Минздрав изменил правила лечения пациентов с коронавирусом дома

Пациенты с коронавирусом теперь могут лечиться дома, но в таком случае в квартире должна быть отдельная комната, а также больному нужно соблюдать все медицинские предписания. Об этом пишет «Парламентская газета», ссылаясь на приказ Минздрава.
Новые правила вступили в силу сегодня, 8 ноября. Ранее заболевших коронавирусом оставляли лечиться дома, если не было необходимости в срочной госпитализации, а бытовые условия не учитывались. Сейчас для получения медицинской помощи дома пациент не должен проживать в коммунальной квартире или общежитии, где находятся люди старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями.
Больной обязан иметь отдельную комнату, в которой он будет изолирован. Также пациенту придется соблюдать все предписания врача.
В свою очередь врач обязан проинформировать пациента о том, что при ухудшении самочувствия следует вызвать медиков. Кроме того, он должен сообщить людям, которые живут с заболевшим, о необходимости нахождения в других помещениях и соблюдении санитарных правил, а также об уголовной ответственности в случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил, приведшего к заражению остальных.
Согласно новым правилам, заразившегося коронавирусом пациента могут выписать из стационара на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на наличие COVID-19.
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