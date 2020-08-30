18+

Врач объяснила, почему мужчины в полтора раза чаще женщин умирают из-за коронавируса

Летальный исход при тяжелой форме коронавируса наблюдается среди мужчин чаще в полтора раза, чем среди женщин из-за работы тестостерона. Об этом заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова, передает ТАСС.

  • Фото: Shutterstock

«По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку», — заявила она.

Однако уязвимость к коронавирусной инфекции зависит и от количества рецепторов, с помощью которых вирус проникает в эпителиальную клетку человека, добавил директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера академика РАН Арег Тотолян. По его словам, у человека с возрастом увеличивается число рецепторов, а также у курильщиков обычно значительно выше уровень этих рецепторов. 

Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты