Мечтаете о хирургическом омоложении лица, но как-то страшно? «Собака.ru» собрала медицинский консилиум, чтобы узнать: в каком возрасте имеет смысл проводить фейсфлитинг, как не стать обладателем прооперированного лица, что будет происходить с вами в первые недели после операции и сколько будет длиться эффект от подтяжки.
Что важно знать о фейслифтинге? Пластические хирурги отвечают на 11 частых вопросов о подтяжке лица
врачи-эксперты:
- Алексей Украинский, пластический хирург клиники высшей категории «ГрандМед»
- Ирина Серб, пластический хирург многопрофильной клиники «РАМИ»
- Дмитрий Якимов, пластический хирург «СМ-Клиника»
- Галина Хрусталева, пластический хирург клиники красоты «Академия» Ирины Хрусталевой
- Игорь Довгалюк, заведующий отделение пластической хирургии Американской Медицинской Клиники
1. В каком возрасте есть смысл задуматься об операции?
Игорь Довгалюк. Никакой привязки к возрасту нет — у кого-то показания для омоложения лица есть в 35 лет, а кому-то операция не нужна и в 50 лет. Кроме того, подтяжка подтяжке рознь — в зависимости от возрастных изменений можно выбрать разный способ и масштаб операции. Например, обойтись изолированной подтяжкой нижней трети лица, если вас не устраивают брыли и второй подбородок.
Алексей Украинский. Можно выделить несколько процессов старения лица: во-первых, снижаются эластические возможности кожи. Во-вторых, появляются ее избытки. В-третьих, теряются юношеские объемы, например, возникают западения области щек и висков. Пластика показана в случае, если мы видим истинные избытки кожи и опущение тканей лица. Нередко тридцатилетние пациентки, столкнувшиеся с морщинками и потерей тонуса, приходят на консультацию и говорят: «Хочу фейслифтинг»! Я объясняю, что они имеют дело со снижением эластичности кожи и направляю к косметологу. Но иногда из-за врожденных особенностей можно иметь показания к пластике лица и в 18 лет.
2. Как понять — мне уже к хирургу или все еще к косметологу?
Игорь Довгалюк. При всем уважении к коллегам-косметологам я прошу пациентов не выбрасывать сотни тысяч рублей на косметологические процедуры — в том случае, если имеются все показания для омоложения лица в операционной. Многие до последнего откладывают обращение к хирургу, проводя множество травмирующих манипуляций. Например, бесконечную установку нитей. В итоге все равно приходят к нам, но уже с другим исходником — менее эластичной, испорченной рубцовыми изменениями кожей.
Галина Хрусталева. Обратитесь за составлением плана эстетической коррекции в клинику, где пластический хирург и косметолог работают в тандеме. Чтобы достигнуть долгоиграющего (и максимально естественного!) эффекта омоложения, нужно обдумывать каждый шаг. Многие по-прежнему уверены: если в планах операция, ухаживать за лицом не нужно — ведь все лишнее отрежут. Однако с помощью хирургического вмешательства нельзя улучшить качество кожи, об этом не стоит забывать!
Я часто направляю пациентов, особенно курящих или серьезно похудевших, перед омоложением к косметологу или физиотерапевту: важно подготовить ткани лица к марафону в виде операции и реабилитации. Также важно пройти обследование у специалистов, при необходимости назначить консультацию эндокринолога. Состояние кожи – индикатор здоровья. И прежде чем переходить к эстетической коррекции, стоит решить внутренние проблемы.
3. Во время фейслифтинга хирург убирает с лица лишнюю кожу?
Дмитрий Якимов. Первые омолаживающие операции начали проводить еще 100 лет назад, и до конца XX века работа велась исключительно с кожей. Сейчас при подтяжке лица мы удаляем избытки жировой ткани, перемещаем мышечные ткани и только после этого переходим к кожным покровам, в том числе иссекаем их избытки. При этом разрезы делаются в естественных складках, они минимальны по длине. Это технология глубокого (или SMAS-) лифтинга, которая позволяет добиться истинного и долгосрочного омоложения благодаря работе с мышечными структурами.
Алексей Украинский. Мы не просто «натягиваем» кожу, а прорабатываем мышечно-апоневротический слой, создающий каркас лица. С коллегами из «ГрандМеда» мы привезли технологию SMAS-лифтинга из США в 1993 году. И опыт показывает, что это наиболее надежный вариант омолаживающей операции.
4. Часто слышу про эндоскопическое омоложение. Кому подойдет этот способ?
Галина Хрусталева. Петербурженкам (и петербуржцам!) от 25-30 лет, у которых есть желание добавить гармонии пропорциям лица, избавиться от «тяжелых» верхних век и вопросов окружающих о том, почему у них вечно такой грустный и недовольный вид. Я бы не называла эту операцию омоложением — скорее это эндоскопическая бьютификация. Во время нее мы не делаем значимых разрезов, а работаем через небольшие доступы в волосистой части головы — перераспределяя ткани и объемы на лице максимально щадящим образом. В итоге получаем счастливого пациента.
5. Правда, что для коррекции верхних век часто нужна не блефаропластика, а эндоскопия?
Галина Хрусталева. Пластика верхних или нижних век — один из самых частых запросов к пластическим хирургам. Но проблема уставшего взгляда часто кроется не в избытке кожи на веках (его у 90% молодых пациентов попросту нет), а, например, в низком положении бровей. Распахнуть взгляд в таком случае поможет не блефаропластика, а эндоскопическая омолаживающая переорбитопластика. К сожалению, услышав слова «эндоскопическое омоложение» некоторые пациенты пугаются, уходят делать классическую блефаропластику и получают прооперированный вид — пустые веки и еще более низкие брови. Чтобы не проводить работу над ошибками и повторные операции, важно найти хирурга, чьим рекомендациям доверяешь.
6. Как я буду выглядеть после омоложения лица и сколько восстанавливаться?
Дмитрий Якимов. Пластическая хирургия — это работа с живыми тканями. Нужно набраться терпения и быть готовым к тому, что после операции на лице будут присутствовать отеки, синяки и временная асимметрия. Они исчезают через пару недель, но для ускорения реабилитации желательно применять физиотерапию. А выраженный и стабильный результат формируется через месяц.
Ирина Серб. Чтобы пациент четко понимал, что его ждет, я показываю фотографии — как будет выглядеть лицо на 5 день после операции, через 2 недели, через месяц. Психологически восстанавливаться куда легче, когда знаешь, к чему готовиться. Реабилитация после пластической операции на лице — это и так испытание, поэтому надо позаботиться, чтобы она прошла максимально комфортно! Для этого в идеале можно взять отпуск, не должно быть никаких экстренных рабочих встреч — вернуться в социум без стеснения вы сможете где-то через 3 недели. Когда ждать финального результата? Все зависит от индивидуальных особенностей, но через два месяца все пациенты в полной мере счастливы, что решились на перемены.
Алексей Украинский. Иногда ты морально готовишь пациента к тому, что после операции нужно восстанавливаться 3-4 недели, а он уже через 10 дней выглядит неплохо. Бывает и наоборот — сравнительно небольшое вмешательство, а отеки и кровоизлияние присутствуют на лице на протяжении нескольких недель. Операция — это травма, которая сопровождается выбросом ферментов и приводит к острофазовой реакции тканей на этот выброс. Степень выраженности этих реакций у всех разная.
7. Можно как-то сократить сроки реабилитации?
Ирина Серб. Да, если пациент ставит перед нами такую задачу, мы включаем в работу все возможные инструменты для быстрой реабилитации: противоотечные капельницы, аппаратный лимфодренаж лица и тела, а также лимфодренажное тейпирование, ультрафонофорез, плазмотерапию. Эти процедуры улучшают микроциркуляцию крови, выводят лишнюю жидкость, способствуют регенерации тканей и ускоренному восстановлению.
8. Как избежать рисков осложнений при подтяжке лица?
Дмитрий Якимов. Обращаться к опытному хирургу. Например, врач должен досконально знать строение лицевого нерва, потому что самое опасное (и к счастью, редкое) осложнение после подтяжки лица — это нарушение мимики из-за повреждения нервных окончаний.
Ирина Серб. Не стесняйтесь спрашивать на консультации, сколько лет врач практикует такие операции, как часто он их делает и с какими нежелательными последствиями сталкивался. Важный вопрос к врачу: каков алгоритм его действий, если что-то пошло не так? По реакции хирурга будет не трудно понять, стоит ли вам оставаться в этом месте или лучше искать другой вариант.
9. Как не получить эффект прооперированного лица?
Ирина Серб. Изучите почерк пластического хирурга, просмотрев результаты работ. Отлично, если вам удастся встретиться с его реальными пациентками. На мой взгляд, нацеленный на естественный результат петербуржец никогда не выберет маргинального доктора. Они просто не подойдут друг к другу!
Игорь Довгалюк. Мы не получаем эффекта прооперированности, когда задаем максимально естественной вектор движения — с возрастом ткани опускаются, и во время операции их перемещают сверху-вниз. Часто пациенты на консультации натягивают лицо руками и говорят — хочу, чтобы было вот так. Если мы будем таким же образом тянуть его в стороны, проводя операцию, то в качестве эффекта получим лишь не закрывающийся рот.
10. А рубцы будут заметны?
Дмитрий Якимов. Через несколько месяцев после операции рубцы становятся мягкими и не бросаются в глаза. Мы прячем их в волосистой части головы рядом с ушными раковинами. Даже у мужчин, которые не отличаются густотой волос, есть возможность сделать рубцы минимально короткими и незаметными. Кстати, мужчины все чаще стали решаться на хирургическое омоложение.
11. А сколько сохраняется эффект от фейслифтинга?
Ирина Серб. Мои пациенты, у которых планка того, как хочется выглядеть, достаточно высока, возвращаются на повторные операции через 10-15 лет. С чистой совестью могу сказать, что эффект длится именно столько — конечно же, при соблюдении определенных условий. Это некая константа массы тела (лицо не любит перепадов веса в 8-10 кг!) и минимальный косметологический уход, поддерживающий кожу в тонусе.
Алексей Украинский. На повторный фейслифтинг, как правило, приходят через 7-10 лет. Но, конечно, кому-то результата хватает и на больший срок — далеко не все задумываются о повторной операции. Очень важно, как пациент относится к уходу за лицом после хирургического омоложения. Биоревитализация и плазмотерапия, лазерные процедуры могут улучшить эффект, потому что воздействуют на другую составляющую старения — снижение эластических возможностей кожи. Мы часто используем лазер и в самой в операционной — не только подтягиваем кожу, но и улучшаем ее качество.
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