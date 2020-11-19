Как партнерам выяснять отношения и не разрушить их — 9 советов от психолога

1. Откажитесь от оценок в своей речи

Важно понимать, как именно вы выражаете свои мысли. Человек осуждает и вешает ярлыки, когда использует оценочный язык — «ты плохой», «ты меня не понимаешь». Это может привести к преградам в общении и защитным реакциям партнера. Вместо «ты неряха» можно сказать «у тебя на одежде пятно от грязи», а вместо «ты меня игнорируешь» – «ты не брал трубку сегодня». Учитесь общаться описательным языком – высказывайте факты без оценки, чтобы не вызывать у любимого человека нежелательные реакции.

2. Конкретизируйте, а не обобщайте

Не используйте в речи обобщающие слова и конструкции. Они узнаваемы по таким маркерам как «всегда» или «никогда». Например, фраза «ты никогда не уделяешь мне внимания» может восприниматься другим партнером очень болезненно. Он с этим не согласится, потому что вспомнит о прошлых выходных, проведенных вместе. То есть, это не «никогда», а «сегодня».

3. Учитесь говорить о том, чего вы именно хотите

Учитесь осознавать, чего вы именно хотите, и прямо говорить об этом партнеру. Допустим, жена говорит мужу, что тот часто остается в офисе до позднего вечера, и ему стоит больше отдыхать. Спустя какое-то время он записывается в зал. Хорошая новость, но это абсолютно не то, чего она хотела. Она не конкретизировала, что дважды в неделю хотела бы гулять с мужем в парке.

Каждый человек обо всем имеет свое собственное представление. Могут возникнуть сложности, если говорить друг с другом о чем-то абстрактном и неконкретном: справедливости, счастье, гармоничных романтических отношениях. Партнер может даже не понять, о чем идет речь – в его представлении все по-другому.