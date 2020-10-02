Чудо-аппарата, после погружения в который вы сбросите 10 кг, не существует. Но врачи-косметологи все же помогут помочь при борьбе с целлюлитом, жировыми ловушками и лишним весом. Узнали, на какие процедуры имеет смысл обратить внимание и при каких проблемах они станут пустой тратой денег.
Какие косметологические процедуры реально работают при похудении, а какие — пустая трата денег
Цель: сбросить десяток килограммов
Решение: чек-ап, целеустремленность, работа терапевта, диетолога и косметолога
Честный врач-косметолог не пообещает пациенту избавление от лишнего веса с помощью чудо-аппарата, а для начала направит на консультацию к терапевту, диетологу или эндокринологу. Ведь лишние килограммы и склонность к отекам могут быть следствием проблем со здоровьем. Аппаратные массажи, прессотерапия, сфокусированный ультразвук, озон и RF-лифтинг в таком случае становятся вспомогательными инструментами лечения. Занимаясь телом, важно быть терпеливым — для создания новых рельефов может понадобиться не один курс процедур. Но бывает и так, что любые усилия по похудению оказываются безрезультатны. При
индексе массы тела от 35 кг/м2 (ожирение второй степени — прим. Ред.) уже может быть показана бариатрическая хирургия, то есть реконструкция желудочно-кишечного тракта в операционной.
Суна Казиханова
главный врач клиники косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
Иногда на первой консультации приходится развеивать завышенные ожидания пациентов. Многие считают, что благодаря аппаратным процедурам или инъекциям липолитиков «все само собой рассосется». Но терапия не заканчивается выходом из кабинета врача-косметолога — без правильного пищевого поведения и занятий спортом наши усилия будут сведены на нет. Всем, кто приходит ко мне поработать над телом, я рекомендую пройти тест на пищевую непереносимость. Часто бывает совершенно
непонятно, что именно стоит ограничить в питании, какой культуры пищевого поведения придерживаться. И это исследование может стать отличной подсказкой, мотивирующей к переменам.
Цель: избавиться от жировых ловушек в районе живота, боков и коленей
Решение: криомоделирование, RF-лифтинг, липолитики
Зоны формирования жировых ловушек предопределены генетически: у кого-то рецепторов, отвечающих за накопление жира, больше в районе живота, кто-то всю жизнь борется с ушками на бедрах и валиками над коленями. Плохая новость в том, что эти проблемные места не скорректировать ЗОЖ-поведением. Но разобраться с жировыми клетками можно с в кабинете косметолога помощью радиочастотной терапии, криолимоделирования или липолитиков. Косметологические процедуры — альтернатива хирургической липосакции, к которой многие не хотят прибегать из-за последующей реабилитации. Перед началом курса процедур никто не даст вам точных гарантий,на сколько сантиметров сократится та или иная складка. Но вы можете попросить врача показать конкретные кейсы пациентов и оценить, насколько заметным может быть преображение. Решая, какой из способов борьбы с жировыми клетками выбрать, обязательно взвесьте финансовые и временные затраты — узнайте у врача, какой курс процедур потребуется.
Екатерина Шостак
заведующая отделением косметологии и реабилитации клиники эстетической медицины Dega
Самой действенной процедурой для борьбы с локальными жировыми отложениями я считаю криомоделирование. Манипула аппарата Coccon захватывает кожно-жировую складку, охлаждая ее до температуры -8°C. При этом абсолютно безболезненно для пациента: кто-то во время часовой процедуры созванивается с коллегами по Zoom, кто-то успевает выспаться. За одну процедуру криомоделирования в проблемной зоне уходит до 30% жировой ткани— воздействие низких температур запускает атоптоз, то есть разрушение и выведение жировых клеток. Оценить первые эффекты можно через 2 недели, а конечный результат — через 1-1,5 месяца. Учитывайте эти сроки при планировании процедуры.
Цель: повышение упругости кожи, борьба с отеками и целлюлитом
Решение: аппаратный массаж
Чтобы выровнять рельеф кожи, повысить ее тонус и сократить слой подкожно-жировой клетчатки, отправляйтесь на аппаратный массаж. Пару лет назад маст-хэвом был LPG, сейчас в петербургских клиниках появился более технологичный и щадящий (по заверению врачей-косметологов) icoone Laser. Врач, учитывая ваши цели и особенности, выбирает одну из 50 программ — тут и общий массаж тела, и устранение климактерического горба, и реабилитация после спортивных травм. В клинике DEGA рассказывают, что одна из любимых программ пациенток — ягодицы push-up. И рекомендуют сочетать аппаратный массаж с антицеллюлитным обертыванием на косметике Fabbrimarine и тренировками.
Ирина Долгополик
врач-косметолог многопрофильной клиники РАМИ
Почти все процедуры для борьбы с жировыми отложениями я сочетаю с массажем на icoonе Laser. Иногда использую эту процедуру и в качестве монотерапии. С одной стороны мы добиваемся точечной и глубокой проработки каждого миллиметра кожи, с другой — воздействуем на тело куда деликатнее, чем во время LPG-массажа. Даже малейшее травмирования тканей или сосудов исключено. Часто эта процедура назначается для восстановления после пластических операций, в том числе после абдоминопластики и липосакции.
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