниже рыночной, значит, вы на чем-то экономите. И повышаете риск нежелательных явлений. Некачественная контурная пластика грозит появлением отеков, аллергических реакций, эффектом Тиндаля (контурирование филлера под кожей. — Прим. ред.) и даже повреждением сосудов.

Наталья Фридман. Будьте бдительны: сейчас на рынке «серой косметологии» курсируют не только несертифицированные препараты, но и подделки известных брендов. Вы застрахованы от фальсификата, если обращаетесь в клинику с хорошей репутацией, которая напрямую работает с дистрибьюторами препаратов. А не к «хорошей девочке из Instagram», закупающей филлеры неизвестным способом. Грамотный врач-косметолог перед процедурой должен не только показать вам упаковку препарата, но и передать фирменный стикер — чтобы вы знали, какой филлер вам был введен. Второй стикер от препарата вклеивается в вашу медкарту.