«Это миф, что мы используем мозг на 5%»: интервью с директором Института мозга Михаилом Дидуром

Школьные учителя любят говорить, что человек использует возможности мозга лишь на 5 %. А что тогда делают остальные 95?!

Этой легенде уже почти сто лет. У мозга очень молодая ткань, в нем происходят дико энергоемкие процессы — спросите у студентов, которые во время сессий килограммами едят шоколад и не толстеют. Мозг при массе 2% от массы тела потребляет 20% всей энергии. Мы ходим, говорим, думаем, работаем, учимся, и что, вы хотите сказать, что на это все хватает 5 %? Вы же не можете сказать, что используете руку на 1 %? Тем более даже Карл Маркс говорил, что рука — это мозг, который вывели на периферию. Тут, правда, возникает другой вопрос — почему одни становятся великими учеными и талантливыми программистами, а другие нет? Просто потому что 100 % работы мозга можно использовать эффективно и не очень. А вот как достичь этой эффективности — вопрос, на который пытаются ответить все нейрофизиологи мира.

Это тайна мозга, которую все хотят разгадать?

Биология и медицина очень прагматичны, мы работаем со знанием или незнанием, а никак не с тайнами. Сейчас мы знаем, как формируются и функционируют речь, память, движение, но пока не понимаем, как эти процессы гармонично сочетаются, то есть не можем собрать коннектом мозга, его полную «дорожную карту». Это такая же глобальная задача, как расшифровка генома человека. Пока что коннектом мозга собран только на уровне кольчатого червя.