Вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов предположил, сколько времени понадобится на полную отмену всех ограничений в России. Как он считает, россияне будут вынуждены жить с коронавирусными ограничениями еще 1-2 года.
Вирусолог: в России ограничения по коронавирусу могут продлиться до 2022 года
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Фото: Shutterstock
«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков», — заявил URA.RU Чепурнов. При этом ученый подчеркнул, что нельзя допустить повторного введения карантина, который может убить экономику.
По словам вирусолога, эффективность вакцины в массовом применении еще неизвестна. «Результативность и длительность иммунитета при вакцинации мы не представляем. И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами. Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем», — подытожил он.
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