На курорте «Первая Линия» запустили новую инновационную программу «Клеточное Обновление»

В списке программ prevent age курорта «Первая Линия. Health Care Resort» появилось новое направление – «Клеточное Обновление». Инновационный курс направлен на снижение биологического возраста, замедление процессов старения и обновление всего организма на клеточном уровне.
Специалисты Первой Линии работают с процессами клеточного истощения, перезапуская работу клетки – все благодаря инновационным исследованиям и терапии. Интервальная тренировка работы клеток позволит за короткие сроки восстановиться после стресса, улучшить метаболизм, увеличить физическую выносливость, запустить регенеративные процессы во всех тканях.
После прохождения комплекса процедур по оксигенации и кислородному насыщению, происходит замена старых «аккумуляторов» клетки на новые, таким образом, осуществляется биологическое омоложение всего организма на клеточном уровне. Эта уникальная австрийская методика, сертифицирована в России только на Первой Линии.
Гость может выбрать продолжительность программы исходя из своих задач. Для тех, кому важно получить выраженный эффект оздоровления за короткие сроки, создана интенсивная программа на 3 или 5 дней. Для глубинной перезагрузки и обновления организма разработаны ретриты 14 и 21 день. Их уникальность – в регулярности воздействия и интервалах между процедурами, за счёт чего достигается долгосрочный эффект, так как основная работа по регенерации идёт как раз в перерывах между интервально- гипоксическими тренировками.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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