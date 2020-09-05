Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в регионах России продолжается первая волна коронавируса, а вторая еще не наступила. Об этом сообщает ТАСС.
Мэр Москвы Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса
«Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами», — цитирует мэра столицы ТАСС.
Собянин добавил, что в нескольких регионах, в том числе и Москве, пик заболеваемости коронавирусом уже пройден. По его словам, пандемия все еще сохраняется, но максимальных значений больше нет. Некоторые субъекты только подступили к преодолению пиковых значений, а остальные регионы «находятся прямо в эпицентре этой ситуации». Он уточнил, что на данный момент «очень важна настройка по регионам, а иногда даже по городам и муниципалитетам».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.