7 мифов и фактов о мужском здоровье — можно ли улучшить качество спермы, что делать с простатитом и как защищать сердце

Правда, что ноутбук на коленях ухудшает качество спермы? Существует ли диагноз «хронический простатит» и имеет ли смысл лечить половые инфекции, которые тебя не беспокоят? Какие шаги предпринять прямо сейчас, чтобы снизить риск смерти от рака простаты и болезней сердца в будущем? В последние дни усабря — месяца распространения информации о заболеваниях у мужчин — вместе с фондом медицинских решений «Не напрасно» рассказываем все самое важное о мужском здоровье.
1. Инфаркты и инсульты случаются у мужчин раньше, чем у женщин
Это правда. В среднем у мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются действительно раньше. Возможно, это связано с меньшей распространенностью факторов риска среди женщин. Кроме того, есть данные, что женщины чаще занимаются профилактикой заболеваний и поддерживают здоровый образ жизни.
Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) повышает курение и употребление алкоголя, диабет, высокое давление и уровень холестерина, лишний вес и ожирение, недостаток физической активности, семейная история болезней сердца, то есть случаи заболевания у близких родственников мужского пола моложе 55 лет, женского пола — моложе 65 лет. Возраст тоже считается фактором риска: после 50 лет вероятность ССЗ возрастает.
Ключевой элемент профилактики болезней сердца — здоровый образ жизни. О нем стоит задуматься уже сейчас. Вот основные ЗОЖ-правила для здорового сердца:
- откажитесь от курения, в том числе пассивного.
- питайтесь сбалансированно. Ваш рацион должен содержать достаточное количество фруктов и овощей, цельнозерновых, клетчатки, нежирного мяса, рыбы. Стоит уменьшить потребление красного и обработанного мяса (сосиски, колбасы), трансжиров (магазинная выпечка, чипсы), соли (не больше чайной ложки в день для взрослого), продуктов с добавленным сахаром (газировка, конфеты).
- поддерживайте физическую активность. По крайней мере 150 минут умеренной физической нагрузки (быстрая ходьба, активные игры с детьми), или 75 минут интенсивной нагрузки (бег, футбол) в неделю. Можно начинать с малого — любая регулярная физическая активность будет полезна для сердца.
- сохраняйте здоровый вес. Ваш индекс массы тела (ИМТ) в идеале должен быть меньше 25.
- качественно высыпайтесь — как минимум 7 часов сна каждую ночь. Для хорошего сна нужно завести полезные привычки, например ложиться и вставать в одно и то же время.
- испытывайте меньше стресса. Он способен повышать давление. Кроме того, некоторые люди справляются со стрессом с помощью курения, алкоголя, переедания, что также вредно для сердца. Альтернативные способы борьбы со стрессом — физическая активность, медитация и другие занятия, которые доставляют вам удовольствие без негативных последствий для здоровья.
- меньше пейте. Не более одной порции в день для женщин и двух для мужчин.
- контролируйте давление, уровни холестерина и сахара в крови.
Согласно рекомендациям American College of Cardiology и American Heart Association (ACC/AHA), людям от 40 до 75 лет нужно рассчитать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет и в зависимости от результатов обсудить с врачом назначение лекарств. Например препаратов, снижающих давление, статинов, аспирина. Рассчитать риск можно с помощью различных калькуляторов.
2. Всем мужчинам нужно проходить скрининг рака простаты
Это не совсем так. Скрининг рака простаты — сложная история, поскольку использующийся в нем анализ на простат-специфический антиген (ПСА) не слишком точен, то есть не всегда обнаруживает рак там, где он есть. И, напротив, может найти опухоль там, где ее нет. Кроме того, уровень ПСА может быть повышен из-за несвязанных с раком причин, например из-за гиперплазии (доброкачественного увеличения) предстательной железы, инфекции мочевыводящих путей, простатита.
Прежде чем сдавать ПСА-тест в качестве скрининга рака предстательной железы, нужно определить, превышает ли польза этого анализа возможный вред, который он может принести. Согласно рекомендациям Европейской урологической ассоциации, скрининг нужен только мужчинам с повышенным риском развития рака простаты — обсудите с врачом, повышен ли ваш риск и какие действия нужно предпринять. К факторам риска относят:
- возраст старше 50 лет
- лишний вес
- семейная история — несколько случаев рака предстательной и молочной железы у близких родственников.
- носительство мутаций BRCA2. 5-10% онкологических заболеваний развиваются не из-за случайных мутаций, а из-за покомок в ДНК, которые передаются по наследству. Носительство мутаций в генах BRCA1/2 также во много раз повышает вероятность развития опухолей молочной железы и яичников у женщин.
3. Хронического простатита не существует — это диагноз плохих урологов
Это не так. Болезнь существует, но важно ее правильно диагностировать. По статистике, простатитом (воспалительное заболевание предстательной железы — прим. Ред.), страдают 10-14% мужчин в Европе и США. Чаще всего встречается его наименее изученный вариант — хронический простатит, или синдром хронической тазовой боли. Он сопровождается болью или дискомфортом в области паха и гениталий, нижней части живота или спины, которые длятся больше трех месяцев и периодически возвращаются. Боль может затрагивать одну или несколько областей одновременно, возникать внезапно или постепенно. Другие симптомы:
- затруднения и боль при мочеиспускании
- кровь в сперме
- эректильная дисфункция, а также боль во время или после семяизвержения.
В большинстве случаев хронический простатит не связан с инфекцией мочевыводящих путей и может возникнуть у мужчин в любом возрасте. Точная причина заболевания неизвестна. К возможным факторам риска относят стресс и повреждение тазовых нервов из-за травмы или хирургического вмешательства.
При подозрении на хронический простатит квалифицированный уролог попросит пациента подробно описать симптомы и соберет анамнез. Он может спросить, какие лекарства принимает пациент, были ли у него половые контакты, повышающие риск заражения ИППП – они вызывают бактериальный хронический простатит. Также врач проведет ректальное обследование, чтобы оценить размер и чувствительность предстательной железы. При хроническом простатите она может быть опухшей и твердой, а при надавливании на нее могут возникнуть боль или потребность в мочеиспускании. Следующим шагом будет анализ мочи на наличие бактерий и лейкоцитов – защитных клеток крови.
Если симптомы необычные или расплывчатые, врач может рассмотреть другие диагнозы и порекомендовать дополнительные анализы. Лечение хронического простатита сводится к уменьшению боли и дискомфорта.
4. От половых инфекций лечиться не обязательно — чаще всего это развод на деньги
Это не так. Бороться с ИППП (инфекциями, передающимися половым путем — прим. Ред.), поддающимися лечению, необходимо, даже если пациента они не беспокоят. Это позволит предотвратить возможные осложнения и передачу инфекции половым партнерам. Так, у женщин ИПП могут вызывать бесплодие, внематочную беременность и рак шейки матки. А невылеченный хламидиоз, сифилис и генитальный герпес увеличивают шансы заразиться или передать ВИЧ. Если мужчина заразит беременную женщину, ИППП могут спровоцировать врожденные аномалии и смерть ребенка.
Такие инфекции, как сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз успешно лечатся. Они вызываются микробами и зачастую будет достаточно единственной инъекции или приема антибиотиков внутрь. А вот необходимость использования иммуностимуляторов или физиотерапии не доказана. Местное лечение обычно тоже не требуется, так как антибиотики эффективно проникают в зоны воспаления.
Что касается вирусных ИППП — ВИЧ, вируса герпеса, гепатита В — то вылечить их полностью невозможно. То же самое касается самой распространенной ИППП – вируса папилломы человека (ВПЧ). Вы не можете избавиться от ВПЧ, но можете контролировать ее лекарствами и предотвращать вакцинацией.
ИППП диагностируют с помощью врачебного осмотра, анализов крови и мочи, а также посева мазков. Лучше выбрать проверенную клинику со своей лицензированной лабораторией, либо довериться сетевой лаборатории с хорошей репутацией. Кроме того, перед приемом можно изучить отзывы и собрать информацию о выбранном враче.
5. Качество спермы можно улучшить
Это правда. Начнем с того, что качество спермы определяется количеством сперматозоидов в ней, их строением и способностью двигаться. Эякулят (то есть сперма, выделяемая при однократном семяизвержении — прим. Ред.) в норме должен содержать не менее 15 миллионов сперматозоидов на миллилитр, и не менее 40% из них должны двигаться. Строение сперматозоидов – менее важный фактор, но чем больше в сперме клеток с нормальной формой и структурой, тем больше у них шансов оплодотворить яйцеклетку.
Процесс выработки спермы идет постоянно и контролируется гормонами, которые выделяют надпочечники, семенники и промежуточный отдел мозга. Отличная новость в том, что качество спермы может обратимо меняться и зависит как от образа жизни, так и от условий, в которых находился организм в конкретный момент времени.
Что можно сделать, чтобы улучшить качество спермы:
- Поддерживайте здоровый вес. Увеличение индекса массы тела (ИМТ) связано со снижением тестостерона, уменьшением количества сперматозоидов и их двигательной способности.
- Старайтесь питаться сбалансировано. Фрукты и овощи богаты антиоксидантами, которые могут улучшить качество спермы.
- Защищайтесь от ИППП. Некоторые инфекции могут вызывать бесплодие у мужчин.
- Избегайте стресса. Стресс может снижать уровень гормонов, необходимых для выработки спермы.
- Не курите и ограничьте употребление алкоголя. У курящих мужчин концентрация сперматозоидов может снижаться. Избыток алкоголя может привести к снижению выработки тестостерона и уменьшению количества сперматозоидов.
- Обсудите с врачом лекарства, которые вы принимаете. Некоторые антидепрессанты, анаболические стероиды и другие лекарства могут ухудшать качество спермы.
- При работе с токсинами надевайте защитную одежду. Воздействие пестицидов, свинца и других токсинов может влиять на количество и качество спермы.
- Избегайте перегрева тела. Повышенная температура в области мошонки может ухудшать выработку спермы. Старайтесь ограничивать пребывание в сауне и гидромассажной ванне, избегать длительного воздействия на мошонку теплых предметов – например ноутбука.
6. Мужчины чаще погибают от депрессии
Да, это так. У женщин депрессия возникает чаще, чем у мужчин. При этом мужчины чаще женщин погибают в результате самоубийств, причиной которых может быть депрессия. В прошлом году в России из-за суицида погибло 17 192 человека, из них 14 299 мужчин.
У мужчин и женщин депрессия проявляется по-разному: мужчины чаще испытывают злость и проявляют агрессию, за которыми даже специалисту бывает трудно распознать депрессию, а также реже признают свои чувства и обращаются за помощью.
Депрессия проявляет себя следующими симптомами:
- чувство вины, беспомощности, бесполезности
- потеря интереса к любым делам
- раздражительность, нетерпимость по отношению к другим людям
- проблемы со сном, очень долгий сон
- постоянные плохое настроение, грусть, тревожность
- трудности с концентрацией
- мысли о смерти, попытки суицида
Наличие нескольких из этих симптомов каждый день или большинство дней в течение двух недель считается признаком депрессии и поводом обратиться к врачу. Если вы заметили у себя симптомы депрессии, обратитесь к врачу.
Светлана Малышева
семейный психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, автор проекта «ONCOlab лаборатория профессиональных решений»
Суицид – это всегда про невозможность найти решение. В сложной жизненной ситуации сознание человека сужается, становится туннельным, ограничивая возможности увидеть другие способы решения проблем. У человека нет ресурса, который помог бы выбраться из этой “воронки”.
Решение уйти из жизни связано с невыносимой душевной болью человека. В такой ситуации крайне важна своевременная помощь специалиста. Если близкий человек проявляет все признаки депрессивного состояния или каким-то образом проявляет намерение свести счеты с жизнью, необходимо обратиться за помощью к врачу психотерапевту или психиатру. Даже если близкий человек отказывается обращаться за помощью, стоит убеждать его в необходимости сделать это, ведь он ищет решение, которое можно и нужно найти на приеме у врача. Важно оказывать поддержку близкому человеку, не давить на него, не стыдить за слабость или трусость. “Да, тебе трудно, но я рядом, мы вместе найдем решение”
7. Мужчины обращаются к врачам реже, чем женщины
Это правда. Например, они склонны приуменьшать симптомы, считать их незначительными, откладывая поход к врачу. Гендерные исследования показывают, что общество предписывает мужчинам вести себя определенным образом. И следование этим предписаниям отрицательно сказывается на мужском здоровье. В частности, тяжелый и ответственный труд, стресс, контроль над эмоциями — факторы риска проблем с физическим и ментальным здоровьем.
Вы можете повлиять на решение близкого человека обратиться к врачу. С одной стороны, можно обратиться к его сознательной части и рациональным аспектам. Что он сам думает о своих симптомах недомогания, какие выводы делает и на чем основывается? Как бы он действовал, если в такой же ситуации оказался его друг?
В то же время часто причиной отказа пойти к врачу могут быть эмоции человека. Ему становится страшно — а вдруг что-то найдут? Страх заставляет избегать обследований и делать вид, что, проблемы нет. Помимо страха обнаружить болезнь есть ощущение невозможности справиться со своими переживаниями. Для мужчины особо важными становятся вопросы, касающиеся представлений об их силе и слабости — «сильный мужчина не должен болеть, страдать или жаловаться». Все это приводит к тому, что в дальнейшем решить проблему со здоровьем становится сложнее.
На самом деле, признать проблему и что-то сделать для ее решения — например, пойти к врачу — как раз про сильную проактивную позицию. Это всегда более выигрышная жизненная стратегия вне зависимости от пола.
Над текстом работала команда Фонда медицинских решений «Не напрасно»:
- Александра Васильева — научный коммуникатор Фонда
- Алиса Горбачева — научный коммуникатор Фонда
- Полина Шило — онколог
- Анна Вознюк — PR-специалист Фонда
- Светлана Малышева — психолог.
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