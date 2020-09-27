Ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи считают, что тяжелых больных COVID-19 можно лечить так же, как при отравлении ядами, вызывающими повышение уровня свободного железа в крови. Симптомы в обоих случаях практически одинаковые. Об этом пишут «Известия».
Петербургские ученые предложили лечить COVID-19 как отравление ядами
Специалисты пришли к такому выводу, основываясь на опыте китайских исследователей, ученых из Сычуаньского университета науки и техники и университета Ибин. По данным экспертов Китая, вирус воздействует на клетки иммунной системы так, что из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного (свободного) железа. Оно попадает в кровь, вызывая повреждение стенок сосудов и инициируя образование тромбов, что в конечном итоге приводит к полиорганному поражению. . Окисление железа сопровождается образованием опасной активной формы кислорода.
Подобные патологические процессы бывают и при острых отравлениях гемолитическими ядами, вызывающих разрушение эритроцитов, после чего свободное железо также выходит в кровь.
Сейчас информации о разрушении эритроцитов или повышении уровня сывороточного железа у больных коронавирусом нет. «Тем не менее это можно выявить с помощью ряда доступных клинико-лабораторных признаков. Подтверждение наличия гемототоксического действия вируса позволило бы расширить комплексную терапию COVID-19 методами очищения организма от свободного железа», — отмечают авторы работы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.