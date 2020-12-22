Документальный фильм о хирурге-онкологе Андрее Павленко выйдет в первую годовщину его смерти

В первую годовщину смерти петербургского хирурга-онколога Андрея Павленко выйдет документальный фильм «Жизнь человека. Последнее интервью». Лента станет последним публичным разговором Павленко — историей «идеального врача и идеального пациента».
Фильм «Жизнь человека. Последнее интервью» является финальной точкой документальной части проекта «Жизнь человека», который в течение трех лет создавался командой «Таких дел». Также это «своеобразное завещание Павленко — послание всем, кто следил за его судьбой, онкологическим пациентам, из родственникам и врачам». Режиссером фильма выступил руководитель проекта Сергей Карпов, продюсером — учредитель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.
В марте 2018 года один из лучших хирургов-онкологов страны Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка агрессивной формы. Как онколог, Андрей понимал, что скорее всего умрет, но решил лечиться и запустить в России публичный медиапроект о том, как принять диагноз и бороться с онкологическими заболеваниями, что нужно делать и где искать помощь. Интервью, используемое в фильме — последнее для Павленко. Он дал его в ноябре 2019 года. Скончался Андрей Павленко 5 января 2020 года.
«Мы работали над этим фильмом без малого три года, два из которых — вместе с Андреем. С первого дня нашего с ним знакомства мы знали, что финалом документальной истории про него должен стать полнометражный документальный фильм, который мы и выпускаем 5 января. Нужно признаться, мы рассчитывали, что это будет фильм с хеппи-эндом в конце, но, к сожалению, жизнь сложнее, чем мы можем загадывать. Этот фильм как будто воскрешает Андрея и дает нам всем возможность побыть с ним немного времени, чтобы попрощаться до конца. Кажется, у нас получилась очень психотерапевтическая картина, которая может помочь людям справиться с потерей. Не только Андрея. Ведь онкология в России буквально касается каждого», — говорит автор фильма Сергей Карпов.
Документальный фильм «Жизнь человека. Последнее интервью» о хирурге-онкологе Андрее Павленко выйдет 5 января 2020 года в онлайн-кинотеатрах more.tv, Кинопоиск HD и мультимедийном сервисе Okko.
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