Подтянуть лицо, уплотнить кожу на животе, смягчить растяжки — все одним RF? Разбираемся без бьюти-магии

врач-косметолог, заместитель главного врача клиники косметологии «МЕДИ на Невском»

«По силе результата RF-лифтинг находится между косметологическим уходом и пластической хирургией. Он позволяет без операции заметно подтянуть кожу, повысить ее плотность и сделать контуры лица и тела более четкими.

В основе технологии — контролируемый прогрев тканей радиочастотной энергией. Под действием тепла старые коллагеновые волокна сокращаются, а фибробласты — клетки, отвечающие за синтез коллагена, — начинают активнее его вырабатывать. Так формируется более прочная опора и кожа лучше держит форму. Процесс продолжается и после сеанса, поэтому результат проявляется постепенно.

При этом технология RF — не одна универсальная процедура: каждый метод по-своему работает с нужными слоями. При классическом RF энергия поступает через поверхность кожи. Это наиболее комфортный способ, который не требует реабилитации.

Микроигольчатые аппараты позволяют проникать радиочастотным волнам на заданную глубину и направляют тепло прямо в нужный слой ткани. Такое воздействие получается более интенсивным и прицельным. Обычно оно охватывает небольшой участок, поэтому восстановление остается коротким.

Протокол EMFace работает иначе: он сочетает RF с электрическими импульсами HIFES. Сначала аппарат прогревает нужную область, а затем повышает в ней мышечный тонус. Двойное воздействие дает более заметную подтяжку, особенно при первых признаках опущения тканей. Также существуют режимы, которые уменьшают локальные жировые отложения.

Какая методика подойдет именно вам, косметолог определит исходя из задачи и состояния кожи. При этом RF имеет свои ограничения. Технология подойдет при умеренных возрастных изменениях, но уже не исправит выраженный избыток тканей — его можно удалить только хирургически».