Подтянуть лицо, уплотнить кожу на животе, смягчить растяжки — все одним RF? Разбираемся без бьюти-магии

Прости, Твинби! Самые жаркие знакомства осени ищем (и находим!) в кабинете косметолога — с RF-лифтингом у нас мгновенный мэтч. Расспросили петербургских врачей, есть ли у этого аппаратного метода какие-то редфлаги.
Запускаем прогрев: виды RF
У аппаратов радиочастотного лифтинга всегда высокий KPI, но разные CV и должностные обязанности. Все решают нюансы: глубина, интенсивность и точность воздействия.
Маргарита Григорьева
врач-косметолог, заместитель главного врача клиники косметологии «МЕДИ на Невском»
«По силе результата RF-лифтинг находится между косметологическим уходом и пластической хирургией. Он позволяет без операции заметно подтянуть кожу, повысить ее плотность и сделать контуры лица и тела более четкими.
В основе технологии — контролируемый прогрев тканей радиочастотной энергией. Под действием тепла старые коллагеновые волокна сокращаются, а фибробласты — клетки, отвечающие за синтез коллагена, — начинают активнее его вырабатывать. Так формируется более прочная опора и кожа лучше держит форму. Процесс продолжается и после сеанса, поэтому результат проявляется постепенно.
При этом технология RF — не одна универсальная процедура: каждый метод по-своему работает с нужными слоями. При классическом RF энергия поступает через поверхность кожи. Это наиболее комфортный способ, который не требует реабилитации.
Микроигольчатые аппараты позволяют проникать радиочастотным волнам на заданную глубину и направляют тепло прямо в нужный слой ткани. Такое воздействие получается более интенсивным и прицельным. Обычно оно охватывает небольшой участок, поэтому восстановление остается коротким.
Протокол EMFace работает иначе: он сочетает RF с электрическими импульсами HIFES. Сначала аппарат прогревает нужную область, а затем повышает в ней мышечный тонус. Двойное воздействие дает более заметную подтяжку, особенно при первых признаках опущения тканей. Также существуют режимы, которые уменьшают локальные жировые отложения.
Какая методика подойдет именно вам, косметолог определит исходя из задачи и состояния кожи. При этом RF имеет свои ограничения. Технология подойдет при умеренных возрастных изменениях, но уже не исправит выраженный избыток тканей — его можно удалить только хирургически».
Теплый контакт: лифтинг лица
Овал, щеки, зона вокруг глаз — зона самых заметных перемен. Но у RF свой дресс-код: кожа должна быть готова, противопоказания исключены, а календарь — не давать лишних рисков.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«Микроигольчатый RF-лифтинг лица в первую очередь показан пациентам с тонкой кожей, мелкоморщинистым и усталым типами старения. Этот вид терапии я также применяю для коррекции рубцов и, если необходимо, в работе с себореей и жирной кожей.
Микроигольчатый RF может дать хороший результат, который сохранится надолго, но подходит не всем — для процедуры нужны определенные показания. Для меня важно, чтобы пациент был физически здоров, подготовлен к процедуре и не имел дефицитарных состояний — прежде всего речь о нехватке железа и белка, которая может отразиться на результате. При любом стимулирующем воздействии важно учитывать ресурсы организма в целом и клеток кожи в частности.
Микроигольчатый лифтинг можно делать круглый год. Но в период повышенной солнечной активности я не провожу эту терапию пациентам, у которых есть или была в анамнезе гиперпигментация. Микроигольчатый RF в это время может спровоцировать обострение, а такие формы, как мелазма и посттравматическая гиперпигментация, затем хуже поддаются коррекции.
Протокол терапии составляют индивидуально для каждого пациента с учетом анамнеза, соматического состояния, архитектоники лица, сезона и даже социального статуса. Обычно мы планируем от одного до трех сеансов с перерывами в один–полтора месяца. В своей практике на аппарате Vivace я не проводила больше трех–четырех процедур за курс.
При этом микроигольчатый лифтинг я всегда сочетаю с мезотерапией, чтобы восполнить гидрорезерв тканей. Это помогает получить стойкий результат и сделать термическое воздействие менее травматичным для клеток.
Сама процедура проходит безболезненно. В течение первого часа после сеанса в зоне воздействия возможны локальный отек и покраснение. Такая реакция — временная. В целом это терапия без серьезного восстановительного периода. На неделю мы ограничиваем посещение бани, сауны и солярия, а также загар под открытым солнцем. Уход в этот период должен быть направлен на усиленную регенерацию.
В итоге результат получается очень красивый: лицо становится более компактным и плотным, наши пациенты отдельно отмечают ощущение лифтинга. Кожа приобретает сияние, становится ровной и гладкой. Улучшение ее рельефа мы наблюдаем даже у людей с себореей. А при работе с рубцами видим, как они сглаживаются, становятся менее заметными и лучше поддаются дальнейшей терапии другими методами».
Повышаем градус: процедуры по телу
Когда пропорции фигуры устраивают, концентрируемся на фактуре и качестве кожи — бедер, живота, коленей.
Лариса Астраханцева
косметолог, дерматовенеролог и главный врач клиники «ЛаАстра»
«Микроигольчатый RF-лифтинг для тела рассматривают тогда, когда кожа теряет упругость и собирается в мелкие складки, словно пергамент. Это может произойти после беременности, похудения или просто в связи с возрастными изменениями. Чаще всего проблемы возникают в области живота, внутренней стороны бедер, рук и над коленями.
Универсального протокола работы здесь нет. Перед процедурой косметолог оценивает толщину кожи, объем подкожного жира, подвижность и анатомию участка, смотрит, есть ли растяжки. От этого зависят глубина, интенсивность и рисунок воздействия. Одновременно специалист определяет, какой объем можно сделать за один раз: большую площадь иногда разумнее разделить на несколько сеансов, чтобы не перегружать ткани.
Главная цель RF-лифтинга — улучшить качество кожи и выровнять ее рельеф. Если хочется поработать с растяжками, то важно сразу понимать предел возможного: да, их получится сделать менее заметными, но полностью убрать и вернуть участку прежнее состояние не выйдет. Поэтому еще до начала курса мы всегда обсуждаем с человеком, какого результата реально стоит ожидать в его случае.
Сразу после сеанса, особенно первого, судить об эффекте рано. В первые дни обработанная зона иногда выглядит более подтянутой из-за отека, но это временно. Пока ткани заживают, их лучше не раздражать трением, тесной одеждой, сильным потоотделением, перегревом и походами в бассейн. Если процедуру делали на животе, интенсивные тренировки обычно откладывают минимум на семь дней, баню и сауну — на одну-две недели. Но это только ориентиры, возвращаться к привычной активности лучше тогда, когда кожа уже точно пришла в норму.
Учтите, что тело восстанавливается дольше лица, в том числе из-за плотности тканей и особенностей кровоснабжения. Поэтому между сеансами такого RF-лифтинга обычно проходит около двух месяцев. Сколько всего их понадобится, решают индивидуально. Например, если одна из задач — сделать растяжки менее заметными, то работа может идти в течение года.
Результат от курса процедур иногда меняется со временем, и это нормально. На него влияют колебания веса, беременность, образ жизни и гормональный статус. Поэтому я советую периодически оценивать состояние кожи вместе с косметологом и приходить на поддерживающие RF-сеансы тогда, когда для этого появляются показания».
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