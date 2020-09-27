Петербургские ученые предложили лечить COVID-19 как отравление ядами

Специалисты пришли к такому выводу, основываясь на опыте китайских исследователей, ученых из Сычуаньского университета науки и техники и университета Ибин. По данным экспертов Китая, вирус воздействует на клетки иммунной системы так, что из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного (свободного) железа. Оно попадает в кровь, вызывая повреждение стенок сосудов и инициируя образование тромбов, что в конечном итоге приводит к полиорганному поражению. . Окисление железа сопровождается образованием опасной активной формы кислорода.