Не всегда поводом для пластической операции является сугубо эстетика — например, многие из тех, кто мечтает о новом носе, также жалуются на искривление носовой перегородки, трудности с дыханием и постоянные насморки. Мы попросили ведущих пластических хирургов Петребурга, а также ЛОР-врача рассказать, чем риносептопластика отличается от ринопластики и кому показана такая операция.
Когда новый нос делают не только ради красоты, но и здоровья: 9 фактов о риносептопластике
-
Врачи-эксперты:
- Денис Агапов, пластический хирург, главный врач клиники эстетической медицины DEGA
- Мария Мишкорез, хирург-оториноларинголог «СМ-Клиника»
- Александр Шумило, пластический хирург клиники высшей категории «ГрандМед»
- Евгения Ермилова, пластический хирург Американской Медицинской Клиники.
1. Важная деталь нового носа — это его перегородка
Мария Мишкорез. Одни петербуржцы приходят к хирургу за красивым носом — то есть за ринопластикой. Другие обращаются в клинику, чтобы скорректировать носовую перегородку и восстановить дыхание. Такая операция называется септопластикой. Если же нужно позаботиться и о здоровье, и об эстетике, мы выполняем риносептопластику: коррекцию формы носа сочетаем с исправлением перегородки.
Денис Агапов. Редкая ринопластика проходит без работы с перегородкой. Например, в 90 % случаев хирургов просят об уменьшении носа. Естественно, что через нос меньших габаритов воздуха проходить тоже будет меньше. И если не учитывать особенности строения перегородки и носовых раковин, то после операции у пациента могут возникнуть трудности с дыханием. Создавая аккуратный нос, важно не забывать о его функциональности.
Александр Шумило. Мы не говорим пациенту с нарушением носового дыхания — идите к ЛОР-врачу, а потом возвращайтесь к нам. Все проблемы (функциональные и эстетические) решаются в рамках одной операции — риносептопластики.
2. Искривление перегородки встречается чаще, чем вы думали
Александр Шумило. Искривление носовой перегородки встречается довольно часто: по статистике, у 8 человек из 10. Большинство об этом даже не догадываются, так как никакого дискомфорта не испытывают. Но у некоторых искривление перегородки носа приводит к заметной кривизне спинки и смещению кончика носа, а также вызывает букет проблем со здоровьем — от нарушений дыхания и хронической заложенности носа до храпа и головных болей.
Мария Мишкорез. Причин искривления перегородки множество: наследственность, микротравмы в детстве и более серьезные переломы, разная скорость роста хрящевого и костного компонентов перегородки, хронические заболевания верхних дыхательных путей. Кстати, помимо перегородки на качество работы носа могут повлиять суженный или деформированный кончик носа, слабость хрящей крыльев. Нередко во время обследования пациента обнаруживается смежная патология полости носа и околоносовых пазух, глотки, которую возможно корректировать одновременно.
3. Перед операцией нужно выяснить, легко ли вам дышится
Евгения Ермилова. Перед операцией важно не только понять, какой именно нос хочет пациент, но и оценить его состояние. Поэтому при подготовке к риносептопластике к классическому набору исследований прибавляются компьютерная томография (КТ) носа и консультация врача-оториноларинголога.
Денис Агапов. КТ придаточных пазух, эндоскопическое исследование полости носа, проведение объективных проб для оценки дыхания — все это обязательно должно входить в план предоперационного обследования.
4. Чтобы не стать обладателем нерабочего носа, тщательно выбирайте пластического хирурга
Денис Агапов. Одна из частых причин обращения за повторными ринопластиками — новый нос плохой формы, который к тому же и плохо дышит. Чтобы избежать такой ситуации, при обращении в клинику пластической хирургии не стесняйтесь задавать хирургу вопросы о его квалификации. Занимается ли он восстановлением носового дыхания? Может ли он провести его одновременно с изменением формы носа? Есть ли у врача опыт работы не только в пластической хирургии, но и в о ториноларингологии? Этот опыт должен быть подтвержден соответствующими сертификатами.
Евгения Ермилова. Создание кукольных носов, использование агрессивных техник коррекции может приводить к повреждению анатомических структур. Иногда после операции нос перестает выполнять свое основное назначение — лишается возможности свободно дышать. К сожалению, не все хирурги задумываются о здоровье пациента, проводя ринопластику.
5. Иногда в операции участвует несколько врачей
Евгения Ермилова. Чаще всего во время риносептопластики я корректирую носовую перегородку самостоятельно. Но если у пациента обнаруживаются проблемы с носовыми раковинами, серьезное искривление или гипертрофированная слизистая, то в операционную приглашается оториноларинголог.
Мария Мишкорез. На мой взгляд, при риносептопластике необходима работа двух специалистов. Как минимум, нужен ассистент. Если врачоториноларинголог имеет сертификат пластического хирурга или регулярно учится в направлении ринопластики, то он имеет право выполнять функциональную риносептопластику (подчеркну — функциональную!). Пластическому хирургу для выполнения такой операции необходим сертификат по оториноларингологии или ассистент ЛОР-врач.
6. А вот корректировать форму носа в ЛОР-клинике — не очень хорошая идея
Денис Агапов. Иногда в клиниках ЛОР-болезней пациенту говорят: «Мы вам восстановим дыхание, а заодно и нос подправим». Но «заодно подправим» в итоге может выглядеть не совсем так, как вы себе это представляли. Поэтому перед тем, как соглашаться на предложение врача, обязательно попросите его предоставить результаты конкретных работ. Ваши представления о красивом, органичном носе могут серьезно отличаться от представлений хирурга
7. Если носовой перегородки не хватает — вам вырастят новую
Александр Шумило. Есть разные способы, позволяющие укрепить и стабилизировать перегородку во время операции. Например, извлечь ее фрагменты, выровнять их и поставить обратно. Но порой при повторных ринопластиках бывает так, что своей перегородки практически не осталось. Тогда мы можем буквально за 15 минут «вырастить» новую прямо в операционной. Для этого используется размельченная хрящевая ткань пациента (ее, например, можно «позаимствовать» из ушной раковины) и обогащенная тромбоцитами плазма. На такой трансплантат никогда не бывает реакции отторжения — с помощью него можно и восстановить перегородку, и сгладить неровности на спинке носа.
8. Главное после операции — ухаживать за носом и беречь его
Мария Мишкорез. После риносептопластики я ухаживаю и наблюдаю за полостью носа от одного до двух месяцев — до тех пор, пока не удостоверюсь, что слизистая полностью восстановилась. Сразу после операции на перегородку носа мы устанавливаем сплинты (силиконовые шины) — они удерживают ее в нужном положении, под сплинтами слизистая легче и ровнее заживает. Первые дни ощущения как при насморке, но постепенно носовое дыхание восстанавливается.
Александр Шумило. Если во время операции были затронуты все структуры носа — кость, хрящ, мягкие ткани, — то реабилитация будет проходить в среднем 2–3 недели. И снятие гипса не означает, что мы на финишной прямой. Хирург следит за результатом риносептопластики еще полгода, периодически встречаясь с пациентом. В 8–12 % случаев приходится делать небольшие коррекции — ткани носа имеют сложную анатомическую структуру и склонность к рубцеванию. А чтобы оценить качество восстановленного дыхания, после ухода постоперационного отека мы проводим повторные исследования.
Евгения Ермилова. Осложнения после операции могут появляться не только из-за технических погрешностей при ее выполнении, но и от того, что пациент попросту не соблюдает рекомендации хирурга. Например, на месяц нужно исключить любые физические нагрузки. Не все придают значение этому важному пункту и отправляются в спортзал, чем препятствуют процессу выздоровления.
9. Выполнив риносептопластику, можно избавиться даже от головной боли
Мария Мишкорез. Основной результат после операции помимо эстетики — это, в первую очередь, возможность свободно дышать носом. Очень часто нарушению носового дыхания сопутствуют такие проблемы, как постоянные насморки, нарушения обоняния и слуха, синдром сонного апноэ (храп во сне с остановками дыхания. — Прим. ред.), головные боли, рецидивирующие синуситы, даже першение и периодические боли в горле. Если хирургическое лечение было проведено качественно, то ваше самочувствие значительно улучшится.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.