Как партнерам выяснять отношения и не разрушить их — 9 советов от психолога

1. Откажитесь от оценок в своей речи
Важно понимать, как именно вы выражаете свои мысли. Человек осуждает и вешает ярлыки, когда использует оценочный язык — «ты плохой», «ты меня не понимаешь». Это может привести к преградам в общении и защитным реакциям партнера. Вместо «ты неряха» можно сказать «у тебя на одежде пятно от грязи», а вместо «ты меня игнорируешь» – «ты не брал трубку сегодня». Учитесь общаться описательным языком – высказывайте факты без оценки, чтобы не вызывать у любимого человека нежелательные реакции.
2. Конкретизируйте, а не обобщайте
Не используйте в речи обобщающие слова и конструкции. Они узнаваемы по таким маркерам как «всегда» или «никогда». Например, фраза «ты никогда не уделяешь мне внимания» может восприниматься другим партнером очень болезненно. Он с этим не согласится, потому что вспомнит о прошлых выходных, проведенных вместе. То есть, это не «никогда», а «сегодня».
3. Учитесь говорить о том, чего вы именно хотите
Учитесь осознавать, чего вы именно хотите, и прямо говорить об этом партнеру. Допустим, жена говорит мужу, что тот часто остается в офисе до позднего вечера, и ему стоит больше отдыхать. Спустя какое-то время он записывается в зал. Хорошая новость, но это абсолютно не то, чего она хотела. Она не конкретизировала, что дважды в неделю хотела бы гулять с мужем в парке.
Каждый человек обо всем имеет свое собственное представление. Могут возникнуть сложности, если говорить друг с другом о чем-то абстрактном и неконкретном: справедливости, счастье, гармоничных романтических отношениях. Партнер может даже не понять, о чем идет речь – в его представлении все по-другому.
4. Общайтесь просьбами, а не требованиями
В просьбе предполагается возможность отказа, в требовании – нет. Например, у вас был тяжелый рабочий день, а вечером любимый человек предлагает провести вечер в компании друзей. Вы отказываетесь, и тут становится понятно, просьба это была или требование. Если ваш партнер спокойно реагирует на отказ, немного расстраивается, что вы проведете время отдельно и идет к друзьям один — значит, с его стороны это была, действительно, просьба. Но если в ответ вас начинают обвинять в эгоизме – это требование, где отказа не предполагалось.
Если из раза в раз вы что-то требуете, в конечном итоге ваш партнёр чувствует страх: он боится реакции близкого человека и последующего наказания, боится говорить о своих потребностях. Это создает дистанцию между людьми.
5. Не принимайте догадки за факт
Партнеры могут принимать свои догадки и интерпретации за истину. Они не проверяют, так ли это на самом деле. Допустим, человек начал подозревать другого в измене. Он накручивает себя и думает, что его любимый завел роман и даже собирается уходить к другому. Человек никак не уточняет и не проясняет ситуацию, и впоследствии отдаляется от близкого. Партнер, который не подозревает о догадках, интерпретирует появившуюся дистанцию по-своему: он недостаточно хороший, и, может быть, его любимый человек встретил кого-то другого.
Отсутствие диалога, интерпретация поступков без уточнения и прояснения, привычка что-то додумывать и догадываться — всё это создаёт расстояние в отношениях. Очень важно научиться разговаривать с партнером, и для этого существуют разные приемы. Стоит внедрять резюмирование, перефразирование — учиться действительно слышать, что вам говорят, пытаться пересказать услышанное, и уточнять, насколько вы правильно это поняли. Иногда люди слышат и интерпретируют друг друга по-разному. Следует донести до близкого человека, что прием резюмирования вводится не потому, что партнер вас плохо слышит, а потому, что вы хотите понять, умеете ли вы высказать мысли четко и грамотно. Медленно, но верно, люди таким образом будут лучше слышать друг друга, и понимать смысл сказанного.
6. Следите за собственной интонацией и тоном голоса
Можно произнести фразу с одним смыслом и одинаковым набором слов, но с разной интонацией. И на каждую из них у нас будет совершенно разная реакция. Бывает так, что человек, не слыша себя со стороны, думает, что всегда говорит спокойно. Но услышав их со стороны, он может очень удивиться. Наблюдайте за тем, как вы говорите: высокая у вас интонация или низкая, есть в вашем голосе металлические нотки. Неподходящая интонация может играть против вас во время общения.
7. Не фокусируйтесь на негативном
Только вы выбираете, на чем фокусировать свое внимание. Вместо того, чтобы замечать лишь негативные аспекты в поведении близких, попробуйте обрести баланс — фокусироваться не только на плохом, которое приводит к ссорам и недомолвкам, но выделять и все хорошее, что остается без внимания. Возьмите в привычку благодарить друг друга за добрые моменты, цените их, даже несмотря на то, что вы в паре уже очень давно, и знаете, что любите друг друга.
Каждый человек имеет свой жизненный опыт — семья, предыдущие отношения. У каждого человека свои правила в жизни. Проговаривайте, договаривайтесь, создавайте новые правила и обсуждайте изменившиеся. Пытайтесь понять, что изменилось в отношениях и почему что-то из них исчезло.
8. Помните, что вы несете ответственность за свои эмоции и действия
За эмоции и поведение отвечает наше мышление.Мы сами интерпретируем ситуации, оцениваем их и наделяем смыслом. Допустим, вы назначили встречу, а ваш партнер опаздывает. Вы можете отреагировать на это по-разному: обрадоваться, что в запасе появилось еще время, разозлиться, а после начать выяснять отношения, или вовсе встревожиться и думать, что по дороге на встречу произошло что-то плохое. Мы отвечаем за свои эмоции и управляем ими сами. Осознайте, из-за чего в вас возникло то или иное чувство, и чего вы на самом деле хотели. Возможно, ваша злость вызвана не конкретным человеком, а тем, что вы не получили от него того, чего хотели.
9. Ведите разговор в подходящей обстановке
Для обсуждения важной проблемы, которая может не решаться из раза в раз, важно выделять время и место. Не стоит на пике эмоций вводить новые правила, пытаться доказать чью-то правоту или вину. В момент обсуждения важно, чтобы оба партнера были сыты, спокойны и расслаблены. Лучше не решать множество проблем за раз, а сконцентрироваться на одной и осмысленно ее обсудить. Во время такой беседы необходимо сохранять зрительный контакт с партнером. Будьте полностью в этом разговоре, иначе проблема не решится. При общении друг с другом важно помнить о своих эмоциях, чувствах, но не стоит забывать и о другом человеке. Это очень важно. Ведь кто может быть дороже, чем близкие люди, которые рядом с вами?
Текст: Карина Сиразетдинова.
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