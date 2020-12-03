Как разобраться с морщинами, акне и нежелательными волосами с помощью лазера — краткий косметологический ликбез

5. Убрать жирный блеск, красноту и высыпания

Если вам нужно стереть с лица красноватый оттенок из-за сеточки сосудов, жирный блеск и другие бьюти-несовершенства, отправляйтесь на фотоомоложение. Во время процедуры на кожу воздействуют импульсным светом, а точкой его приложения являются мелатонин и гемоглобин. Фотоомоложение может применяться уже при первых признаках старения, в отличие от лазерного, которое обычно показано с 30 лет. Процедура не имеет реабилитационного периода — после нее может возникнуть легкое покраснение кожи, но длится этот постэффект не больше часа.