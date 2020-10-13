Когда новый нос делают не только ради красоты, но и здоровья: 9 фактов о риносептопластике

1. Важная деталь нового носа — это его перегородка

Мария Мишкорез. Одни петербуржцы приходят к хирургу за красивым носом — то есть за ринопластикой. Другие обращаются в клинику, чтобы скорректировать носовую перегородку и восстановить дыхание. Такая операция называется септопластикой. Если же нужно позаботиться и о здоровье, и об эстетике, мы выполняем риносептопластику: коррекцию формы носа сочетаем с исправлением перегородки.

Денис Агапов. Редкая ринопластика проходит без работы с перегородкой. Например, в 90 % случаев хирургов просят об уменьшении носа. Естественно, что через нос меньших габаритов воздуха проходить тоже будет меньше. И если не учитывать особенности строения перегородки и носовых раковин, то после операции у пациента могут возникнуть трудности с дыханием. Создавая аккуратный нос, важно не забывать о его функциональности.

Александр Шумило. Мы не говорим пациенту с нарушением носового дыхания — идите к ЛОР-врачу, а потом возвращайтесь к нам. Все проблемы (функциональные и эстетические) решаются в рамках одной операции — риносептопластики.