Глава Всемирной продовольственной программы предупредил о голоде «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса

«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со 140 миллионов до пандемии до 270 миллионов уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу», — сказал Бисли. По его словам, человечество может столкнуться с голодом библейских масштабов. Для его предотвращения организации потребуется почти 5 млрд. долларов.