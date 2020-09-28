На курорте «Первая Линия» запустили новую инновационную программу «Клеточное Обновление»

После прохождения комплекса процедур по оксигенации и кислородному насыщению, происходит замена старых «аккумуляторов» клетки на новые, таким образом, осуществляется биологическое омоложение всего организма на клеточном уровне. Эта уникальная австрийская методика, сертифицирована в России только на Первой Линии.

Гость может выбрать продолжительность программы исходя из своих задач. Для тех, кому важно получить выраженный эффект оздоровления за короткие сроки, создана интенсивная программа на 3 или 5 дней. Для глубинной перезагрузки и обновления организма разработаны ретриты 14 и 21 день. Их уникальность – в регулярности воздействия и интервалах между процедурами, за счёт чего достигается долгосрочный эффект, так как основная работа по регенерации идёт как раз в перерывах между интервально- гипоксическими тренировками.