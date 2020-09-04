Чек-лист: 14 полезных групп продуктов, которые важно иметь в холодильнике и кухонном шкафу

1. Сушеные и консервированные бобы и чечевица

Фасоль, чечевица и нут чрезвычайно полезны, так как богаты белком, клетчаткой, магнием, витаминами группы B и железом. Кроме того, они имеют длительный срок хранения. Консервированные бобы можно хранить при комнатной температуре в течение 2–5 лет, а сушеные (в них недостаточно влаги для роста микробов) — до 10 и более лет. Добавляйте питательные бобовые в супы и салаты и используйте в качестве отдельного гарнира.

2. Орехи, семена и натуральные масла на их основе

Орехи и семена обеспечивают организм здоровыми жирами, белком, клетчаткой и множеством витаминов и минералов. В зависимости от сорта они могут храниться при комнатной температуре в течение 1–4 месяцев и использоваться в любых блюдах — добавляйте их в кашу, йогурт, смузи и салаты. А натуральные масла из орехов и семян — долговечные и полезные альтернативы их коммерческим аналогам, которые обычно содержат добавленные масла и сахар.

3. Полезные крупы

Коричневый рис, полба, амарант, булгур и овес могут безопасно храниться при комнатной температуре в течение нескольких месяцев или даже лет. Кроме того, они являются отличным источником клетчатки и микроэлементов, включая витамины группы B, марганец и магний. Используйте их в качестве гарнира, добавляйте в салаты и супы.