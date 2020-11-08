Минздрав изменил правила лечения пациентов с коронавирусом дома

Новые правила вступили в силу сегодня, 8 ноября. Ранее заболевших коронавирусом оставляли лечиться дома, если не было необходимости в срочной госпитализации, а бытовые условия не учитывались. Сейчас для получения медицинской помощи дома пациент не должен проживать в коммунальной квартире или общежитии, где находятся люди старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями.

Больной обязан иметь отдельную комнату, в которой он будет изолирован. Также пациенту придется соблюдать все предписания врача.