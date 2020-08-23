В России разработали «антиковидные» тепловизоры, способные распознавать лица и самостоятельно принимать решения. Об этом сообщает РИА Новости.
В России создали пропускную систему на основе тепловизоров
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Фото: Shutterstock
«На основе тепловизоров, разработанных «Швабе» в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения», — рассказали в пресс-службе компании.
Как уточнили в компании, если сотрудники организации будут занесены в специальную базу, то система «самостоятельно будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только».
Система получила название «Зоркий» — под этим брендом с 1948 по 1960 год на Красногорском заводе им. С.А. Зверева выпускались малоформатные дальномерные фотоаппараты. Она должна скоро поступить в продажу.
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