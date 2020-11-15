Как коронавирус влияет на больных с сахарным диабетом? Объясняет врач из Мариинской больницы

Как он сообщил, COVID-19 способен повышать глюкозу в крови и вызывать сахарный диабет. По словам врача, вирус размножается очень быстро, если клетки недополучают глюкозу и организму не хватает кислорода.

«При столкновении с инфекцией иммунная система включает защитные механизмы. Один из первых — иммуноглобулин А, который вырабатывается на слизистых носоглотки. При сахарном диабете выработка иммуноглобулина А снижается и ворота для инфекции открыты»,— добавил Иванов.

Эксперт также подчеркнул, что при инфекции необходимо проверять уровень глюкозы крови как минимум четыре раза в сутки. При лечении диабета 2 типа, если глюкоза в крови выше 10 ммоль/л, то пациенту показан перевод на инсулин. «Повышенный уровень глюкозы продлевает и отягощает любой инфекционный процесс. Сам вирус действует на клетки, вырабатывающие инсулин, изменяя ее секрецию. Тип сахарного диабета не столь важен. Кроме того, в лечении вирусных пневмоний COVID-19 используется гормональные препараты. Они повышают уровень глюкозы в крови»,— отметил он.

Врач посоветовал чаще гулять, принимать витамины «С» и «Д», ограничить употребление жиров и исключить легкоусвояемые углероды, а также использовать средства индивидуальной защиты.