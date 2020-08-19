Японский врач-инфекционист предупредил о новых волнах коронавируса

Президент Японской ассоциации инфекционных заболеваний Казухиро Татеда сообщил о том, что сейчас в Японии идет вторая волна коронавирусной инфекции. Также он не исключает, что за ней последуют третья и четвертая. Врач призвал следить за развитием ситуации.