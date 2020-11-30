7 мифов и фактов о мужском здоровье — можно ли улучшить качество спермы, что делать с простатитом и как защищать сердце

1. Инфаркты и инсульты случаются у мужчин раньше, чем у женщин

Это правда. В среднем у мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются действительно раньше. Возможно, это связано с меньшей распространенностью факторов риска среди женщин. Кроме того, есть данные, что женщины чаще занимаются профилактикой заболеваний и поддерживают здоровый образ жизни.

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) повышает курение и употребление алкоголя, диабет, высокое давление и уровень холестерина, лишний вес и ожирение, недостаток физической активности, семейная история болезней сердца, то есть случаи заболевания у близких родственников мужского пола моложе 55 лет, женского пола — моложе 65 лет. Возраст тоже считается фактором риска: после 50 лет вероятность ССЗ возрастает.

Ключевой элемент профилактики болезней сердца — здоровый образ жизни. О нем стоит задуматься уже сейчас. Вот основные ЗОЖ-правила для здорового сердца:

откажитесь от курения, в том числе пассивного.

питайтесь сбалансированно. Ваш рацион должен содержать достаточное количество фруктов и овощей, цельнозерновых, клетчатки, нежирного мяса, рыбы. Стоит уменьшить потребление красного и обработанного мяса (сосиски, колбасы), трансжиров (магазинная выпечка, чипсы), соли (не больше чайной ложки в день для взрослого), продуктов с добавленным сахаром (газировка, конфеты).

поддерживайте физическую активность. По крайней мере 150 минут умеренной физической нагрузки (быстрая ходьба, активные игры с детьми), или 75 минут интенсивной нагрузки (бег, футбол) в неделю. Можно начинать с малого — любая регулярная физическая активность будет полезна для сердца.

сохраняйте здоровый вес. Ваш индекс массы тела (ИМТ) в идеале должен быть меньше 25.

качественно высыпайтесь — как минимум 7 часов сна каждую ночь. Для хорошего сна нужно завести полезные привычки, например ложиться и вставать в одно и то же время.

испытывайте меньше стресса. Он способен повышать давление. Кроме того, некоторые люди справляются со стрессом с помощью курения, алкоголя, переедания, что также вредно для сердца. Альтернативные способы борьбы со стрессом — физическая активность, медитация и другие занятия, которые доставляют вам удовольствие без негативных последствий для здоровья.

меньше пейте. Не более одной порции в день для женщин и двух для мужчин.

контролируйте давление, уровни холестерина и сахара в крови.

Согласно рекомендациям American College of Cardiology и American Heart Association (ACC/AHA), людям от 40 до 75 лет нужно рассчитать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет и в зависимости от результатов обсудить с врачом назначение лекарств. Например препаратов, снижающих давление, статинов, аспирина. Рассчитать риск можно с помощью различных калькуляторов.