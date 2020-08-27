Михаил Лабковский — о том, как понять, что вы живете не своей жизнью

При работе над англоязычной версией своей книги я наткнулся на журнал Good Housekeeping за 1955 год — с инструкцией о том, как американской домохозяйке надо встречать мужа с работы. Накраситься, вылизать всю квартиру, чтобы блестела, чтобы твое лицо тоже блестело, чтобы дети были вымыты и переодеты. Выйти к мужу поздороваться, детей срочно куда-то увести, мужа вопросами не доставать, если разговаривать за ужином он не хочет. А если супруг вообще не пришел ночевать, значит имеет на это право. Сейчас американская жена плюнет мужу в лицо за такие шутки, но еще полвека назад подобные нормы поведения навязывались обществом. Многие российские женщины по-прежнему вступают в брак, потому что так надо, и рожают, потому что так надо. Но главный вопрос — есть ли в этом ваше личное отношение? Вы этого хотите?

К счастью, сейчас мир двигается в сторону концепции понимания себя. Например, детей учат делать выбор уже с двухлетнего возраста. У мамы в холодильнике есть два яйца, она может сделать из них и яичницу, и омлет, и глазунью, и болтунью. Можно спросить у ребенка: «Малыш, а ты чего хочешь?» Он, даже не умея разговаривать, пальцем ткнет в картинку — хочу глазунью. Конечно, не будем доводить ситуацию до абсурда. Не нужно задавать ребенку вопрос: «А что ты вообще хочешь?» Потому что он захочет тонну шоколада. Но почему бы не позволить ему сделать выбор в рамках имеющихся вариантов. Например, в магазине одежды спросить, футболку какого цвета он хочет. Таким образом ребенок будет с раннего возраста учиться принимать решения и понимать, кто он такой на самом деле.