«Я не хочу быть объектом научных экспериментов»: петербургские врачи о прививке от COVID-19

Рассказывает врач-онкогематолог, завотделением одного из мед. учреждений города (на условиях анонимности):

«Никто из моего близкого медицинского окружения, знакомого с процедурой клинических исследований препаратов, сегодня прививаться российской вакциной от коронавируса не готов. Наша страна отнюдь не первой столкнулась с новой инфекцией. Сведения о том, что российские ученые начали разработку вакцины против COVID-19, появились тогда, когда в мире работы уже шли полным ходом. И при этом Россия вакцину зарегистрировала первой — это не может не посеять сомнения. Я пока не готова вакцинироваться сама и не хочу рекомендовать прививку от нового коронавируса кому-либо, потому что сегодня еще совершенно не понятно, как работает вакцина. Данных опубликовано очень мало.

Прежде всего, вопрос к эффективности препарата. Нам мало знать, что прививка легко переносится и дает выработку антител, важно понимать, как работает сформированный ею иммунитет. Срок наблюдения за COVID-19 настолько мал, что мы не можем сказать, как долго после болезни и вакцинации сохраняется защитная реакция организма и возникает ли этот иммунитет вообще.

Второе опасение — безопасность вакцины. Сейчас речь идет о том, чтобы начать прививать людей из групп риска — врачей и учителей. Однако я бы не торопилась широко применять препарат с не до конца изученным действием. На данный момент известно, что вакцина от коронавируса не вызывает тяжелых немедленных и ранних побочных эффектов. Отсроченные побочные действия еще неизвестны, мы сможем говорить о них только через полгода-год после испытаний. Например, мы не уверены в том, что применение вакцины не отразится на детородной функции и склонности к заражению другими инфекциями.

Как отреагирует иммунитет вакцинированного в случае, если он все-таки заразится коронавирусом — это тоже открытый вопрос. Уже известно, что можно повторно заболеть COVID-19. Что будет, если, несмотря на вакцинацию, мы заболеем? Чтобы сделать вакцину, вирус обработали, обезопасили и повстречали с нашим организмом — сделали прививку. Как отреагирует наша иммунная система, не даст ли она избыточный ответ, ту самую бурную реакцию «цитокинового шторма», которая оказалась гибельной для многих пациентов этой весной? Иммунный ответ человека, повторно повстречавшегося с COVID-19, может быть настолько активным, что его действие станет разрушительным. Это способно привести к постепенному выведению из строя разных систем организма, в том числе легких и печени.

Чтобы считаться эффективной и безопасной, любая, в том числе российская, вакцина должна пройти все этапы клинических испытаний согласно правилам «Качественной клинической практики». Сокращение этих протоколов неминуемо приводит к тому, что данные ученых выглядят менее достоверными и убедительными. Я понимаю логику, которой руководствуется наше правительство, и разделяю их желание защитить от заражения COVID-19 прежде всего медиков и учителей, однако сейчас средство, которое нам предлагают, не внушает уверенности, а риски мы понимаем слишком хорошо. Именно поэтому я надеюсь, мы сможем пока отказаться от этой прививки».