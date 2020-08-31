8 важных советов для сохранения здоровья ваших десен от врачей-стоматологов

1. Не травмируйте десна плохой зубной щеткой

Попросите стоматолога подобрать зубную щетку с учетом состояния ваших десен — слишком жесткая щетина может травмировать их и стирать десневой край. Врачи-стомаологи уверены: многим имеет смысл заменить щетки «medium» и «hard» на «soft» и «ultrasoft», но с бОльшим количеством щетинок. И добавить в арсенал средств для домашнего ухода за зубами мягкие ершики и флоссы для чистки межзубных промежутков. Отлично, если вы обзаведетесь еще и ирригатором — этот ЗОЖ-гаджет с помощью струи воды или ополаскивателя очищает пространство между зубом и десной.

2. Тщательно чистите зубы, чтобы избежать воспаления

Чистка зубов для вас — минута хаотичных движений во рту? Такой подход грозит не только развитием кариеса, но и гингивита – воспаления десен. Это заболевание обычно встречается у молодых пациентов и, если его запустить, перерастает в куда более опасный пародонтит. Лечится гингивит снятием зубных отложений в кабинете стоматолога, подбором средств индивидуальной гигиены и контролем чистки зубов. Например, проверить, насколько хорошо вы за ними ухаживаете, можно с помощью индикаторов налета — специальных жевательных таблеток или ополаскивателей, которые окрашивают не до конца очищенные участки зубов в оттенки розово-фиолетового.

3. При чувствительности десен всегда обращайтесь к врачу