Как прокачать свой мозг: что есть, как его тренировать и нужно ли перезагружать

«Прожиточный минимум» для мозга

С одной стороны, мозг — очень требовательный к комфорту орган, с другой — все его ожидания укладываются в концепцию здорового образа жизни.

Вода — главный расходный материал для химических реакций, ее дефицит прямо связан со скоростью и качеством мозговой деятельности.

В своем классическом виде такой рацион обеспечивает многообразие нутриентов и правильный баланс жирных кислот — и то и другое важно для работы мозга. Нет диеты, которая защищала бы его от возможных болезней, но средиземноморская достоверно обеспечивает мозг всем нужным для жизни.

Ночной отдых регулирует примерно все в организме, и способность решать логические задачи или ориентироваться в токийском метро — не исключение. Любой тренинг мозга бесполезен, если вы не спите физиологически необходимое вам количество часов.

Нейропластичность, то есть способность фиксировать и структурировать любой полученный опыт, — одна из крутейших функций мозга. Но и проблема, так как фактически ваш мозг— отражение той информации, которая в него проникла. Если фон вашей жизнѝ— хорошие книги и интересные люди, развитие идет по одному сценарию, если новостной флуд и безумие соцсетей̀— рано или поздно именно они станут определять вашу личность. С этой точки зрения совет «смотреть на красивое, слушать умных и не впускать в голову глупости и пошлости» научно обоснован.