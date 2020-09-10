Как не впасть в депрессию из-за диеты и почему срывы в питании – это нормально? Объясняет эксперт в психологии снижения веса

Пищевой срыв, научным языком, – это эпизод потребления пищи с неспособностью контролировать ее состав, количество и скорость поглощения. Признаки срыва:

еда быстрее обычного

вредная «запретная» еда

поглощение пищи в одиночку («на людях» – соблюдение здорового питания)

«лишние» перекусы

внеурочная еда (поздний ужин, ночной визит к холодильнику)

дискомфорт от объема съеденного

после принятия пищи – стыд, чувство вины, снижение самооценки

Попросту говоря, срыв – когда вы решили питаться по одному сценарию, а едите по другому.

Представьте себе кипящий чайник. Не будь открытого носика, давление изнутри его бы просто разорвало. Срыв является тем открытым носиком, через который ваша психика «спускает пар», когда внутри нарастает напряжение. А напряжение создают любые ограничения. Как только вы сказали себе: «Я буду жить теперь по-новому! Я буду питаться здоровой пищей и ограничивать калории. И отныне никакого шоколада!» – в подсознании сразу загорается красный сигнал тревоги. Напряжение нарастает. Через какое время произойдет взрыв – зависит от емкости вашей психики и строгости ограничений. Уравновешенные и спокойные люди могут «высидеть» на диете дольше эмоциональных. Мужчины успешнее снижают вес на диетах, чем женщины, которые по природе более зависимы от эмоций.

Любой регламент питания создает напряжение. Диета — это жесткий регламент питания. Принципы сбалансированного питания – чуть менее жесткий, но все же регламент, ведь если колбасы хочется, а нельзя – тут уж как ни назови, все равно нужно включать силу воли. При этом напряжение растет, пар копится, а сжимать волю в кулак – означает добавлять «пара».