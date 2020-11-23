Находка дня: врачи удалили из носа москвича монету, которая пробыла там более 50 лет

«За долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности — ринолит. Затруднения при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии», — рассказала врач-оториноларинголог больницы имени Кончаловского в Зеленограде Татьяна Михайлова.

Мужчине провели операцию в минувшую пятницу. Длилась она полтора часа — пациенту выполнили коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа. Сегодня он отправился домой уже без ставшей в прямом смысле родной монеты. По словам врачей, мужчина «настолько устал от давних проблем с дыханием, что, не смотря на наши рекомендации, поторопился удалить тампоны из носовых ходов».