Многие люди всю жизнь живут чужими ожиданиями и так не понимают, кто они есть на самом деле. Как выйти из порочного круга и прислушаться к своим истинным желаниям? Внимательно прослушали публичную онлайн-лекцию самого известного российского психолога Михаила Лабковского «Кто я? Как обрести себя и жить с удовольствием» и записали основные тезисы.
Михаил Лабковский — о том, как понять, что вы живете не своей жизнью
Как понять, что вы живете не совсем своей жизнью
Казалось бы, что вообще значит «обрести себя»? Вы ведь живете много лет и себя знаете. Проблема в том, что многие люди живут не своей жизнью, а социальными ожиданиями — «так жить надо», «так жить правильно». Слово «надо» для многих затмевает весь белый свет — надо получить образование, надо ходить на работу, надо завести семью, надо родить детей, надо мыть посуду после еды, а по воскресеньям убирать квартиру. Все так живут, и я буду!
Один из примеров проживания не своей жизни — получение не подходящего тебе высшего образования. Как ты будешь учиться и чем заниматься потом — а в России в последнее время нет прямой связи между образованием и профессией — вообще не важно. Главное, что у уважаемого человека должен быть диплом. Почему? Потому! Это аксиома — утверждение, в отличие от теоремы, не требующее доказательств. И, не дай бог, ребенок хочет заниматься балетом, музыкой или картины писать. Родители скажут: «Ты что больной?! Специальность получи, а потом занимайся, чем хочешь».
При работе над англоязычной версией своей книги я наткнулся на журнал Good Housekeeping за 1955 год — с инструкцией о том, как американской домохозяйке надо встречать мужа с работы. Накраситься, вылизать всю квартиру, чтобы блестела, чтобы твое лицо тоже блестело, чтобы дети были вымыты и переодеты. Выйти к мужу поздороваться, детей срочно куда-то увести, мужа вопросами не доставать, если разговаривать за ужином он не хочет. А если супруг вообще не пришел ночевать, значит имеет на это право. Сейчас американская жена плюнет мужу в лицо за такие шутки, но еще полвека назад подобные нормы поведения навязывались обществом. Многие российские женщины по-прежнему вступают в брак, потому что так надо, и рожают, потому что так надо. Но главный вопрос — есть ли в этом ваше личное отношение? Вы этого хотите?
К счастью, сейчас мир двигается в сторону концепции понимания себя. Например, детей учат делать выбор уже с двухлетнего возраста. У мамы в холодильнике есть два яйца, она может сделать из них и яичницу, и омлет, и глазунью, и болтунью. Можно спросить у ребенка: «Малыш, а ты чего хочешь?» Он, даже не умея разговаривать, пальцем ткнет в картинку — хочу глазунью. Конечно, не будем доводить ситуацию до абсурда. Не нужно задавать ребенку вопрос: «А что ты вообще хочешь?» Потому что он захочет тонну шоколада. Но почему бы не позволить ему сделать выбор в рамках имеющихся вариантов. Например, в магазине одежды спросить, футболку какого цвета он хочет. Таким образом ребенок будет с раннего возраста учиться принимать решения и понимать, кто он такой на самом деле.
Если вы никогда не принимали решения сами, если родители с вами не советовались, а ваше мнение было никому не интересно, вы могли сформироваться как личность других людей — личность родителей и личность общества. Некоторые проживают всю жизнь с родительскими паттернами, думая, что это их жизнь. Как же понять, что она не твоя? Первый симптом — она тебя не устраивает. Однако многие считают, что в какой-то момент уже поздно думать о том, чего на самом деле хочется. Надо было делать это раньше, а сейчас мне много лет и совершенно другие обстоятельства жизни — тут кредиты, там обещали повышение. Я уверен, что никогда не поздно найти себя самого. Это касается не только работы, но и личной жизни, интересов, образа жизни и других вещей.
Набор социальных норм не сделает вас счастливым. Есть люди с тяжелым характером, обидами, разочарованиями, люди, считающие что за счастье нужно расплачиваться. Эта нездоровые свойства психики, делающие вас несчастными при любых обстоятельствах и для начала нужно менять их. О том, как это сделать, я говорю в книге «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Однако как поступают миллионы людей? Они говорят: «Я знаю, почему я несчастен. Потому что у меня нет семьи, нет детей. Если я выйду замуж и рожу, у меня появится смысл жизни». Многие также думают про отношения, про деньги так почти все думают. Это совершенно ложная идея, если вы себя не поняли и не избавились от несчастливых свойств психики. Вы выходите замуж, рожаете детей, зарабатываете кучу денег, а счастья все нет.
Многие люди имеют внутренний запрет на получение удовольствия от жизни — это черта российской ментальности. Поколениями людей и даже русской литературой нам внушалось, что за все хорошее нужно расплачиваться. Веселье, удовольствие — все это попахивает каким-то эгоизмом, несерьезностью. Когда вы чему-то радуетесь, то ловите себя на мысли — ну нет, так нельзя, за счастье придется расплачиваться. Во-первых, не придется. Во-вторых, сколько бы мы ни радовались, в конце все равно умрем. Можете считать смерть этой расплатой. Когда человек осознает, что он еще жив и должен быть счастливым, тревога его отпускает.
Как прийти от чужих моделей поведения к собственным?
Часто я слышу на личных консультациях: «Я знаю, чего не хочу. Но не знаю, чего хочу». В таких ситуациях рекомендую начать с очень простой вещи — спрашивать у себя, что вы хотите, по самому ничтожному поводу. Что поесть, что выпить, куда сходить — в кино или театр, какого цвета носки надеть. Не делайте все на автомате, а задавайте себе вопросы, перезагрузите мозг. Даже если поначалу вы будете не понимать, чего хочется, сидите и ждите, пока вас не осенит — хочу вот это. Учитесь осознавать свои желания, спрашивайте себя о них каждый день, как будто вы вчера родились. И старайтесь не менять решение, если оно уже принято. Двигайтесь мелкими шагами по направлению к себе, наполняя жизнь новым содержанием — своим собственным.
Мне задали вопрос: «А если человек алкоголик, ему тоже стоит прислушиваться к желанию пить?». Кода я говорю «прислушиваться к желаниям», то я говорю о здоровых желаниях здоровых людей. Алкоголизм — это психическое заболевание, и тут речь не о желании, а о пагубной патологической привычке и химической зависимости. Здоровые желания не калечат жизнь самого человека и не создают проблемы другим людям.
Что делать, если вы боитесь к себе прислушаться и что-то поменять? Начните с того, что перестаньте бояться. Для этого есть теория маленьких шагов. Когда человек пытается кардинально поменять жизнь, он боится, что жизнь его придавит невыполнимостью задач. Но можно делать маленькие шаги, которые будут у вас получаться. Начать интересоваться другой профессией, если нынешняя вас не устраивает, читать литературу, ходить на собеседования. Когда у вас что-то получается, вы начинаете в себя верить, обретаете внутреннюю поддержку. Когда вы хотите всю жизнь поменять разом, поддержки нет никакой, но зато есть страх, что ничего не выйдет. Двигайтесь степ-бай-степ, доверяйте себе, завоевываете больше пространства своей жизни. Кто-то может сходу все изменить, кому-то нужно начинать с маленьких шагов.
Итак, обрести себя — значит, понять свои желания. Когда человек начнет их понимать ему рукой подать до понимания, кто он такой на самом деле. Это непросто, многим по итогу придется от чего отказаться — кто-то разведется, кто-то сменит работу, кто-то начнет другую жизнь. На самом деле это прекрасно — чтобы понять, что ты можешь, ты должен хотя бы попробовать что-нибудь. Нельзя всю жизнь проиграть в голове — такие вещи нужно пробовать.
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