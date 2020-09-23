Метод таймбоксинга: как научиться находить время на действительно важные дела

Исследование, проведенное Международной ассоциацией рекламной продукции, показало, что только треть американцев составляют себе расписание на каждый день, а значит, подавляющее большинство просыпается поутру без каких-либо четких планов. Самый ценный наш актив — время — никак не охраняется: пусть берет, кто хочет. Если мы не планируем свои дни сами, за нас это делает кто-нибудь другой.

Итак, нужно расписание, но с чего начать? Стандартный подход — составить список дел. Мы записываем все, что хотим сделать, надеясь, что в течение дня найдем на это время. К сожалению, у этого метода есть серьезные недостатки. Каждый, кто пробовал придерживаться такого списка, знает, что многие дела, как правило, переносятся на следующий день, а потом еще на один. Именно поэтому в первую очередь нужно решить, не что вы собираетесь делать, а почему надо это делать. А значит, начать нужно с ваших ценностей.