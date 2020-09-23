Вам кажется, что вы тратите время впустую, отвлекаетесь от реально важных дел и не способны к планированию своей жизни? Тогда попробуйте составить свое расписание по методу таймбоксинга. О том, как научиться расходовать свое время, рассказывает специалист по поведенческому дизайну Нир Эяль в книге «Неотвлекаемые. Как управлять своим вниманием и жизнью».
Метод таймбоксинга: как научиться находить время на действительно важные дела
Исследование, проведенное Международной ассоциацией рекламной продукции, показало, что только треть американцев составляют себе расписание на каждый день, а значит, подавляющее большинство просыпается поутру без каких-либо четких планов. Самый ценный наш актив — время — никак не охраняется: пусть берет, кто хочет. Если мы не планируем свои дни сами, за нас это делает кто-нибудь другой.
Итак, нужно расписание, но с чего начать? Стандартный подход — составить список дел. Мы записываем все, что хотим сделать, надеясь, что в течение дня найдем на это время. К сожалению, у этого метода есть серьезные недостатки. Каждый, кто пробовал придерживаться такого списка, знает, что многие дела, как правило, переносятся на следующий день, а потом еще на один. Именно поэтому в первую очередь нужно решить, не что вы собираетесь делать, а почему надо это делать. А значит, начать нужно с ваших ценностей.
По словам Расса Хэрриса, автора книги «Ловушка счастья»*, ценности — это «как мы хотим жить, что хотим отстаивать и как хотим взаимодействовать с окружающим миром». Это отличительные черты человека, которым мы хотим стать, например: честный человек, любящий родитель, незаменимый член команды. Мы не можем достичь своих ценностей, так же как не можем, закончив работу над картиной, достичь креативности. Ценность подобна путеводной звезде: это неподвижная точка, помогающая выбирать курс, когда надо принимать решения.
Некоторые ценности пронизывают все сферы жизни, но большинство из них относятся лишь к какой-нибудь одной. Например, быть полноценным членом команды, как правило, можно только на работе. Быть любящим супругом и родителем — это для семейного круга. Быть человеком, стремящимся к мудрости или хорошей физической форме, — это для самого себя.
Проблема в том, что мы не находим времени на свои ценности. Мы непроизвольно тратим чересчур много времени на одну сферу жизни в ущерб другим. Мы засиживаемся на работе в ущерб воплощению своих ценностей в кругу семьи или друзей. Если мы доводим себя до изнурения заботами о детях, то начинаем игнорировать свое тело, сознание, друзей и не даем себе быть тем человеком, каким хотим быть. Если мы постоянно прене брегаем своими ценностями, то превращаемся в того, кем не можем гордиться, а жизнь лишается равновесия и как бы съеживается. Это отвратительное ощущение, как ни парадоксально, заставляет нас больше отвлекаться: мы пытаемся убежать от недовольства, но не решаем проблему по-настоящему.
Каковы бы ни были наши ценности, полезно распределить их по категориям, соответствующим сферам жизни, — эта мысль родилась тысячи лет назад. Философ-стоик Гиерокл представил идею о взаимосвязанности сфер человеческой жизни в виде концентрических кругов, отображающих иерархию обязанностей. В центр он поместил сознание и тело, в следующий круг — ближайших родственников, в следующий — дальних родственников, потом — соплеменников, за ними — жителей того же селения или города, еще дальше — соотечественников и в самый крайний круг — все человечество. Вдохновленный его примером, я представил в простом и наглядном виде три сферы жизни, которым мы посвящаем свое время.
Именно на них мы тратим свое время. Теперь давайте задумаемся, как нам планировать свой день, чтобы стать именно тем человеком, которым мы хотим быть. Для воплощения своих ценностей в каждой из жизненных сфер мы должны предусмотреть в своем расписании время на них. Мы можем сказать «нет» отвлечению, только если отведем в расписании определенное время на вовлечение (на занятия, приближающие нас к тому, чего мы хотим от жизни). Без предварительного планирования вовлечение от отвлечения отличить невозможно.
Я знаю: многих из нас возмущает идея жизни по расписанию, мы не хотим чувствовать себя связанными, но, как ни странно, лучше проявляем себя при наличии ограничений. Ограничения задают структуру, меж тем как свободное расписание и километровый список дел заставляют испытывать мучения: слишком уж велик выбор. Самый эффективный способ предусмотреть время на вовлечение — это таймбоксинг*. Таймбоксинг — пример использования тщательно проработанной стратегии, известной у психологов как «формулирование реализационных намерений», суть чего, попросту говоря, в том, чтобы «решить, что вы будете делать и когда». Этот прием позволяет предусмотреть время на вовлечение в каждой из сфер жизни .
Не так важно, что вы делаете со своим временем: критерий успеха — это сделали ли вы то, что планировали. Нет ничего зазорного в том, чтобы посмотреть фильм, позависать в социальных сетях, помечтать, подремать, если это то, чем вы планировали заниматься. И напротив, проверка рабочей почты (казалось бы, продуктивное занятие) — это отвлечение, если вы делаете это, когда собирались пообщаться с родными или поработать над презентацией. Соблюдение плана с разграничением времени — это единственный способ понять, отвлекаетесь ли вы. Если вы тратите время не на то, на что планировали, значит, вы сбились с курса.
Чтобы составить график на неделю по методу таймбоксинга, нужно определить, сколько времени вы хотите уделить каждой из жизненных сфер. Сколько времени вы собираетесь потратить на себя, на важные отношения, на работу? Заметьте: под работой подразумевается не только оплачиваемый труд. Сфера работы может включать и общественно полезную, и активистскую деятельность, и сторонние проекты .
При каком распределении времени по жизненным сферам вы сумеете следовать своим ценностям? Для начала сделайте себе шаблон календаря на неделю — и пусть эта неделя будет идеальной.
Кроме того, каждую неделю отводите себе по пятнадцать минут на размышления, как улучшить свой календарь.В этом вам помогут два вопроса.
Вопрос 1 (размышление): когда (если свериться с расписанием) я делал то, что планировал, а когда отвлекался? Чтобы ответить на него, придется вспомнить, чем вы занимались всю неделю. Советую вам использовать трекер отвлечения, который есть в конце этой книги; отмечайте в нем, когда и почему вы отвлекались: выявляйте внутренний раздражитель, следуя совету Брикера из главы шесть. Если вы поддались внутреннему раздражителю и отвлеклись, то какими способами будете справляться с ним, когда он проявится в следующий раз? Сталкивались ли вы с тем, что какой-то из внешних раздражителей (телефонный звонок, разговорчивый сослуживец) заставлял вас прервать дело? Или же причиной отвлечения был недостаток планирования? Если так, загляните в свой трекер отвлечения: это поможет вам ответить на следующий вопрос.
Вопрос 2 (улучшение): могу ли я что-то изменить в календаре, чтобы у меня появилось время для реализации своих ценностей? Например, произошло что-то непредвиденное или вы не совсем правильно спланировали день. Метод таймбоксинга позволяет каждую неделю проводить своеобразный мини-эксперимент. Сейчас ваша цель — определить, в какой момент прошедшей недели ваш календарь не сработал, чтобы в следующий раз вам легче было не отступать от него. Основная идея — неуклонно придерживаться установленного порядка, так как это даст возможность со временем усовершенствовать расписание и отличить вовлечение от отвлечения.
Когда меняется жизнь, расписание тоже может измениться. Но если расписание уже составлено, его нужно соблюдать, а улучшить можно на следующем круге. Подойдите к составлению расписания как любопытный ученый, а не как инструк тор по строевой подготовке; эта свобода позволит вам с каждым разом совершенствоваться.
Прежде чем мы продолжим, взгляните на свое расписание. Меня интересует не то, что вы сделали, а то, что вы письменно обязались сделать. Как выглядит ваш календарь: он скрупулезно заполнен с помощью метода таймбоксинга или практически пуст? Отражает ли он ваше истинное «я»? Позволяете ли вы другим людям отнимать свое время или оберегаете этот бесценный ограниченный ресурс?
Переводя свои ценности во время, вы заботитесь о том, чтобы сохранить его на вовлечение. Если вы не планируете всё заранее, не стоит обвинять других и удивляться тому, что вы постоянно отвлекаетесь. Сосредоточенность — результат того, что вы каждый день планируете время на вовлечение и избегаете отвлечения, которое не дает вам жить так, как вы того хотите, в частности уделять внимание себе, важным для вас отношениям и работе.
Запомните:
- Нельзя назвать что-то отвлечением, не разобравшись сначала, от чего вы отвлекаетесь. Предварительное планирование — единственный способ отличить вовлечение от отвлечения.
- Отражает ли календарь ваши ценности? Чтобы быть тем, кем вы хотите, нужно выделять время на реализацию своих ценностей.
- Планируйте свой день по методу таймбоксинга. Три сферы жизни (вы, отношения, работа) — это основа, помогающая наметить, на что вы будете расходовать время.
- Размышляйте и улучшайте. Регулярно корректируйте свое расписание, но, составив его, следуйте ему безоговорочно.
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