Министерство здравоохранения пообещало начать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в сентябре этого года. Первыми прививку получат добровольцы третьей фазы испытаний и люди из групп повышенного риска — врачи и учителя. И если испытуемым власти гарантируют денежное вознаграждение и страховку, то докторам и преподавателям достанется только иммунитет от COVID-19. «Собака.ru» узнала, как петербургские медики относятся к вакцинации и насколько добровольной для них будет эта процедура.
«Я не хочу быть объектом научных экспериментов»: петербургские врачи о прививке от COVID-19
Рассказывает врач-онкогематолог, завотделением одного из мед. учреждений города (на условиях анонимности):
«Никто из моего близкого медицинского окружения, знакомого с процедурой клинических исследований препаратов, сегодня прививаться российской вакциной от коронавируса не готов. Наша страна отнюдь не первой столкнулась с новой инфекцией. Сведения о том, что российские ученые начали разработку вакцины против COVID-19, появились тогда, когда в мире работы уже шли полным ходом. И при этом Россия вакцину зарегистрировала первой — это не может не посеять сомнения. Я пока не готова вакцинироваться сама и не хочу рекомендовать прививку от нового коронавируса кому-либо, потому что сегодня еще совершенно не понятно, как работает вакцина. Данных опубликовано очень мало.
Прежде всего, вопрос к эффективности препарата. Нам мало знать, что прививка легко переносится и дает выработку антител, важно понимать, как работает сформированный ею иммунитет. Срок наблюдения за COVID-19 настолько мал, что мы не можем сказать, как долго после болезни и вакцинации сохраняется защитная реакция организма и возникает ли этот иммунитет вообще.
Второе опасение — безопасность вакцины. Сейчас речь идет о том, чтобы начать прививать людей из групп риска — врачей и учителей. Однако я бы не торопилась широко применять препарат с не до конца изученным действием. На данный момент известно, что вакцина от коронавируса не вызывает тяжелых немедленных и ранних побочных эффектов. Отсроченные побочные действия еще неизвестны, мы сможем говорить о них только через полгода-год после испытаний. Например, мы не уверены в том, что применение вакцины не отразится на детородной функции и склонности к заражению другими инфекциями.
Как отреагирует иммунитет вакцинированного в случае, если он все-таки заразится коронавирусом — это тоже открытый вопрос. Уже известно, что можно повторно заболеть COVID-19. Что будет, если, несмотря на вакцинацию, мы заболеем? Чтобы сделать вакцину, вирус обработали, обезопасили и повстречали с нашим организмом — сделали прививку. Как отреагирует наша иммунная система, не даст ли она избыточный ответ, ту самую бурную реакцию «цитокинового шторма», которая оказалась гибельной для многих пациентов этой весной? Иммунный ответ человека, повторно повстречавшегося с COVID-19, может быть настолько активным, что его действие станет разрушительным. Это способно привести к постепенному выведению из строя разных систем организма, в том числе легких и печени.
Чтобы считаться эффективной и безопасной, любая, в том числе российская, вакцина должна пройти все этапы клинических испытаний согласно правилам «Качественной клинической практики». Сокращение этих протоколов неминуемо приводит к тому, что данные ученых выглядят менее достоверными и убедительными. Я понимаю логику, которой руководствуется наше правительство, и разделяю их желание защитить от заражения COVID-19 прежде всего медиков и учителей, однако сейчас средство, которое нам предлагают, не внушает уверенности, а риски мы понимаем слишком хорошо. Именно поэтому я надеюсь, мы сможем пока отказаться от этой прививки».
Рассказывает фельдшер одной из подстанций ССМП Екатерина (фамилию пожелала оставить неизвестной):
«Медиков нашей подстанции обязали сделать прививку от коронавируса. Заведующий собрал нас на конференции, где сказал, что вакцинировать будут каждого. Отказаться мы не можем, боимся, что отстранят от работы. Конечно, нам кажется, что на медиках вакцину будут испытывать. Один из моих коллег нашел в интернете объявление, в котором желающим предлагается стать добровольцами в третьей фазе исследований препарата от COVID-19. За участие в испытания добровольцам дают дополнительные дни отпуска и денежное вознаграждения. Мы, работники скорой, обязаны сделать прививку, и единственная наша мотивация — сохранить рабочее место.
Если бы я могла выбирать, то отказалась бы от вакцинации. У меня есть хронические заболевания — гипертония, ишемическая болезнь и стенокардия — это противопоказания к прививке. Однако я не могу сделать медицинский отвод, потому что скрываю свои болезни от администрации подстанции. С хроническими заболеваниями не допускают к работе в бригаде скорой помощи. А я люблю свое дело и не готова его оставлять. Таких, как я, в скорой помощи много: к сожалению, нервная работа способствует появлению хронических болезней.
Прежде всего, я опасаюсь осложнений и побочных эффектов после вакцинации. Медики моей подстанции прочитали инструкцию к вакцине от коронавируса. Мы увидели, что там много белых пятен: неизвестно, какие противопоказания есть к препарату, как его переносят беременные и дети и каких последствий можно ждать после прививки.
Непонятно также, для кого эта вакцина, если людям старше 65 лет и хроническим больным она не рекомендована. А здоровая и молодая часть нашей планеты и так переносит COVID-19 легко или вообще им не болеет.
Если мы представим, что все пройдет хорошо и у меня не возникнет осложнений после прививки, встает другой вопрос: насколько эффективна эта вакцина. Мы в скорой помощи уже не раз убеждались, что коронавирусом можно заразиться повторно. Я выезжала к больным, которые, несмотря на наличие антител в организме, второй раз заболевали COVID-19. Что помешает и мне подхватить вирус после вакцинации? На этот вопрос никто не дает ответа.
Мы, медики скорой помощи, боимся прививки. Для того чтобы относиться к ней спокойно, мы должны увидеть результаты испытаний на нескольких тысячах добровольцев. Кроме того, нам нужно узнать больше о противопоказания к вакцине и ее побочных действиях. Я верю в наших ученых и горжусь их знаменитыми прививками от чумы и клещевого энцефалита. Однако пока я бы не хотела быть объектом для научных экспериментов».
Рассказывает врач больницы Святого Георгия (свою специальность и имя он попросил не упоминать):
«Российскую вакцину от коронавируса может спасти только время: чтобы в нее поверили врачи, необходимы длительные клинические испытания. В моем близком окружении сейчас 50 медиков: никто из них не готов прививаться.
Разработка вакцины прошла слишком быстро. Врачам моего отделения не так много известно о прививке, однако мы прислушиваемся к коллегам из Европы и Штатов. Они уверяют, что для разработки эффективного препарата исследования должны длиться минимум полтора года.
На мой взгляд, сейчас вакцинация может быть только добровольной. Коронавирусная инфекция — новое заболевание, и оно еще не до конца изучено. Как в таких условиях можно говорить о действенной вакцине?
Меня настораживает и безопасность препарата. Любая вакцина предполагает иммунный ответ на то вещество, которое в ней содержится. Мы точно не знаем, как поведет себя иммунитет вакцинированного от COVID-19. Наш организм не всегда может контролировать свою защитную реакцию. В случае с прививкой иммунный ответ способен погубить человека: например, он может запустить аутоиммунные заболевания.
Возможные аллергические реакции на вакцину тоже меня смущают. На любой препарат у определенного количества людей развивается аллергия. В составе вакцины находятся белки — вещества, которые могут вызвать тяжелые реакции организма. Скорее всего, в популяции будут люди с непереносимостью новой вакцины от коронавируса. Смогут ли они узнать об этом заранее? Или им предстоит разбираться с последствиями?
В больнице Святого Георгия, где я работаю, к добровольной вакцинации медиков относятся без ажиотажа. Всем коллективом мы еще не обсуждали прививку, но я уверен, что выбор, делать ее или нет, останется за нами. И я однозначно откажусь. Зато я рекомендую каждому привиться от гриппа. Эта вакцина проверена временем. Я делаю прививку от гриппа в течение 10 последних лет и за все это время ни разу не заболел».
Оксана Станевич
Врач-инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова
«Я собираюсь прививаться: хочу поучаствовать в третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса. Причем я готова попробовать на себе как российскую вакцину, так и китайскую, и выберу ту, которая быстрее станет доступна. Пока рекомендовать вакцинацию я могу только тем, кто, как и я, хочет стать добровольцем третьей фазы. Прививаться стоит, если вы будете находиться под наблюдением врача и сможете своевременно сдавать анализы.
При этом я не сомневаюсь в безопасности российской вакцины, сейчас меня смущает только ее эффективность. Чтобы точно понять, действенна ли вакцина, необходимо выяснить, какое количество привитых не заболеют. Если же кто-то из них все-таки заразится, важно узнать, насколько тяжело будет протекать болезнь.
Об эффективности препарата еще предстоит узнать в долгосрочной перспективе. На данный момент мы не можем точно сказать, какое количество антител защитит человека от заражения и только ли они участвуют в этом процессе.
Многие сомневаются в безопасности прививки. У меня она не вызывает опасений: аналоги вакцины, в том числе прививка от Эболы, хорошо показали себя в течение предыдущих лет.
В основе новой вакцины Sputnik V лежит технология вирусного вектора — он доставляет белок коронавируса внутрь клетки человека. После чего клетки сами производят этот белок и на него возникает иммунная реакция. Так организм тренируется бороться с COVID-19 и готовится отразить удар при встрече с реальным вирусом.
Заразиться инфекцией от вакцины абсолютно невозможно. Живого коронавируса в препарате нет, только его белок, а вектор-переносчик не несет вредных свойств. Применяемые в вакцине вирусные векторы имеют дефектную структуру: им вырезают один или несколько кусочков генома, чтобы убрать патогенные свойства. Используемый в вакцине от коронавируса вектор лишен возможности размножаться в организме человека. Это значит, что нам не стоит ждать неприятных сюрпризов: вектор не вызовет болезнь или избыточную активацию иммунитета.
Серьезно опасаться аллергии тоже не имеет смысла. Если в прошлом вы не сталкивались с аллергическими реакциями, эта прививка не будет исключением. Сейчас вакцинироваться могут только взрослые люди, имеющий опыт прививок и аллергических реакций. Для детей участие в любых испытаниях вакцины от коронавируса пока запрещено.
Несмотря на понятную настороженность по поводу новой вакцины, меня обескураживает дотошное внимание людей к результатам клинических испытаний именно этого препарата. Возникает ощущение, что вакцина сама по себе вызывает больший страх, чем любые лекарственные средства. Когда в начале эпидемии многие стали применять гидроксихлорохин для лечения от COVID-19, никого это не возмутило. Хотя основанием для использования препарата была всего лишь пара небольших исследований с явными статистическими ошибками. Общество не обратило внимания на лекарство, даже когда применение гидроксихлорохина не дало результатов и вызвало неприятные побочные эффекты. В сравнении с этим добровольная вакцинация безопасным по своему составу препаратом от COVID-19 — значительно более безобидная процедура».
Текст: Ольга Шковрова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.