В России создали пропускную систему на основе тепловизоров

Как уточнили в компании, если сотрудники организации будут занесены в специальную базу, то система «самостоятельно будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только».