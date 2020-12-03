Как разобраться с морщинами, акне и нежелательными волосами с помощью лазера — краткий косметологический ликбез

Лазер — настоящий хедлайнер в косметологии, с помощью которого можно решить множество задач (от омоложения до эпиляции и удаления шрамоф!) Вместе с врачами-косметологами из Петербурге проводим ликбез: какие аппараты и для каких клинических ситуаций подходят.
1. Стереть морщины и постакне
Избавиться от дряблости кожи, расширенных пор, морщин и рубцов постакне помогает лазерная шлифовка лица. СО2-лазеры используются в медицине больше 50 лет и постоянно совершенствуются, а ради вау-эффекта петербурженки готовы проходить длительную по косметологическим меркам реабилитацию. Хромофором лазера, то есть его мишенью, является вода. Лазер нагревает и испаряет ее, стимулируя выработку коллагена, эластина и собственной гиалуроновой кислоты. Верхний слой кожи во время процедуры отшлифовывают, на его месте образуется корочка, а через 10 дней вы получаете обновленное лицо.
Кнара Андрян
врач-косметолог клиники эстетической медицины DEGA
Пора шлифовок на AcuPulse CO2 идет полным ходом! Зимой пластические хирурги приглашают коллег-косметологов в операционные: пациенты сочетают проведение операций на теле с с глубоким лазерным омоложением лица под наркозом. Шлифовку часто используют в качестве безоперационной альтернативы блефаропластике — мы расправляем морщинки, сокращаем избытки кожи в области век.
2. Получить эффект биоревитализации и омоложения
На глубокую шлифовку решится не каждый — более того, не каждому она показана. Лазер может омолаживать кожу, не повреждая ее верхний слой, а уплотняя ткани за счет их глубокого прогрева. Во время 4D-омоложения вы получаете эффект биоревитализации и более четкий овал лица благодаря неодимовому лазерному воздействию. А насадкой с эрбиевым лазером врач-косметолог может поработать даже со стороны слизистой полости рта — такая внутриротовая подтяжка помогает уменьшить носогубные и губоподбородочные складки без введения филлеров.
Маргарита Григорьева
косметолог-дерматолог клиники «МЕДИ на Невском»
Для каждого пациента мы подбираем свой вид лазерного омоложения на аппарате Fotona 4D. Если необходимо убрать с лица сосудистую сеточку — направляем лазер на сосуды, если пигментацию — то на пигмент. Мы можем создать лазерным лучом эффект лифтинга и поработать над рельефом кожи. Если сравнивать такое омоложение с лазерной шлифовкой, то агрессивность воздействия ниже в десяток раз. Можно пройти процедуру, не выпадая из привычного ритма жизни.
3. Надежно удалить надоевшие волосы
Лазерный луч куда эффективнее, чем любые механические методы, борется с нежелательными волосами и не вызывает их врастания. Мишенью для лазера является пигмент мелатонин, поэтому удалять темный и жесткий волос куда легче, чем светлый и пушковый. Но если аппарат обладает высокими техническими характеристиками, ему под силу разрушить любые волосы — кроме седых, полностью утративших пигмент. Самым подходящим для эпиляции врачи-косметологи называют александритовый лазер. После процедуры на нем вы сразу получаете гладкую кожу и можете избавиться от волос за меньшее количество сеансов.
Ольга Горохова
врач-косметолог Института красоты ГАЛАКТИКА
Я убеждена: ни один аппарат для эпиляции не может конкурировать с GentleMaxPro от Candela. Особая прочность александритового кристалла, высокая точность оптики и мощность аппарата позволяют нам воздействовать на волос, разрушая непосредственно его фолликул. Мы можем удалить очень светлые волосы, а также работать со смуглой кожей. Другие лазеры такой мощностью похвастаться не могут, а IPL-системы для фотоэпиляции вовсе рассеивают свет — в результате эффективность процедуры снижается.
4. Избавиться от рубцов и растяжек
Врачи-косметологи прибегают к помощи лазера, чтобы стереть с кожи рубцы, шрамы и растяжки. И если эффект от лазерной шлифовки лица сохраняется на 1–2 года, то результат коррекции этих дефектов остается с вами навечно. После нескольких процедур обработанные участки кожи приобретают улучшенную текстуру и здоровый цвет, становятся мягкими и практически незаметными. CO2-лазер часто используют после пластической хирургии — чтобы избавиться от нежелательных напоминаний об операциях. Если вы хотите более быстрого результата, обращайтесь к косметологу со свежими рубцами.
Марина Голубева
косметолог-дерматолог, главный врач GMTClinic
На фракционном лазере Dermablate мы можем убрать свежий рубец иногда и за 2 процедуры, работа с растяжками занимает больше времени, но в итоге мы можем вдвое уменьшить их выраженность. Всегда тщательно выбирайте клинику, в которой будете проходить процедуру, ведь на рынке аппаратной косметологии много подделок. Вы можете попросить представителей клиники предоставить документы, чтобы удостовериться, что оборудование сертифицировано в РФ и на нем безопасно работать.
5. Убрать жирный блеск, красноту и высыпания
Если вам нужно стереть с лица красноватый оттенок из-за сеточки сосудов, жирный блеск и другие бьюти-несовершенства, отправляйтесь на фотоомоложение. Во время процедуры на кожу воздействуют импульсным светом, а точкой его приложения являются мелатонин и гемоглобин. Фотоомоложение может применяться уже при первых признаках старения, в отличие от лазерного, которое обычно показано с 30 лет. Процедура не имеет реабилитационного периода — после нее может возникнуть легкое покраснение кожи, но длится этот постэффект не больше часа.
Маргарита Галич
косметолог-дерматолог «СМ-Клиника»
Фотоомоложение на IPL Quantum — маст-хэв для петербуржцев с жирной кожей. Импульсный свет не только уменьшает выраженность сосудистых сеточек и пигментаций, но также воздействует на сальную железу, создавая антибактериальный эффект. Если у вас есть склонность к розацеа или намек на акне, то в результате курса из 4–5 процедур вы получите более матовую кожу с меньшим количеством высыпаний.
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