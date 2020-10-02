Какие косметологические процедуры реально работают при похудении, а какие — пустая трата денег

Цель: избавиться от жировых ловушек в районе живота, боков и коленей

Решение: криомоделирование, RF-лифтинг, липолитики

Зоны формирования жировых ловушек предопределены генетически: у кого-то рецепторов, отвечающих за накопление жира, больше в районе живота, кто-то всю жизнь борется с ушками на бедрах и валиками над коленями. Плохая новость в том, что эти проблемные места не скорректировать ЗОЖ-поведением. Но разобраться с жировыми клетками можно с в кабинете косметолога помощью радиочастотной терапии, криолимоделирования или липолитиков. Косметологические процедуры — альтернатива хирургической липосакции, к которой многие не хотят прибегать из-за последующей реабилитации. Перед началом курса процедур никто не даст вам точных гарантий,на сколько сантиметров сократится та или иная складка. Но вы можете попросить врача показать конкретные кейсы пациентов и оценить, насколько заметным может быть преображение. Решая, какой из способов борьбы с жировыми клетками выбрать, обязательно взвесьте финансовые и временные затраты — узнайте у врача, какой курс процедур потребуется.