«Лица-подушки»: что нужно знать о филлерах, чтобы инъекции красоты не испортили ваше лицо

Если вы хотите заполнить гиалуронкой носогубные складки или скорректировать скулы, подойдите к процедуре максимально серьезно: рынок «серой косметологии» растет параллельно с числом нежелательным реакций после введения филлеров. Кроме того, не с каждым врачом вы сможете достичь естественных результатов. Вместе с косметологами из Петербурга составили свод из 9 правил для безопасной контурной пластики лица гиалуронкой.
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Врачи-эксперты:
- Екатерина Шостак, заведующая отделением косметологии и реабилитации клиники эстетической медицины DEGA;
- Суна Казиханова, главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»;
- Наталья Фридман, главный врач клиники антивозрастной медицины «АртМедиЯ»;
- Вероника Государская, заведующая отделением косметологии клиники высшей категории «ГрандМед».
1. Никогда не соглашайтесь на процедуру по необычно низкой цене
Вероника Государская. Цена контурной пластики филлерами складывается из трех составляющих: стоимость препарата + профессионализм врача-косметолога + опыт его работы. Если цена ниже рыночной, значит, вы на чем-то экономите. И повышаете риск нежелательных явлений. Некачественная контурная пластика грозит появлением отеков, аллергических реакций, эффектом Тиндаля (контурирование филлера под кожей. — Прим. ред.) и даже повреждением сосудов.
Наталья Фридман. Будьте бдительны: сейчас на рынке «серой косметологии» курсируют не только несертифицированные препараты, но и подделки известных брендов. Вы застрахованы от фальсификата, если обращаетесь в клинику с хорошей репутацией, которая напрямую работает с дистрибьюторами препаратов. А не к «хорошей девочке из Instagram», закупающей филлеры неизвестным способом. Грамотный врач-косметолог перед процедурой должен не только показать вам упаковку препарата, но и передать фирменный стикер — чтобы вы знали, какой филлер вам был введен. Второй стикер от препарата вклеивается в вашу медкарту.
2. Выбирайте врача без профессиональной деформации на лице
Наталья Фридман. Одни петербурженки считают, что красота заключается в раздувании лица до бесконечных размеров. Другие, наоборот, панически боятся филлеров: им кажется,что при введении гиалуроновой кислоты лицо неизбежно превратится в подушку. Истина, как обычно, где-то посередине. И задача врача— объяснить, в каких случаях контурная пластика филлерами способна добавить лиц гармонии и оказать антиэйдж-эффект, а в каких— лишит индивидуальности.
Екатерина Шостак. Если у самого врача скулы Малефисенты, а губы появляются из-за поворота на минуту раньше, чем он сам, — стоит задуматься, к каким результатам вы с ним придете. Тем, кто боится гиперкоррекции, есть смысл выбирать косметолога без профессиональной деформации.
3. Не перебарщивайте с гиалуронкой в юности
Суна Казиханова. Я наблюдаю пациентов, которые слишком активно корректировали среднюю треть лица филлерами в 20–25 лет — как им казалось, для улучшения овала. Но спустя время это лишь привело к пастозности и нарушению лимфооттока. Лучшее антиэйдж-вложение — это не увеличение скул, губ и углов нижней челюсти, а поиск квалифицированного врача который найдет вашу персональную таблетку для сохранения молодости.
Екатерина Шостак. Когда ко мне приходит 20-летняя петербурженка с роскошными скулами и хочет сделать их еще выразительнее, я не прибегаю к введению филлеров. Мы можем выделить скулы, поработав с качеством кожи, убрав отечность овала лица. Главное — услышать запрос пациента, а для его обработки включать здравый смысл и мастерство.
4. Будьте крайне осторожны с коррекцией носа филлерами
Вероника Государская. Самая опасная зона для коррекции гиалуроновой кислотой — это нос с его сложной сосудистой системой. Закупорка сосуда препаратом может привести к некрозу тканей и даже слепоте. Мнения врачей относительно безоперационной ринопластики по-прежнему расходятся. Одни считают, что с носом нужно работать максимально аккуратно и только канюлей, другие прямо на конгрессах фаршируют его миллилитрами геля. Если вы подумываете о такой процедуре, обсудите с косметологом все возможные риски. На мой взгляд, при наличии показаний к ринопластике лучше обратиться к пластическому хирургу.
5. Сколько препарата можно вводить? Мнения врачей расходятся
Наталья Фридман. Нельзя наполнять лицо литрами гиалуроновой кислоты. Да, объемные коррекции популяризуют на косметологических конгрессах, но такой подход продиктован маркетингом и продажами. Для меня пределом являются 2 мл на разные зоны во время одной процедуры. Увеличивая объем, мы увеличиваем риск нежелательных реакций.
Вероника Государская. Не соглашусь: в своей практике я могу работать очень большими объемами, одномоментно использовать и 5–7мл. При этом получать подтянутое и свежее, а не раздутое и гиперкорректированное лицо. Так как препарат вводится в глубокие слои тканей, при его правильном подборе отечности и нежелательных реакций не возникает.
6. Прислушайтесь к рекомендации врача вывести старые филлеры
Екатерина Шостак. Не стоит сохранять старые филлеры, особенно если они вели себя нестабильно— например, у вас периодически возникала отечность и болезненность. Дело в том, что вместе с гиалуроновой кислотой пациенту иногда достается и микрофлора из кабинета специалиста — в том случае, если были нарушены требования асептики и антисептики. Вводя новый качественный препарат (уже в стерильных условиях!), мы рискуем растормошить «осиное гнездо» дремлющей инфекции. Для всеобщего спокойствия перед коррекцией лучше вывести гиалуронидазой старый препарат.
7. Будьте аккуратны с гиалуроновой кислотой, если склонны к отекам
Суна Казиханова. Контурная пластика филлерами не подойдет пациентам с деформационным типом старения (вспоминаем Катрин Денев или Фаину Раневскую. — Прим. ред.) и склонностью к отекам, тем у кого в анамнезе есть эндокринологические заболевания —например, гипотиреоз. Если вы носите брекеты, стоит подождать 2–3 месяца с момента их снятия. Все ткани лица завязаны на лицевом скелете —после исправления прикуса ваши скулы и средняя треть лица могут выглядеть совершенно иначе.
8. Ищите косметолога, который работает по протоколам
Екатерина Шостак. Проводя контурную пластику лица, не нужно изобретать велосипед. Многие продвинутые врачи-косметологи работают по протоколу MD Codes разработанному всемирно известным доктором Маурисио де Майо. После опроса и осмотра пациента врач решает уравнение, определяя точки введения препарата на лице. Благодаря MD Codes мы точно знаем, как провести контурную ку пациенту-мужчине, не феминизируя его, и как сделать лицо на 5–7 лет моложе всего за одно посещение.
9. Не забывайте, что есть другие процедуры для омоложения
Суна Казиханова. Для меня контурная пластика — это не универсальный способ решения любой проблемы, а самый последний этап в протоколе лечения. Для начала всегда нужно поработать с качеством кожи, с каркасом лица, возможно, провести ботулинотерапию и только потом восполнять дефицит объемов тканей гиалуроновой кислотой. Это как последний взмах кисти художника, которым мы добиваемся выгодной игры света и тени на лице.
Коллажи: Валерия Лебедева.
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