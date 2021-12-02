10 процедур у косметолога для подготовки к новогодней ночи: за месяц, 2 недели и день

Сиять в новогоднюю ночь можно без глиттера. Вместе с врачами-косметологами из Петербурга выбрали 10 процедур, которые помогут преобразиться за две недели и даже за день до праздника: убрать обезвоженность кожи, отеки и второй подбородок.
1. Увлажнить и укрепить лицо биоремоделированием
когда: за 2 недели
рассказывает Александра Сёмова, врач-косметолог, дерматолог GMTClinic:
«Еще пару лет назад для преображения сухой, обезвоженной кожи мы бы назначали пациенту месячный курс биоревитализации. Несколько походов к косметологу, около 600–1000 уколов, а также неизбежное появление папул на лице после каждой манипуляции. Теперь вместо биоревитализации мы предпочитаем использовать биоремоделяцию: врач вводит препарат единожды в 10 биологически активных точек на лице. В составе — высококонцентрированная гиалуроновая кислота. Папул не возникает, а эффект проявляется буквально на следующий день. Процедура подходит для возрастной кожи, обеспечивая не только увлажнение, но и лифтинг-эффект. А вот пациенткам до 30 лет я ее не назначаю: им хватает своих запасов гиалуроновой кислоты, такой мощный коктейль ни к чему».
2. Скульптурировать подбородок и скулы по методу Маурисио де Майо
когда: за 2 недели - 1 месяц
рассказывает Дарья Лукина, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники высшей категории «ГрандМед»
«Самые заметные перемены принесет, конечно же, контурная пластика филлерами. Главное — получить естественный результат, а не очертания лица Малифисенты. Для достижения гармонии, используется специальная формула от бразильского пластического хирурга Маурисио де Майо: гель вводится по 8 точкам лифтинга на лице, равномерно распределяясь в скуловые зоны, медиальную часть щеки, носогубную зону, уголки рта, подбородок и угол челюсти. Один раз в год именитый врач приезжает в Россию, и этого события ждут все косметологи экспертного уровня. На последнем ноябрьском тренинге Маурисио научил нас проводить коррекцию филлерами с учетом мимики пациента, чтобы сохранять красоту и естественность лица при любых эмоциях».
3. Убрать отечность и укрепить кожу Icoone
когда: за 5 дней, за 1 месяц
рассказывает Ксения Панова врач-дерматокосметолог клиники DK Forma:
«Сократить окружность талии на 1,5–2 см можно с помощью косметолога. И не только талии: например, во время процедуры на аппарате Icoone все тело, от пяток до кистей рук, массируется специальными насадками. Благодаря фракционному ролико-вакуумному воздействию мы получаем эффект лимфодренажа, благодаря диодному лазеру — атравматичного липолиза, то есть расщепления жиров, а инфракрасный лазер дает эффект подтяжки кожи. Если вам нужен разовый результат и уменьшение объемов за счет снижения отечности, на процедуру имеет смысл прийти за 5 дней до празднования Нового года. Для более устойчивого эффекта можно запланировать 6–10 процедур с интервалом в 2–3 дня и даже наведываться к косметологу ежедневно, если необходимо ускорить процесс».
4. Вдохнуть в лицо жизнь Jet Peel и микротоками
когда: за 2 недели
рассказывает Инна Макарова, косметолог-дерматолог, специалист по prevent age медицине инновационного курорта «Первая Линия. Health Care Resort»
Предпраздничную подготовку лучше всего начать с очищения кожи. Если вы не любитель химических пилингов, рекомендую обратить внимание на кислородный или газожидкостный Jet Peel. Он очищает поры с особой нежностью, избавляя кожу от оттенков серого и делая ее более бархатистой. После очищения переходим к питанию. Один из эффективных и нетравматичных способов доставки питательных веществ — микротоковая терапия. На лицо наносится сыворотка, далее лист коллагена, а после — специальная маска с микротоками. Рекомендую пройти курс из 4–5 процедур.
5. Пройти лазерную шлифовку кожи
когда: за 1 месяц
рассказывает Александра Сёмова, врач-косметолог, дерматолог GMTClinic:
«Чтобы ощутить максимальное обновление, можно пройти шлифовку эрбиевым лазером. Представьте, что вы неделю пролежали под палящим солнцем, старая кожа слезла, а под ней осталась новая — ровная, нежная и свежая. Правда, в отличие от агрессивных солнечных лучей, лазер, например, MCL 31 Dermablate, деликатно испаряет верхний слой дермы и влагу. А еще избавляет от следов акне, пигментации и мелких морщин, сужая поры и возвращая здоровый оттенок лица. Реабилитация после процедуры — около 3 дней, за это время покраснения сходят на нет. Каждая пятница у косметолога — день лазерных шлифовок, так как восстановление логичнее всего планировать на уикенд».
6. Обновить лицо без повреждений PRX-T33
когда: за 2 недели
рассказывает Дарья Лукина, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники высшей категории «ГрандМед»:
«Медицинский коктейль PRX-T33 хоть и называют пилингом, но, на мой взгляд, это скорее легкая комбинация лазера и мезотерапии в одном флакончике. Так как помимо классического эффекта поверхностного пилинга в виде отшелушивания, выравнивания рельефа и сужения пор он стимулирует кожу к регенерации, воздействует на фибробласты, способствуя выработке свежего коллагена, активно увлажняет кожу и уменьшает выраженность пигментации. У PRX-T33 есть достойный конкурент — пилинг BioRePeelCl3, который больше подходит для жирной и комбинированной кожи, так как в его составе присутствует салициловая кислота».
7. Избавиться от второго подбородка ферментами
когда: за 1 месяц
рассказывает Инна Макарова, косметолог-дерматолог, специалист по prevent age медицине инновационного курорта «Первая Линия. Health Care Resort»
«Пациентам, жалующимся на так называемые брыли, второй подбородок и размытый овал нижней трети лица помогает новый препарат PB Serum — физиологичная альтернатива липолитикам с ферментами, позволяющими устранить жировые ловушки на лице. Часто мы сочетаем процедуру с RF-лифтингом, чтобы добавить коже упругости и эластичности. Кстати, PB Serum имеет отличную домашнюю линейку на основе ферментов. Подходящий фермент легче всего подобрать, если пациент прошел генетический тест кожи».
8. Получить эффект baby-skin
когда: за 2 недели
рассказывает Алексей Святогор, дерматовенеролог, косметолог клиники РАМИ
«Ровную, текстурную детскую кожу, на которую куда лучше ложится тональный крем, можно получить с помощью поверхностного, неабляционного воздействия лазера. Например, ResurFX. Кожа ремоделируется за счет контролируемого разрушения ее участков микрозонами. За одну процедуру повреждается до 20% кожи, а оставшиеся 80% обеспечивают быстрое восстановление. В итоге старый коллаген заменяется новым. После лазерного воздействия кожа через пару недель заиграет по-новому, особенно если вы ее тщательно увлажняете».
9. Преобразиться за день по праздника
когда: за 1–3 дня
рассказывает Алексей Святогор, дерматовенеролог, косметолог клиники РАМИ
«Желающим стереть с лица небольшие недостатки, получить подтянутый и сияющий вид, можно обратить внимание на процедуру GeneO+. Во время нее врач обрабатывает лицо сразу четырьмя насадками, которые дают комбо-эффект. Первая манипуляция отвечает за насыщение кожи кислородом и отшелушивание, вторая — за безинъекционную биоревитализацию, то есть доставку питательных веществ в дерму с помощью ультразвуковых волн. Третья насадка нагревает кожу до +41... +420C, обеспечивая эффект RF-лифтинга, четвертая проводит аппаратный массаж лица. На мой взгляд, это подходящий вариант предпраздничной процедуры: 30 декабря проводим час в кресле косметолога, 31 декабря — блистаем на «Щелкунчике» в Мариинском театре».
10. Усовершенствовать кожу пилинг-конструктором
когда: за 1 неделю
рассказывает Ксения Панова врач-дерматокосметолог клиники DK Forma:
«Решить сразу несколько бьюти-проблем реально, даже если до праздника осталась всего пара-тройка дней. Один из способов — это пилинг-конструктор Isystem (Thaleum), который создается индивидуально для каждого пациента прямо в кабинете врача. Он состоит из трех ингредиентов: базы на основе пептидов; кислоты, которая и дает эффект эксфолиации, то есть отшелушивания; а также вспомогательного препарата, который подбирается в зависимости от потребностей пациента. Кто-то хочет справиться с воспалением, кто-то — максимально увлажнить кожу. Микс выдерживается на лице полчаса, а эффект заметен сразу после процедуры».
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