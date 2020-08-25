10 ошибок, которые вы совершаете, пытаясь питаться правильно и сбросить вес

Ошибка № 1. Уверены, что контролировать калории — самое важное при похудении

Дефицит калорий действительно является одним из важных факторов, когда речь идет о потере веса, но не единственным и далеко не решающим.При подсчете калорий многими не учитывается большое количество переменных, которые могут помешать похудеть даже на очень низкокалорийной диете: состояние здоровья, гормональный дисбаланс, например, гипотиреоз, проблемы с метаболизмом, использование определенных лекарств или даже генетика. Кроме того, при сокращении потребляемых калорий важно не забывать про качество самого питания. Обычно люди начинают концентрироваться исключительно на калорийности продуктов, а не на их питательной ценности. А это может привести к выбору низкокалорийных продуктов питания, в которых почти нет полезных питательных веществ.

Ошибка № 2. Всячески избегаете продуктов с высоким содержанием жира

Хотя устаревшая теория о вреде жиров медленно умирает, многие люди все еще боятся жирной пищи и сидят на низкожировых диетах в надежде, что это пойдет на пользу их здоровью и весу. Многие продукты с высоким содержанием жира чрезвычайно питательны и могут помочь вам поддерживать вес и здоровье. А вот низкожировой рацион питания может привести к рискам проблем со здоровьем, включая метаболический синдром, повышение инсулинорезистентности (повышенная концентрация инсулина в плазме крови по сравнению с концентрации глюкозы), а также повышение уровня триглицеридов, которые, как известно, являются факторами риска возникновения сердечных заболеваний. Более того, когда речь заходит о стимулировании потери веса, доказано, что диеты с более высоким содержанием жира столь же эффективны — или даже более эффективны и полезны — чем низкожировые диеты. Конечно, стоит помнить, что крайности в обоих направлениях (будь то диета с очень низким содержанием жиров или наоборот) могут нанести вред вашему здоровью, особенно при плохом качестве питания.