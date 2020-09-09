Что важно знать о фейслифтинге? Пластические хирурги отвечают на 11 частых вопросов о подтяжке лица

1. В каком возрасте есть смысл задуматься об операции?

Игорь Довгалюк. Никакой привязки к возрасту нет — у кого-то показания для омоложения лица есть в 35 лет, а кому-то операция не нужна и в 50 лет. Кроме того, подтяжка подтяжке рознь — в зависимости от возрастных изменений можно выбрать разный способ и масштаб операции. Например, обойтись изолированной подтяжкой нижней трети лица, если вас не устраивают брыли и второй подбородок.

Алексей Украинский. Можно выделить несколько процессов старения лица: во-первых, снижаются эластические возможности кожи. Во-вторых, появляются ее избытки. В-третьих, теряются юношеские объемы, например, возникают западения области щек и висков. Пластика показана в случае, если мы видим истинные избытки кожи и опущение тканей лица. Нередко тридцатилетние пациентки, столкнувшиеся с морщинками и потерей тонуса, приходят на консультацию и говорят: «Хочу фейслифтинг»! Я объясняю, что они имеют дело со снижением эластичности кожи и направляю к косметологу. Но иногда из-за врожденных особенностей можно иметь показания к пластике лица и в 18 лет.

2. Как понять — мне уже к хирургу или все еще к косметологу?

Игорь Довгалюк. При всем уважении к коллегам-косметологам я прошу пациентов не выбрасывать сотни тысяч рублей на косметологические процедуры — в том случае, если имеются все показания для омоложения лица в операционной. Многие до последнего откладывают обращение к хирургу, проводя множество травмирующих манипуляций. Например, бесконечную установку нитей. В итоге все равно приходят к нам, но уже с другим исходником — менее эластичной, испорченной рубцовыми изменениями кожей.

Галина Хрусталева. Обратитесь за составлением плана эстетической коррекции в клинику, где пластический хирург и косметолог работают в тандеме. Чтобы достигнуть долгоиграющего (и максимально естественного!) эффекта омоложения, нужно обдумывать каждый шаг. Многие по-прежнему уверены: если в планах операция, ухаживать за лицом не нужно — ведь все лишнее отрежут. Однако с помощью хирургического вмешательства нельзя улучшить качество кожи, об этом не стоит забывать!

Я часто направляю пациентов, особенно курящих или серьезно похудевших, перед омоложением к косметологу или физиотерапевту: важно подготовить ткани лица к марафону в виде операции и реабилитации. Также важно пройти обследование у специалистов, при необходимости назначить консультацию эндокринолога. Состояние кожи – индикатор здоровья. И прежде чем переходить к эстетической коррекции, стоит решить внутренние проблемы.