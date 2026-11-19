Стереть одним движением сосудистые звездочки, постакне и пигментные пятна после отпуска? Подбираем комбинацию Ctrl+Z для кожи вместе с лучшими петербургскими косметологами.
Ровное покрытие: сосудистый и неодимовый лазер
Мороз, интенсивная тренировка, бокал просекко — не ноябрьское комбо адепток винной йоги, а самый полный триггер-лист для щек. Если покраснение случается слишком часто, эстафету у консилера принимает косметолог.
Светлана Христенко
дерматолог, косметолог, трихолог, дерматоонколог клиники Candela Victory Plaza
«Эпизодическое или стойкое покраснение кожи лица называют эритемой. Она возникает из-за кожных заболеваний, например розацеа, или может быть просто индивидуальной особенностью. Такая краснота усиливается при смущении или других ситуациях, когда сосуды быстрее наполняются кровью. На этом фоне могут быть заметны отдельные расширенные капилляры и другие сосудистые образования.
Работать с такими проблемами можно с помощью лазера. Аппарат подбираю исходя из цвета сосудов: для красных использую импульсный лазер на красителе, а для синеватых — неодимовый лазер. Принцип действия у них схож: энергию луча поглощает гемоглобин внутри сосуда, его стенка нагревается, он “запаивается” и становится незаметным. Окружающие ткани при этом не повреждаются, поэтому не требуется специальный уход.
Сразу после процедуры могут появиться небольшая отечность и покраснение. Чаще всего они проходят за несколько часов, реже сохраняются 2–3 дня — это зависит от параметров воздействия. Важно в первые 3–4 дня после сеанса избегать всего, что усиливает приток крови к обработанной зоне, иначе сосуд может вновь открыться.
Количество процедур подбирается индивидуально, а интервал между ними в среднем 3–4 недели. Но иногда бывает достаточно одного сеанса, чтобы человека устроил результат.
К сожалению, сосудистые изменения когда-нибудь могут появиться вновь, хоть и будут менее выраженные. Это нормальный физиологический процесс организма, полностью предотвратить его нельзя. Поэтому людям со склонностью к такой красноте я советую не распаривать кожу, избегать посещения бани, сауны и учитывать собственные триггеры. Универсальной диеты здесь нет: если после определенных блюд или напитков человек замечает приливы — внезапное ощущение жара и приток крови к лицу, значит, именно их стоит ограничить».
Гладкость: фракционный лазер
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Светлана Христенко: «После акне на коже могут остаться неровности разной глубины и формы. Одни рубцы почти не отличаются по высоте от окружающей кожи, другие — выглядят как углубления, третьи, наоборот, возвышаются над поверхностью. Для коррекции таких изменений мы используем абляционный фракционный лазер. “Абляционный” означает, что он удаляет участки ткани, а “фракционный” — что луч разделяется на множество микролучей. Они воздействуют на заданную глубину, а между ними сохраняются неповрежденные участки. Благодаря этому кожа восстанавливается быстрее, запускаются естественные процессы регенерации, синтеза коллагена и эластина. Часть рубцовой ткани во время процедуры буквально испаряется, поэтому рельеф постепенно становится ровнее, а следы постакне — менее заметными.
Сразу после воздействия кожа краснеет и отекает — это временная реакция, в течение нескольких дней она сходит и на месте воздействия формируются корочки. Их важно не мочить и ни в коем случае не удалять, чтобы не нарушить процесс восстановления. Они отшелушатся естественным образом в течение 1–2 недель.
Процесс ремоделирования тканей на этом не заканчивается, изменения в более глубоких слоях могут продолжаться до полугода. Поэтому с каждым месяцем мы наблюдаем улучшение качества кожи и продолжаем параллельно доводить результат до идеала другими методиками. Например, с помощью игольчатого RF или микроигольчатой радиочастотной шлифовки.
Важно понимать, что за одну процедуру ни одна методика не даст идеального результата. Коррекция рубцов может длиться не месяцами, а годами. Поэтому я даю такой ориентир: после фракционного лазера мы можем ожидать улучшение рельефа кожи условно на 20%. И каждая следующая процедура будет усиливать полученный ранее результат».
Тон: IPL-фототерапия
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Светлана Димакова
дерматовенеролог, косметолог, заместитель генерального директора по медицинской деятельности клиники Medall
«После лета на коже могут проявиться разные виды пигментации: веснушки, солнечное лентиго — плоские коричневые участки с четкими границами, мелазма — симметричные зоны неправильной формы, чаще на щеках, скулах, лбу и над верхней губой, а также следы от воспалений, например постакне.
Для работы с такими пятнами в косметологии используют IPL — широкополосный импульсный свет. Меланин, который придает участку кожи более темный оттенок, поглощает энергию и нагревается — так фототерапия разрушает избыток пигмента. Настройки аппарата подбирают индивидуально. Перед процедурой кожу осматривают, в том числе через дерматоскоп. Это увеличивающий прибор, который дает лучше изучить пятно и заметить признаки патологии (меланомы). Затем делают пробную вспышку аппаратом.
Наиболее предсказуемый результат IPL дает при поверхностной пигментации — например, солнечном лентиго и веснушках. С мелазмой и пятнами после воспалений сложнее: на их появление во многом влияют внутренние факторы организма. Поэтому одной фототерапии может быть недостаточно — параллельно важно контролировать воспалительный процесс, застойные явления в коже и учитывать гормональный фон. Иначе потемнения могут появиться снова.
Сразу после сеанса обработанный участок обычно становится темнее, иногда на нем появляются небольшие корочки. Снимать их не нужно: примерно за 7–14 дней они сойдут сами. Оценивать эффект лучше через 3–4 недели. Все это время кожу нужно будет увлажнять и особенно тщательно защищать от солнца средствами широкого спектра с SPF 50+.
Сколько процедур понадобится и надолго ли сохранится результат, зависит от типа пигментации. Для лентиго и веснушек часто хватает 1–3 сеансов с интервалом 3–4 недели. При хорошей защите от солнца удаленное лентиго может долго не появляться снова. Веснушки часто снова возникают летом. При мелазме подход другой: перед курсом IPL обычно нужна подготовка, а само лечение занимает больше времени. Но пигментация все равно иногда возвращается. Чтобы этого избежать, врач может назначить поддерживающие процедуры и постоянный осветляющий уход».
Рельеф: химический пилинг
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Светлана Димакова: «После прыща в коже может остаться избыток меланина — вещества, которое придает ей цвет. Если он находится ближе к поверхности, потемнение обычно бледнеет за 6–12 месяцев; если глубже — может сохраняться годами.
Когда пятно одно, с ним обычно можно справиться с помощью специального домашнего ухода и солнцезащитного крема. А вот если таких следов много и пигмент залегает неглубоко — можно использовать химический пилинг.
Этот метод работает за счет кислот: они ускоряют обновление верхнего слоя кожи, и вместе с отшелушивающимися клетками постепенно уходит часть меланина. Насколько глубоко подействует состав, зависит от его концентрации, кислотности и времени нанесения.
Для коррекции темных следов от прыщей обычно выбирают поверхностные пилинги — салициловый, миндальный, азелаиновый, гликолевый или раствор Джесснера. Более глубокие, срединные пилинги используют в основном на рубцах постакне, которые остаются у людей со светлой кожей.
Курс состоит примерно из 4–6 процедур с интервалом 2–4 недели. Постепенно осветляются темные и красные следы, становится меньше воспалений и жирности, тон и поверхность кожи выравниваются, поры выглядят менее заметными. Если у человека есть склонность к пигментации, то за 2–4 недели до начала процедур ему назначают осветляющий уход, который продолжают между сеансами и после них вместе с SPF 50+.
Легкое и умеренное акне не мешает поверхностному пилингу: некоторые составы применяют как раз при воспалениях. Если они выражены довольно сильно, кожу сначала подготавливают противовоспалительными средствами.
После поверхностного пилинга покраснение обычно проходит за несколько часов или 1–2 дня, а шелушение начинается на 2–4-е сутки. Полное восстановление занимает около недели. В это время нельзя снимать корочки, использовать скрабы, кислоты и ретиноиды, загорать, ходить в солярий, бассейн, баню и сауну».
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