Год назад ушел из жизни онколог Андрей Павленко. Вспоминаем знакомство с врачом и его важные инициативы

С Андреем Павленко редакция познакомилась в мае 2018 года — через 2 месяца после того, как ему диагностировали 3-ю стадию рака желудка. В перерывах между собственным лечением и работой — врач проводил 5-часовые операции пациентам даже во время болезни — он старался находить время для общения с журналистами. Андрей Павленко хотел, чтобы об истории его борьбы с раком и о его медиапроекте «Жизнь человека», в котором он рассказывал о своей жизни после постановки диагноза, узнало как можно больше людей.

«Человек, заболевший раком в России, не знает, куда ему идти и что делать. Часто он не получает грамотной информации от врача даже перед операцией. Подобные блоги ведут пациенты, но личного опыта медика, тем более онколога, который сам лечил рак, — такого еще не было, — объяснял Андрей Павленко в интервью «Собака.ru». — На своем примере я решил рассказывать о выборе схемы лечения, об осложнениях во время химиотерапии, о том, как жить на этапе реабилитации».