Находка дня: врачи удалили из носа москвича монету, которая пробыла там более 50 лет

59-летний москвич обратился в поликлинику с жалобами на полное отсутствие носового дыхания. После обследования лор-врачи обнаружили, что носовой проход полностью закупорен инородным телом округлой формы. Только после КТ мужчина вспомнил, что это может быть — в глубоком детстве, примерно в шестилетнем возрасте, он засунул в нос копейку. Строгой маме сказать об этом он побоялся, а потом и вовсе забыл.
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«За долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности — ринолит. Затруднения при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии», — рассказала врач-оториноларинголог больницы имени Кончаловского в Зеленограде Татьяна Михайлова.
Мужчине провели операцию в минувшую пятницу. Длилась она полтора часа — пациенту выполнили коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа. Сегодня он отправился домой уже без ставшей в прямом смысле родной монеты. По словам врачей, мужчина «настолько устал от давних проблем с дыханием, что, не смотря на наши рекомендации, поторопился удалить тампоны из носовых ходов».
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