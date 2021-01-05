Год назад ушел из жизни онколог Андрей Павленко. Вспоминаем знакомство с врачом и его важные инициативы

Петербургский хирург-онколог Андрей Павленко, публично боровшийся с раком желудка на протяжении полутора лет, ушел из жизни 5 января 2019 года. В годовщину его смерти редакция «Собака.ru» вспоминает интервью с врачом и важные инициативы, оставшиеся после его смерти.
С Андреем Павленко редакция познакомилась в мае 2018 года — через 2 месяца после того, как ему диагностировали 3-ю стадию рака желудка. В перерывах между собственным лечением и работой — врач проводил 5-часовые операции пациентам даже во время болезни — он старался находить время для общения с журналистами. Андрей Павленко хотел, чтобы об истории его борьбы с раком и о его медиапроекте «Жизнь человека», в котором он рассказывал о своей жизни после постановки диагноза, узнало как можно больше людей.
«Человек, заболевший раком в России, не знает, куда ему идти и что делать. Часто он не получает грамотной информации от врача даже перед операцией. Подобные блоги ведут пациенты, но личного опыта медика, тем более онколога, который сам лечил рак, — такого еще не было, — объяснял Андрей Павленко в интервью «Собака.ru». — На своем примере я решил рассказывать о выборе схемы лечения, об осложнениях во время химиотерапии, о том, как жить на этапе реабилитации».
Борьба хирурга-онколога с раком желудка длилась почти 1,5 года. Все это время он продолжал руководить онкологическим центром в клинике им. Пирогова при СПбГУ и вдохновлял своими идеями и работой людей, столкнувшихся с различными тяжелыми заболеваниями.
Алена Пронина
психолог, столкнулась с диагнозом рассеянный склероз
С Андреем Павленко я познакомилась на Смыслофест — фестивале о поиске смысла жизни, где я рассказывала об опыте жизни с хроническим заболеванием. Когда мне самой довольно страшно или больно, я вспоминаю, что где-то внутри меня есть образ Андрея Павленко. Болезнь может лишить нас многого, но у нас всегда есть право выбрать свое отношение к любым обстоятельствам и свой путь.
Последний раз с Андреем Павленко мы виделись на съемках «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2019 году — он стал лауреатом премии в номинации «Наука и жизнь». На тот момент он восстанавливался после операции по полному удалению желудка. Во время интервью хирург-онколог рассказывал, что его шансы на выздоровление 50 на 50. «Либо я перейду пятилетний порог выживаемости, либо возникнет рецидив. И критическими являются первые два года, после них вероятность возвращения рака уменьшается, — отмечал Андрей Павленко. — Прогнозы врачей простые: не думать о болезни и пытаться жить дальше».
Спустя полгода после этого интервью, в январе 2020 года всех нас потрясла новость о смерти онколога. Андрея Павленко похоронили 6 января на Киновеевском кладбище в Петербурге. Перед уходом из жизни врач написал прощальное письмо, в котором попросил всех пациентов с онкологическими заболеваниями ни в коем случае не сдаваться: «Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло».
Также врач записал видеообращение, в котором рассказал о создании гранта от издания «Таких дел» имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые будут правдиво рассказывать о борьбе людей с онкологическими заболеваниями.
Благодаря созданию гранта материальную поддержку в течение года получили уже 27 проектов. Деньги выделяются благодаря пожертвованиям на сайте Patreon. Половина собранной суммы в соответствии с завещанием Андрея Павленко ежемесячно направляется его семье, оставшейся без кормильца. «Я иногда с ужасом задумываюсь о том, что было бы, если бы этого проекта не было, — поделилась вдова Анна Гегечкори в интервью «Медуза». — Не знаю, откуда бы у нашей семьи были деньги на жизнь. И я безумно благодарна людям, которые приняли в нем участие». Стать жертвователем на Patreon по-прежнему может каждый желающий.
Врач, боровшийся с раком желудка, мечтал вырастить новое поколение грамотных онкохирургов. Это мечут после его смерти решили воплотить в жизнь близкие друзья — хирурги высшей категории, профессоры и заведующие отделениями. Школа практической онкологии им. Андрея Павленко для молодых врачей заработала уже этой осенью.
Сегодня в онлайн-кинотеатрах more.tv, Кинопоиск HD и мультимедийном сервисе Okko вышел документальный фильм «Жизнь человека. Последнее интервью», который в течение трех лет создавался командой «Таких дел». Это «своеобразное завещание Павленко — послание всем, кто следил за его судьбой, онкологическим пациентам, из родственникам и врачам». Режиссером фильма выступил руководитель проекта Сергей Карпов, продюсером — учредитель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.