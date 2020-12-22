Документальный фильм о хирурге-онкологе Андрее Павленко выйдет в первую годовщину его смерти

Фильм «Жизнь человека. Последнее интервью» является финальной точкой документальной части проекта «Жизнь человека», который в течение трех лет создавался командой «Таких дел». Также это «своеобразное завещание Павленко — послание всем, кто следил за его судьбой, онкологическим пациентам, из родственникам и врачам». Режиссером фильма выступил руководитель проекта Сергей Карпов, продюсером — учредитель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

В марте 2018 года один из лучших хирургов-онкологов страны Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка агрессивной формы. Как онколог, Андрей понимал, что скорее всего умрет, но решил лечиться и запустить в России публичный медиапроект о том, как принять диагноз и бороться с онкологическими заболеваниями, что нужно делать и где искать помощь. Интервью, используемое в фильме — последнее для Павленко. Он дал его в ноябре 2019 года. Скончался Андрей Павленко 5 января 2020 года.