Как планировать рабочий день, чтобы избежать прокрастинации: лайфхаки Анны Ньютон, «английской Мари Кондо»

Этап 1: подстраиваться к колебаниям своей энергии

Есть один фактор, который нам всем нужно встраивать в наш процесс планирования, как бы мы ни структурировали свои дни. Этот фактор — личные колебания энергии. Я тут не собираюсь говорить вам о «чакрах и аурах». Я говорю о внутренней энергии, способности концентрироваться и по-настоящему погружаться в дело, которым занимаешься. Мы не всегда находимся на пике своих возможностей, а скорее балансируем, как на качелях, испытывая приливы и отливы энергии в течение дня, недели и месяца.

На протяжении следующей рабочей недели отследите в своем блокноте или в телефоне, если вам так удобно, время, когда вы:

Чувствуете самый большой прилив энергии и мотивированы выполнить важные задания, которые требуют приложения умственных сил.

Чувствуете, что внутри все кипит от творчества, и полны вдохновения.

Скорее готовы нырнуть в бесконечную яму прокрастинации.

Хотите отменить все встречи/планы, потому что диван выглядит так заманчиво.

Получив эти данные, используйте их для планирования. Я следую этим правилам, когда дело доходит до планирования моего дня.

УТРО (7.00–12.00)

Зарезервировано для особо важных дел, которые требуют максимума мозговой активности, так как в это время я нахожусь на пике своих возможностей.

РАННИЙ ДЕНЬ (13.00–16.00)

Я стараюсь выполнить больше творческих заданий, которые мне нравятся, в попытке удержать свое внимание.

КОНЕЦ ДНЯ (16.00–18.00)

Я отвечаю на электронные письма и выполняю разные административные задания, чтобы выжать как можно больше из последнего прилива энергии.

Знайте себя, слушайте свои колебания уровней энергии и настраивайтесь на то, где находится ваша голова в определенные часы. Если возможно, учитывайте эту информацию при составлении планов на каждый день. Если вы не жаворонок, то облегчите себе утро, выполняя мелкие задания, которые можно закончить быстро и которые не требуют сильной концентрации, сохраняя более важные дела на вторую половину дня. Если вы фонтанируете идеями и чувствуете бодрость после обеда, тогда планируйте любые творческие задания на то время, когда вы возвращаетесь к своему письменному столу. Ну, а если у вас закрываются глаза за ужином с приятелями в будни вечером? Тогда отложите личные встречи на выходные. Может быть, по понедельникам вы чувствуете прилив энергии? Или находитесь на пике своих возможностей в среду? Учтите эти взлеты и падения. Этот диалог между вами, вашим вниманием и вашими уровнями энергии поможет создавать планы на день, неделю или месяц вперед, обеспечивая высший шанс их успешного завершения.