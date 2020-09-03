В Петербурге заработали мобильные прививочные пункты. Вот где и когда можно вакцинироваться от гриппа

Всего в Петербург поставлены 199 046 доз вакцины «Совигрипп» для беременных и 59 4110 дозы вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых. Также дополнительные дозы вакцины «Гриппол плюс» закупаются за счет районов. Перед начало процедуры врач проверит наличие противопоказаний — в вакцинации откажут, если у человека острое инфекционное заболевание или обострение хронического. Публикуем адреса прививочных пунктов.

Василеостровский район

Станция «Василеостровская» — 3, 10, 17, 24 сентября с 15:00 до 19:00

Станция «Приморская» — 2, 9, 16, 23, 30 сентября с 15:00 до 19:00

Выборгский район

Станция «Проспект Просвещения», «Озерки», «Парнас» — 1, 2, 3, 4, 5 сентября с 8:00 до 19:00

Калининский район

Станция «Гражданский проспект» — с 1 сентября по 13 ноября каждый день кроме воскресенья

Станция «Площадь Ленина» — с 11 сентября по 26 октября по будням

Станция «Академическая» — с 8 сентября по 12 ноября каждый день кроме воскресенья

Станция «Политехническая» — с 14 сентября по 11 ноября каждый день кроме воскресенья

Станция «Площадь Мужества» — с 14 сентября по 16 октября каждый будний день

Кировский район

Станция «Нарвская» — 9, 16, 23, 30 сентября с 17:00 до 19:30

Станция «Ленинский проспект» — с 7 по 30 сентября каждый будний день с 8:30 до 19:30

Станция «Автово» — 8, 15, 22, 29 сентября с 17:00 до 19:30

Колпинский район

Железнодорожная станция «Колпино» — с 8 сентября по вторникам, средам и четвергам с 17:00 до 19:00

Красногвардейский район

Станция «Новочеркасская» — с 7 сентября по рабочим дня с 16:00 до 19:00

Станция «Ладожская» — с 7 сентября по рабочим дня с 16:00 до 19:00

Красносельский район

Улица Маршала Захарова, 21 — с 8 сентября по понедельникам и средам с 14:00 до 17:00, а также пятницам с 13:00 до 16:00

Красное Село, улица Свободы, 85 — 1 и 16 сентября с 17:00 до 19:00, а также 23 сентября с 9:00 до 11:00

Улица Партизана Германа, 2 — 9, 16, 19, 23, 30 сентября с 14:00 до 19:00

Поселок Можайск, улица Советская, 5 — 2 и 18 сентября с 9:00 до 11:00

Поселок Горелово, Красносельское шоссе, 46/2 — 7, 21, 30 сентября с 9:00 до 11:00

Поселок Хвойный, 33 — 10 и 24 сентября с 9:00 до 11:00

Красное Село, улица Освобождения, 31 — 8 сентября с 17:00 до 19:00 и 28 сентября с 9:00 до 11:00

Красное Село, улица Красногородская, 7 корпус 2 — 4 и 14 сентября с 9:00 до 11:00, 9 и 29 сентября с 17:00 до 19:00

Поселок Горелово, улица Коммунаров, 190 — 3, 9 и 17 сентября с 17:00 до 19:00, 11 и 25 сентября с 9:00 до 11:00

Красное Село, улица Лермонтова — 15 сентября с 9:00 до 11:00 и 22 сентября с 17:00 до 19:00

Проспект Ветеранов, 166 — 8, 22 и 25 сентября с 14:00 до 19:00 и 12 сентября с 10:00 до 14:00

Поселок Ленино — 11, 15 и 24 сентября с 14:00 до 19:00, а также 26 сентября с 10:00 до 14:00

Кронштадтский район

Проспект Ленина, 13 — со 2 сентября по понедельникам, средам и пятницам с 18:00 до 20:00

Московский район

Станция «Электросила» — с 3 сентября до конца октября по будним дня с 17:00 до 20:00

Станция «Московская» — с 3 сентября до конца октября по вторникам, средам и четвергам с 18:00 до 20:00

Станция «Звездная» — с 3 сентября до конца октября по будним дням с 17:00 до 21:00

Проспект Космонавтов, 45 — с 3 сентября до конца октября по будним дням с 17:00 до 21:00

Невский район

Станция «Улица Дыбенко» — 7-11, 21-25 сентября, 5-9, 19-23 октября по будним дням с 10:00 до 13:00, с 16:00 до 20:00

Станция «Проспект Большевиков» — 14-18, а также с 28 сентября по 2 октября, 12-16, 26-30 октября по будним дням с 10:00 до 13:00, с 16:00 до 20:00

Станция «Ломоносовская» — 7-11, 14-18, 21-25, с 28 сентября по 2 октября, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 октября будним дням с 9:30 до 14:00, а также с 15:30 до 19:30

Петроградский район

Станция «Чкаловская» — с 3 сентября по 23 октября по рабочим дням с 10:00 до 14:00

Станция «Горьковская» — с 3 сентября по 23 октября по рабочим дням с 15:00 до 19:00

Станция «Старая Деревня» — 9, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, а также 7, 21 и 28 октября с 14:00 до 19:00, 10 октября с 14:00 до 20:00, 18 и 25 сентября с 14:30 до 19:00

Станция «Комендантский проспект» — 7, 8, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 сентября, а также 2, 12, 16 и 26 октября с 14:30 до 19:00

Станция «Черная речка» — 3, 20, 28, 30 сентября, а также 5, 9, 19 октября с 14:00 до 18:00

Станция «Беговая» — 8, 10, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 29 сентября, а также 14, 23 и 30 октября с 15:30 до 19:30

Станция «Пионерская» — 4, 8, 10, 14, 15, 17, 20, 22, 24 сентября, а также 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 октября с 14:00 до 19:00, 5, 12, 19, 21, 26 сентября с 11:00 до 16:00, 5, 12, 19, 21, 26 сентября с 11:00 до 16:00, 18 сентября с 15:00 до 18:00, а также 7, 21 и 28 октября с 12:30 до 18:30

Железнодорожная станция «Царское село» — 10, 11, 14-18, 21-25, 28, 29, 30 сентября, а также 12-15 и 26-30 октября по будним дням с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:30

Микрорайон «Славянка», улица Галицкая, 2 — 10, 11, 14-18, 21-25 сентября по будним дням с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:30

Поселок «Шушары», улица Первомайская, 20 — с 5 по 9 октября по будним дням с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:30

Поселок Ленсоветовский, Московское шоссе, 246 — с 28 сентября по 2 октября по будним дням с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:30

Фрунзенский район

Станция «Купчино» — с 4 сентября до конца октября по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 20:00, а также по вторникам и четвергам с 9:00 до 14:00 и с 15:00 до 20:00

Станция «Международная» — с 4 сентября до конца октября по понедельникам, средам и пятницам с 9:15 до 14:00, а также с 15:00 до 19:45

Центральный район

Станция «Владимирская» — с 7 сентября до конца октября по рабочим дням с 9:00 до 16:00