В российских аптеках с разрешения Минздрава будет продаваться отечественный препарат от коронавируса «Арепливир». Розничная цена упаковки составит от 12 320 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу компании-производителя лекарства «Промомед» Андрея Младенцева.
Препарат от COVID-19 «Арепливир» будет стоить более 12 тысяч рублей. Минздрав разрешил продавать его в аптеках
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Фото: Shutterstock
«Рекомендованная розничная цена — 12 320 рублей», — сообщил Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Он отметил, что розничная цена должна быть такой же, как и по государственным поставкам.
«Арепливир» может поступить в продажу уже 21 сентября. Как уточнил Младенцев, препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусом. Его будут продавать по рецепту.
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