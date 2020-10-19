Экс-главврач Мариинской больницы Олег Емельянов — об увольнении во время пандемии, Джакомо Кваренги и работе участковым терапевтом

Олег Владиславович, за время своей карьеры вы прошли путь от участкового терапевта до главного врача.

Вообще, поступая в Первый мед, я мечтал стать хирургом. Три года отработал в больнице Карла Маркса (сейчас это Городская больница святого Георгия — прим. Ред.) санитаром, уже на 2-м курсе ассистировал на операциях. Но выяснилось, что у меня дисгидратическая экзема, и мои руки не выдерживают постоянной обработки. Казалось, что жизнь кончена. Но ничего, справился, остался в больнице Карла Маркса на отделении анестезиологии, потом работал в реанимации.

После окончания университета я отправился в Кировскую районную больницу, где мне удалось пощупать медицину во всех ее ипостасях — без этой школы нормального управленца из меня бы не получилось. Сейчас часто говорят о том, что главный врач может не иметь медицинского образования, а быть просто экономистом или менеджером, но мне кажется, что это заблуждение. Очень сложно принимать разумные решения, когда ты никогда не был врачом. В КРБ я успел поработать участковым терапевтом, кардиологом, врачом бригады скорой помощи, позже стал заведующим отделением, а потом и начмедом. Еще один хороший опыт — работа заместителем главного врача клиник 1 Ленинградского медицинского института им.акад.И.П.Павлова.

В 1991 году меня пригласили на работу в комитет по здравоохранению. Тогда мэром Петербурга был Анатолий Собчак. Был серьезный интерес к нашим реформам, было много зарубежных командировок — я многое узнал об организации больничного дела разных странах. Около полугода потратил на то, чтобы объехать все стационары Петербурга, своими глазами увидеть, что в них происходит, где и какие проблемы существуют. Я считаю, что быть управленцем — это не бумажки писать в кабинете, а знать реальное положение дел в медицинских организация.

Почему вы в итоге возглавили именно Мариинскую больницу?

Были предложения по другим больницам, в том числе достаточно приличным. Но показалось, что куда интереснее взяться за Мариинскую с ее максимальной степенью запущенности. Конечно, когда я вникнул в дела поглубже, руки порой опускались. К моменту моего прихода 15 зданий больницы находились в крайне тяжелом состоянии. Самые новые корпуса были построены в 1969- и 1970-х годах, но все это время в них не проводился капитальный ремонт. Прогнившие полы, огромные палаты по 16 коек.

При этом в таких безобразных условиях существовали мощные врачебные коллективы — здесь всегда работало много известных хирургов, отделения больницы были и остаются базами для кафедр петербургских медвузов. Мне, как опытному чиновнику, были понятны те шаги, которые нужно сделать, чтобы реанимировать больницу. Вместе с начмедом Ларисой Щегловой мы стали создавать план по развитию и реконструкции — в 2000 году была принята концепция развития Мариинской больницы, рассчитанная на 10 лет. Но на то, чтобы привести все в порядок, мне в итоге понадобилось более 20 лет.