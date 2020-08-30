Врач объяснила, почему мужчины в полтора раза чаще женщин умирают из-за коронавируса

Однако уязвимость к коронавирусной инфекции зависит и от количества рецепторов, с помощью которых вирус проникает в эпителиальную клетку человека, добавил директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера академика РАН Арег Тотолян. По его словам, у человека с возрастом увеличивается число рецепторов, а также у курильщиков обычно значительно выше уровень этих рецепторов.