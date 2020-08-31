Здоровье вашей улыбки во многом зависит от состояния десен, но многие попросту не знают, что за ними тоже нужно следить. Вместе с врачами-пародонтологами, рассказываем, как подобрать подходящую зубную щетку (которая не будет травмировать десна!) и не допустить развития пародонтита. А также что делать, если вам уже необходимо лечение.
8 важных советов для сохранения здоровья ваших десен от врачей-стоматологов
1. Не травмируйте десна плохой зубной щеткой
Попросите стоматолога подобрать зубную щетку с учетом состояния ваших десен — слишком жесткая щетина может травмировать их и стирать десневой край. Врачи-стомаологи уверены: многим имеет смысл заменить щетки «medium» и «hard» на «soft» и «ultrasoft», но с бОльшим количеством щетинок. И добавить в арсенал средств для домашнего ухода за зубами мягкие ершики и флоссы для чистки межзубных промежутков. Отлично, если вы обзаведетесь еще и ирригатором — этот ЗОЖ-гаджет с помощью струи воды или ополаскивателя очищает пространство между зубом и десной.
2. Тщательно чистите зубы, чтобы избежать воспаления
Чистка зубов для вас — минута хаотичных движений во рту? Такой подход грозит не только развитием кариеса, но и гингивита – воспаления десен. Это заболевание обычно встречается у молодых пациентов и, если его запустить, перерастает в куда более опасный пародонтит. Лечится гингивит снятием зубных отложений в кабинете стоматолога, подбором средств индивидуальной гигиены и контролем чистки зубов. Например, проверить, насколько хорошо вы за ними ухаживаете, можно с помощью индикаторов налета — специальных жевательных таблеток или ополаскивателей, которые окрашивают не до конца очищенные участки зубов в оттенки розово-фиолетового.
3. При чувствительности десен всегда обращайтесь к врачу
Татьяна Морева
стоматолог-терапевт клиники «МЕДИ на Невском»
Чувствительность и кровоточивость десен — это не просто безобидная особенность организма. У такого состояния всегда есть причины, самая частая — наличие зубных камней. Это застарелый налет, который не виден глазу и накапливается на поверхности корней зубов. Находясь под десной, он провоцирует ее отечность и приводит к болезненным ощущениям. Проблема решается во время пародонтологической чистки — вибрация ультразвуковых волн позволяет измельчить плотный зубной камень, не травмируя эмаль. Процедура проводится под местной анестезией и завершается тщательной полировкой корней зубов — для профилактики налета и зубного камня.
4. И даже если ничего не беспокоит, побывайте на чистке у пародонтолога
Редкий петербуржец сам решает посетить пародонтолога: даже если проблемы с деснами уже начались, зачастую ничего не болит. И пародонтит, приводящий к выпадению зубов, может до поры никак себя не проявлять — многие пациенты прибегают к врачу, когда зуб из-за поражения десны уже начинает расшатываться. Чтобы избежать такой ситуации, хирург-пародонтолог DK Dent Юлия Барвина рекомендует хотя бы раз записаться на профессиональную чистку зубов не к гигиенисту или врачу-терапевту, а пародонтологу. Он не только проведет гигиену, но и оценит, в каком состоянии находятся ваши десна.
5. Да, осмотров стоматолога-терапевта может быть недостаточно
Юлия Барвина
хирург-пародонтолог и терапевт стоматологии DK Dent
Вы скажете: но ведь я периодически хожу к стоматологу-терапевту на осмотр — разве этого недостаточно для профилактики проблем с деснами? Тут все зависит от степени глазомера вашего врача. В норме десневая борозда — углубление между краем десны и поверхностью зуба — составляет 2 мм. Если же она расширяется до 3 мм, образуя карман — это повод направить пациента к врачу-пародонтологу. И выяснить, нет ли в этом кармане воспалительного элемента — грануляции. К сожалению, иногда терапевты могут не заметить этих изменений.
6. В группе риска — курильщики и обладатели огромных пломб
Говорят, что пародонтит — болезнь курильщиков, но это не совсем так. Им страдает множество некурящих людей, хотя сигареты действительно усугубляют ситуацию с деснами. Вязкость слюны мешает естественному очищению полости рта, а сужение мелких сосудов из-за табачного дыма приводит к тому, что десны не кровоточат и не подают знака, что с ними что-то не так. В особой зоне риска по развитию пародонтита те, кто так и не решился на исправление прикуса из-за скученности зубов, а также обладатели массивных пломб на жевательных зубах. Если вы заметили, что во рту постоянно застревают остатки обеда, а зубная нить во время использования волокнится — запишитесь на консультацию к пародонтологу.
7. Лечение пародонтита — это не так страшно, как кажется
Яна Миролюбская
хирург-пародонтолог Института красоты ГАЛАКТИКА
Многие уверены, что лечение пародонтита — это болезненная хирургическая операция. Н самом деле нейтрализовать очаг воспаления можно без разреза десны и дальнейшего накладывания швов. Мы используем аппаратные технологии, в том числе тщательнейшую очистку корней зубов под микроскопом. Пародонтит можно сравнить с занозой в коже — пока мы эту занозу не уберем, организм не остановит процесс своей реактивности. Когда же мы устраняем причину воспаления максимально щадящим образом, десна, как правило, отлично восстанавливается.
8. Если десна стерлась, вам помогут ее вернуть
Ваша десна куда-то убежала, а корень зуба оголился? Такое истончение мягких тканей называют рецессией, а приводят к нему неправильный прикус или агрессивная чистка зубов, о которой мы уже предостерегали. Восстановить анатомическую форму десны можно с помощью хирурга-пародонтолога. Как объясняет Яна Миролюбская, сначала в дело вступают инъекции гиалуроновой кислоты и собственной плазмы крови пациента. Десна становится более крепкой и напитанной, в тканях уходит воспаление. После этого врач решает, нужно ли добавлять объем хирургической коррекцией. Рецессию также лечат с помощью SPRG-терапии — восстановления десны за счет фибробластов, то есть собственных клеток-строителей пациента. Автор методики, главный врач клиники «МЕДИ на Итальянской» Елена Гусарина рассказывает, что фибробласты ускоряют период заживления, улучшают кровоснабжение, эффективно восполняют утраченные ткани.
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