дерматолог, косметолог, трихолог, дерматоонколог клиники Candela Victory Plaza

«Эпизодическое или стойкое покраснение кожи лица называют эритемой. Она возникает из-за кожных заболеваний, например розацеа, или может быть просто индивидуальной особенностью. Такая краснота усиливается при смущении или других ситуациях, когда сосуды быстрее наполняются кровью. На этом фоне могут быть заметны отдельные расширенные капилляры и другие сосудистые образования.

Работать с такими проблемами можно с помощью лазера. Аппарат подбираю исходя из цвета сосудов: для красных использую импульсный лазер на красителе, а для синеватых — неодимовый лазер. Принцип действия у них схож: энергию луча поглощает гемоглобин внутри сосуда, его стенка нагревается, он “запаивается” и становится незаметным. Окружающие ткани при этом не повреждаются, поэтому не требуется специальный уход.

Сразу после процедуры могут появиться небольшая отечность и покраснение. Чаще всего они проходят за несколько часов, реже сохраняются 2–3 дня — это зависит от параметров воздействия. Важно в первые 3–4 дня после сеанса избегать всего, что усиливает приток крови к обработанной зоне, иначе сосуд может вновь открыться.

Количество процедур подбирается индивидуально, а интервал между ними в среднем 3–4 недели. Но иногда бывает достаточно одного сеанса, чтобы человека устроил результат.

К сожалению, сосудистые изменения когда-нибудь могут появиться вновь, хоть и будут менее выраженные. Это нормальный физиологический процесс организма, полностью предотвратить его нельзя. Поэтому людям со склонностью к такой красноте я советую не распаривать кожу, избегать посещения бани, сауны и учитывать собственные триггеры. Универсальной диеты здесь нет: если после определенных блюд или напитков человек замечает приливы — внезапное ощущение жара и приток крови к лицу, значит, именно их стоит ограничить».