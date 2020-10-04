Вирусолог: в России ограничения по коронавирусу могут продлиться до 2022 года

По словам вирусолога, эффективность вакцины в массовом применении еще неизвестна. «Результативность и длительность иммунитета при вакцинации мы не представляем. И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами. Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем», — подытожил он.